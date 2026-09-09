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भारतातील सर्वात श्रीमंत ढाबा, 500 लोक करतात काम, एका दिवसाच्या कमाईत सुरु होतील 10 नवीन हॉटेल, कमाईचा टोटल आकडा पाहून डोळे फिरतील

भारतात एक असा ढाबा आहे जिथं 500 लोक काम करतात.  एका दिवसाच्या कमाईत 10 नवीन हॉटेल सुरु करता येतील. हा ढाबा भारतातील सर्वात श्र५मंत ढाबा आहे. याच्या टोटल कमाईचा आकडा पाहून डोळे गरगरतील.  

Published: Sep 09, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:01 PM IST
भारतातील सर्वात श्रीमंत ढाबा, 500 लोक करतात काम, एका दिवसाच्या कमाईत सुरु होतील 10 नवीन हॉटेल, कमाईचा टोटल आकडा पाहून डोळे फिरतील

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