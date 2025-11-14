Office Romance मध्ये भारताने रचला रेकॉर्ड, बदलतंय का वर्क कल्चर?

आजच्या धावपळीच्या जीवनात, ऑफिस आता फक्त काम करण्याचे ठिकाण राहिलेले नाही; ते बहुतेकदा भावनिक संबंध आणि नातेसंबंधांच्या सुरुवातीचे ठिकाण आहे. बरेच लोक ऑफिसमध्ये एकमेकांकडे आकर्षित होतात. एकत्र काम केल्याने एक बंध निर्माण होतो जो कालांतराने नातेसंबंधात विकसित होतो. ऑफिस रोमान्स पूर्वीपेक्षा जास्त सामान्य झाले आहेत, भारतीयांनी एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. हो, अलिकडच्या एका सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की ऑफिस रोमान्समध्ये भारतीय आघाडीवर आहेत.
याचा अर्थ असा की सहकाऱ्यांमधील प्रेमसंबंध पूर्वीपेक्षा जास्त सामान्य झाले आहेत. मनोरंजक म्हणजे, ऑफिसमधील असे संबंध एकेकाळी सामाजिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या निषिद्ध मानले जात होते, परंतु आता परिस्थिती बदलत असल्याचे दिसते. या लेखात, ऑफिस रोमान्सच्या यादीत भारत कुठे आहे ते जाणून घेऊया.
अॅशले मेडिकलच्या अलीकडील आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार, ऑफिस रोमान्सच्या यादीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या अभ्यासात मेक्सिको पहिल्या क्रमांकावर आहे. या यादीत 11 देशांचा समावेश आहे: ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, जर्मनी, भारत, इटली, मेक्सिको, स्पेन, स्वित्झर्लंड, यूके आणि अमेरिका. या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की भारतात ऑफिस रोमान्स सामान्य झाले आहेत. त्यातून असेही दिसून आले की 10 पैकी 4 भारतीयांनी सहकाऱ्याला डेट केले आहे किंवा सध्या डेट करत आहेत.
मेक्सिकोमध्ये, अंदाजे 43 टक्के लोकांनी सहकाऱ्याशी संबंध असल्याचे किंवा डेटिंग केल्याचे कबूल केले. भारतात, 40 टक्के लोक सहकाऱ्याशी संबंधात आहेत किंवा त्यांच्याशी संबंध आहेत. अमेरिका, युके आणि कॅनडामध्ये ही संख्या अंदाजे 30 टक्के आहे. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, महिलांपेक्षा पुरुष सहकाऱ्याशी डेटिंग करण्याची शक्यता जास्त असते. 36 टक्के महिलांच्या तुलनेत 51 टक्के पुरुषांनी असे केले आहे.
अभ्यासातून असेही दिसून आले आहे की महिला ऑफिसच्या बाबींबद्दल अधिक सावध असतात. सुमारे २९ टक्के महिलांनी सांगितले की त्यांना कामाच्या ठिकाणी संबंध ठेवण्यास संकोच वाटतो कारण त्याचा त्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो. असे मानणाऱ्या पुरुषांची संख्या २७ टक्के होती. अहवालात असे दिसून आले आहे की 18 ते 24 वयोगटातील तरुण कर्मचारी ऑफिसच्या बाबींबद्दल सर्वात जास्त सावध होते, त्यांना भीती होती की अशा नात्याचा त्यांच्या करिअरवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
भारतात ऑफिस रोमान्सची संख्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, हे पारंपारिक संबंधांव्यतिरिक्त, जसे की खुल्या विवाहांबद्दल, देशात वाढती मोकळेपणा दर्शवते. विवाहबाह्य संबंधांसाठी लोकप्रिय डेटिंग ऍप ग्लीडेनने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 35 टक्के भारतीय सध्या खुल्या संबंधांमध्ये आहेत, तर 41 टक्के लोकांनी म्हटले आहे की जर त्यांच्या जोडीदाराची इच्छा असेल तर ते अशा संबंधांचा विचार करतील. हे बदल केवळ मोठ्या शहरांमध्येच नाही तर लहान शहरांमध्ये देखील दिसून येतात. विवाहबाह्य संबंधांमध्ये सर्वाधिक रस असलेल्या कांचीपुरममध्ये भारतात आघाडीवर आहे.