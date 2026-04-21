  • Marathi News
  • Indian Railway : विमानातच नाही तर ट्रेनमध्येही घेऊन जाऊ नका या4 गोष्टी, नाहीतर थेट जेलमध्ये जावं लागेल

Indian Railway : विमानातच नाही तर ट्रेनमध्येही घेऊन जाऊ नका 'या'4 गोष्टी, नाहीतर थेट जेलमध्ये जावं लागेल

Indian Railway Banned : भारतीय रेल्वेने प्रवास करणं हे अगदी सामान्यांपासून श्रीमंतापर्यंत सगळ्यांनाच परवडणारं आहे. अशावेळी अनेकजण हा प्रवास मार्ग स्वीकारतात. पण तुम्हाला माहित आहे का? रेल्वेने प्रवास करताना 4 गोष्टी नेण्यास मनाई आहे. त्या गोष्टी कोणत्या आणि त्यामागचं कारण काय?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 21, 2026, 04:30 PM IST
Indian Railway : विमानातच नाही तर ट्रेनमध्येही घेऊन जाऊ नका 'या'4 गोष्टी, नाहीतर थेट जेलमध्ये जावं लागेल

भारतात प्रवास करताना अनेकदा बस आणि विमानापेक्षा रेल्वे प्रवास अधिक सुखकर समजला जातो. त्याला दोन कारणे आहेत एक तर प्रवास सुटसुटीत झोपूनही करता येतो. तसेच या प्रवासात तुम्ही अधिकच सामानही घेऊन जाऊ शकता. अशावेळी भारतीय रेल्वेचे प्रवास माहित असणे गरजेचे आहे. रेल्वेने प्रवास करताना 3 गोष्टी घेऊन जाण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. जर चेकिंग दरम्यान टीटीईने त्याची माहिती मिळाली तर तुम्हाला थेट जेल देखील होऊ शकते किंवा सरळ खूप मोठा दंडही भरावा लागू शकतो. 

रॉकेल

भारतीय रेल्वेतून रॉकेलची बॉटल घेऊन जाण्यास बॅन आहे. जर कुणी असा प्रवास करत असेल तर त्याला जेल देखील होऊ शकते. किंवा भरघोस दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. या चुकीसाठी रेल्वे कायद्यानुसार 164 कलमांतर्गत अटक केली जाऊ शकते. तसेच या कायद्यांतर्गत 1 हजार रुपये दंड आणि 3 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे ट्रेनमध्ये रॉकेल घेऊन जाणं टाळा. 

स्टोव किंवा गॅस सिलेंडर 

घरापासून लांब राहणारे लोक जेव्हा घरवापसी करतात. अशावेळी त्यांच्याकडे स्टोव आणि सिलेंडर असतात. रेल्वे कायद्यानुसार, ट्रेनमधून गॅस सिलेंडर आणि स्टोव घेऊन जाण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. रेल्वे नियमानुसार, रिकामा सिलेंडर तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. भरलेला सिलेंडर किंवा रॉकेलने भरलेला स्टोव नेल्यास जेल किंवा मोठ्या रक्कमेचा दंड भरावा लागू शकतो. 

फटाके 


ट्रेनमधून ज्याप्रमाणे तुम्ही रॉकेल किंवा गॅस घेऊन जाऊ शकत नाही अगदी त्याचप्रमाणे फटाके घेऊन जाण्यासही मनाई आहे. जर एखादी व्यक्ती फटाके घेऊन जात असेल तर त्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाऊ शकते. एवढंच नव्हे तर यावर दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय रेल्वेने प्रवास करताना काळजी घेणे गरजेचे असते. 

शस्त्र 


फटाके, रॉकेल किंवा सिलेंडरप्रमाणेच तुम्ही शस्त्र म्हणजे तलावर, चाकू, भाला, कट्टा, रायफल यासारख्या कोणत्याच घातक अशा हत्यांरासोबत प्रवास करु शकत नाही. असे केल्यास रेल्वे नियमानुसार दंड आणि कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

