  • Marathi News
  • अमेरिकेत COVID-19 चा नवा व्हेरिएंट, 2020-21 च्या तुलनेत भारत आजारासाठी किती सज्ज?

अमेरिकेत COVID-19 चा नवा व्हेरिएंट, 2020-21 च्या तुलनेत भारत आजारासाठी किती सज्ज?

सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशनच्या अहवालानुसार, अमेरिकेत कोरोनाचा एक नवा व्हेरिएंट समोर आला आहे. ज्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. जर पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवली तर भारत कोणत्या यंत्रणांसह सज्ज आहे. हे पाहूया.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 26, 2026, 02:03 PM IST
अमेरिकेत COVID-19 चा नवा व्हेरिएंट, 2020-21 च्या तुलनेत भारत आजारासाठी किती सज्ज?
New variant Of Corona Virus:  पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच त्यांच्या भाषणातून नागरिकांना कोरोनासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते, त्यामुळे सर्वांनी तयार रहावे असे सांगितले. त्यांनी हा संदर्भ कोव्हिड-19 शी न जोडता युद्धामुळे देशभरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी जोडला असला तरी, कोरोना व्हायरसच्या एका अपडेटने जगभरात खळबळ माजली आहे. सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन (CDC) च्या एका अहवालानुसार, कोरोनाचा नवा सुपर व्हेरिएंट समोर आला आहे. अमेरिकेत BA.3.2 हा व्हायरस झपाट्याने पसरत आहे. त्यामुळे शास्त्रज्ञांनी काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, पुन्हा हा व्हायरस जगभरात पसरला तर 2019 च्या तुलनेत भारताची काय तयारी असेल? हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. 

2019 मधील कोरोना काळातील भारातची परिस्थिती

2019 च्या अखेरीस आणि 2020 च्या सुरुवातीला पसरलेल्या कोव्हिड-19 (COVID-19) च्या महामारीमुळे भाराताची परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक आणि अभूतपूर्व झाली होती. लॉकडाऊनमुळे जनजीवन ठप्प झाले, उद्योग वाहतूक आणि शाळा-महाविद्यालयेही बंद झाली. अर्थव्यवस्थेवरही मोठा फटका बसला. देशाच्या आरोग्य यंत्रणेवरही मोठा ताण आला. रुग्णालयांची कमतरता, औषधांचा अभाव यामुळे हजारो नागरिक मृत्युमुखी पडले. तसेच काम आणि कमाईचे स्त्रोत बंद झाल्याने लाखो नागरिकांनी आपापल्या गावी स्थलांतरण केले. यानंतर परिस्थिती आटोक्यात आली मात्र, अनेकांचे कुटुंब उद्भवस्त झाले होते. भारतासाठी तो काळ अत्यंत वाईट होता. 

पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवल्यास भारताची काय तयारी? 

2026 मध्ये पुन्हा कोरोना काळासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास भारताकडे 2020-21 च्या तुलनेत अत्यंत प्रगत आणि मजबूत तयारी आहे.

पायाभूत सुविधा: यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. यामध्ये एकूण 8.8 टक्के म्हणजेच 12.2 लाख कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवल्यास आता आरोग्य सुविधांची कमतरता जाणवणार नाही. 

जिनोमिक सर्विलिएन्स (Genomic Surveillance): इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सिक्वेसिंग कन्सोर्टियम (INSACOG) आता 54 प्रयोगशाळांच्या नेटवर्कसह अधिक सक्षम झाले आहे, जे व्हेरिएंट्सचा लवकर शोध घेऊ शकते. ज्यामुळे त्यावर उपाय शोधणे सोपे होईल. 

लसीकरण आणि औषधे: 2019 प्रमाणे भारताला आता लसींसाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. कारण देश आता याबाबतीत स्वावलंबी झाला आहे. तसेच इमर्जन्सी व्हॅक्सिन बँक तयार ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. 

प्रशासकीय तयारी: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे आता आरोग्य आणीबाणी हाताळण्यासाठी अधिक सजग आहे. त्यामुळे 2026 मध्ये जर कोव्हिडचा नवीन व्हायरस पसरला तर, आता भारत नवीन आणि बळकट यंत्रणांसह सज्ज असेल. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे.



