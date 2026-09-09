/भारतातील सर्वात श्रीमंत ढाबा, 500 लोक करतात काम, एका दिवसाच्या कमाईत सुरु होतील 10 नवीन हॉटेल, कमाईचा टोटल आकडा पाहून डोळे फिरतील

Sukhdev Dhaba: भारतात अनेक महागडी आणि पंचतारांकित हॉटेल आहेत. यांची कमाई थक्क करणारी आहे. भारतातील महागड्या हॉटेल्सना भारतातील सर्वात श्रीमंत ढाबा टक्कर देत आहे. भारतात एक असा ढाबा आहे ज्याची कमाई पाहून तुम्ही शॉक व्हाल. या ढाब्याच्या एका दिवसाच्या कमाईत 10 नवीन हॉटेल सुरु करता येतील. एखाद्या लोकप्रिय हॉटेलमध्ये 500 लोक जेवायला येतात. मात्र, या ढाब्यावर 500 लोक कामाला येतात. या वरुन अदांज लावू शकता ही रोज येथे किती ग्राहक येत असतील . जाणून घेऊया भारतातील हा सर्वात श्रीमंत ढाबा कुठे आहे आणि इथली खास डिश कोणती आहे.
अमरिक सुखदेव ढाबा असे भारतातील सर्वात श्रीमंत ढाब्याचे नाव आहे. हरियाणातील मुरथल येथे हा प्रसिद्ध ढाबा आहे. दिल्ली-एनसीआरपासून केवळ ३ तासांच्या अंतरावर हा ढाबा आहे. या ढाब्यावर 24 ग्राहकांची गर्दी असते. येथे 500 हून अधिक कर्मचारी काम करतात. अमरिक सुखदेव ढाब्याची सुरुवात रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका छोट्या ढाब्यापासून झाली होती. अमरिक सुखदेव यांच्या ढाब्याला दररोज 5,000 ते 10,000 ग्राहक भेट देतात. विशेष म्हणजे कधीही या ढाब्याची जाहिरात करण्यात आली नाही. तरीही तो प्रसिद्ध झाला आहे.
1956 मध्ये सरदार प्रकाश सिंग यांनी मुरथल येथील जीटी रोडवर एक ढाबा सुरू केला. तेव्हा हा ढावा म्हणजे एक ताडपत्रीचा तंबू आणि लाकडी खांब होते. महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या ट्रक चालकांसाठी हा ढाबा सुरू करण्यात आला होता. जेवण्यासाठी ते अशा ढाब्यांवर थांबत असत. त्यावेळी, त्यांना आराम करता यावा म्हणून ढाब्यावर खाटाही ठेवण्यात आल्या होत्या. नंतर, त्यांचे पुत्र, अमरिक सिंग आणि सुखदेव सिंग यांनी तो ढाबा ताब्यात घेतला. त्यांनी आपली नावे एकत्र करून ढाब्याला "अमरिक सुखदेव ढाबा" असे नाव दिले. सुरुवातीला, ढाब्यावर फक्त डाळ-रोटी, भाजी आणि भात मिळत असे. लोक खाटांवर आरामात बसून जेवत असत.
अनेक कंटेट क्रिएटर्सनी या ढाब्याला भेट दिली आहे. कधीही या ढाब्याला भेट दिली तरी येथील 150 टेबलावंर 600 लोक जेवताना दिसतील. प्रत्येक टेबलसाठी अंदाजे 45 मिनिटांचा वेळ लागतो आणि दिवसातून 15 वेळा टेबल रिकामे होऊन पुन्हा भरले जातात. या ढाब्यावर दिवसभरात अंदाजे 9 ते 10 हजार लोक जेवणाचा आस्वाद घेतात. रेस्टॉरंटच्या मालकाचे कुटुंब दररोज तयार होणाऱ्या जेवणाची स्वतः चव घेते. जेवण केवळ उत्कृष्ट दर्जाचेच नाही, तर त्याची चवही सातत्यपूर्ण राहील याची ते खात्री करतात.'टेस्ट ॲटलस'च्या "जगातील १०० सर्वात प्रतिष्ठित रेस्टॉरंट्स"च्या यादीत याचा समावेश झाला होता. पांढऱ्या लोण्याच्या गोळ्यासह मिळणारा स्वादिष्ट तंदुरी पराठा ही ढाब्याची खास डीश आहे. या पराठ्याचा आस्वाद घेण्यासाठी ग्राहकांची येथे प्रचंड गर्दी होते. रात्री उशिरा कुल्हड चहा पिण्यासाठी अनेक जण या ढाब्यावर येतात.
अमरिक सुखदेव ढाब्याचे वार्षिक उत्पन्न 100 कोटीपेंक्षा जास्त असल्याचा दावा केला जातो. या ढाब्याची एका दिवसाची कमाई 27 लाखाच्या असापास असल्याचे सांगितले जाते. यावरुन या ढाब्याच्या श्रीमंतीचा अंदाज येत आहे.