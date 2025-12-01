English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नवीन भाडे करारामुळे भाड्याने राहणाऱ्यांना मोठा दिलासा, इथून पुढे 'इतकाच' द्यावा लागेल अ‍ॅडव्हान्स!

India Rent Rules 2025:  घर भाड्याने घेताना तुम्हाला किती डिपॉझिट द्यावा लागेल? जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 1, 2025, 08:35 AM IST
नवीन भाडे कायदा 2025

India Rent Rules 2025: भारतात घरभाडे नियम 2025 लागू झाला आहे. ज्याअंतर्गत देशातील रेंटल हाऊसिंग मार्केटला पारदर्शक आणि संघटित करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आलाय. यामुळे भाडेतत्त्वावर घर घेणं आता सोपं झालंय. एवढंच न्हवे तर मनमानी पद्धतीनं घरभाडे वाढवणे, अधिक डिपॉझिट मागणे यासारख्या इतर समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही. 2025 पासून घर भाड्याने घेणं-देणं खूप सोपं आणि सुरक्षित झालंय. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे 10 महिन्यांचं अॅडव्हान्स देण्याची सक्ती संपलीय.इथून पुढे घर भाड्याने घेताना तुम्हाला किती डिपॉझिट द्यावा लागेल? सविस्तर जाणून घेऊया. 

भाडेकरार ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक

नवीन करार झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत (काही ठिकाणी २ महिने) राज्य सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा रजिस्ट्रार कार्यालयात कराराची नोंदणी करावी लागेल. डिजिटल स्टॅम्प अनिवार्य आहे. वेळेत नोंदणी न केल्यास किमान 5 हजार रुपयांपासून दंड होईल. यामुळे बनावट किंवा जुन्या तारखेचे करार बंद होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. 

भाडेवाढीवरही नियंत्रण

आता वर्षात फक्त एकदाच भाडे वाढवता येईल. वाढवायची असल्यास घरमालकानं किमान 90 दिवस आधी लेखी नोटीस द्यावी लागेल. अचानक किंवा मनमानी भाडेवाढ आता बेकायदेशीर ठरेल. घर खाली करण्यासाठीही रितसर नोटीस देणं बंधनकारक आहे, थेट बाहेर काढता येणार नाही.

डिजिटल पेमेंट आणि TDS चे नवे नियम

जर मासिक भाडे 5 हजारपेक्षा जास्त असेल तर UPI, बँक ट्रान्सफर असे डिजिटल पेमेंट करणं बंधनकारक आहे. 50 हजारपेक्षा जास्त भाडे असेल तर सेक्शन 194-IB नुसार TDS कापावा लागेल. पण चांगली बातमी म्हणजे TDS ची मर्यादा आता 6 लाख रुपये वार्षिक केली आहे. म्हणजे जास्त भाडेकरूंना कर सवलत मिळू शकणार आहे.

दोघांनाही फायदा 

भाडेकरूने सलग 3 महिने भाडे थकवले तर घरमालक थेट रेंट ट्रिब्युनलकडे जाऊ शकतो – तिथे वाद 60-90 दिवसांत निकालात निघेल. भाडेकरूवर अन्याय झाला तर त्यालाही ट्रिब्युनलमध्ये त्वरित न्याय मिळेल. एकूणच घर भाड्याने देणे-घे प्रक्रिया पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि कमी खर्चिक होणार आहे.

सिक्योरिटी डिपॉझिट फक्त 2 महिन्यांचंच

आता मुंबई, बंगळुरुरी, पुणे, हैदराबादसारख्या शहरांत घर भाड्याने घेताना 8-10-11 महिन्यांचं भाडं अॅडव्हान्स देण्याची सक्ती संपली आहे. नव्या कायद्यानुसार राहत्या घरासाठी जास्तीत जास्त 2 महिन्यांचंच भाडं सिक्योरिटी डिपॉझिट म्हणून द्यावं लागेल. स्थलांतर करणाऱ्यांचा पहिल्यावेळचा खर्च खूप कमी होणार आहे.

FAQ

१. प्रश्न: आता घर भाड्याने घेताना किती महिन्यांचं अॅडव्हान्स (सिक्योरिटी डिपॉझिट) द्यावं लागेल?

उत्तर: फक्त २ महिन्यांचंच भाडं! आता मुंबई, बंगळुरु, पुणे, हैदराबाद कुठेही राहत्या घरासाठी जास्तीत जास्त २ महिन्यांचं भाडं सिक्योरिटी डिपॉझिट म्हणून द्यावं लागेल. याआधी ८-१०-११ महिने मागणं सर्रास चालायचं, ती सक्ती आता पूर्ण बंद झाली आहे.

२. प्रश्न: नवीन भाडेकराराची नोंदणी कशी आणि कधी करावी लागेल?

उत्तर: नवीन करार सही केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत (काही राज्यांत २ महिने) राज्य सरकारच्या ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टलवर किंवा रजिस्ट्रार कार्यालयात कराराची नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. डिजिटल स्टॅम्पही लावावा लागेल. वेळेत न केल्यास किमान ५,००० रुपयांपासून दंड होऊ शकतो.

३. प्रश्न: घरमालक अचानक भाडे वाढवू शकतो का? आणि घर खाली करायला सांगितलं तर काय?

उत्तर: नाही. आता वर्षात फक्त एकदाच भाडे वाढवता येईल आणि त्यासाठी किमान ९० दिवस आधी लेखी नोटीस द्यावी लागेल. तसंच घर खाली करण्यासाठीही रितसर नोटीस देणं बंधनकारक आहे. कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता थेट बाहेर काढता येणार नाही. भाडेकरूने ३ महिने सलग भाडे थकवले तरच घरमालक ट्रिब्युनलकडे जाऊ शकतो आणि तिथे वाद ६०-९० दिवसांत सुटेल. दोघांनाही त्वरित न्याय मिळेल!

