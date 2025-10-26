अमेरिकेनं रचलेला मोदींच्या हत्येचा कट? पण रशियाने...; बांगलादेशातील 'त्या' हत्येनं पोलखोल?

Plot To Assassinate PM Modi: अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हत्येचा कट आखला होता की काय अशी शंका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचं साप्ताहिक असलेल्या 'ऑर्गनायझर'मधून व्यक्त करण्यात आली आहे. "भारत आणि रशियाने पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा सीआयएचा कट उधळला?" या मथळ्याखाली ऑर्गनायझरच्या वेबसाईटवर एक सविस्तर लेख लिहिण्यात आला आहे. "ढाका येथे टेरेन्स जॅक्सनच्या गूढ मृत्यूमुळे शक्यतांना उधाण आलं आहे," असा उल्लेखही या लेखात आहे.
"अमेरिका आणि त्याची कुप्रसिद्ध गुप्तचर संस्था, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजन्सी (सीआयए) ही जगभरात त्यांच्या कुप्रसिद्ध कृत्यांसाठी ओळखली जाते. सरकारविरोधी भाषणबाजीला चालना देणे, नागरी उठावाद्वारे कायदेशीररित्या स्थापित सरकारे पाडणे आणि अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी आकांक्षांना पोसण्यासाठी भू-राजकीय परिदृश्याला वळवणे यासारख्या त्यांच्या कृत्यांसाठी ही संस्था ओळखली जाते. सीआयए नावाच्या गुप्तचर साधनाद्वारे दक्षिण आशियातील अमेरिकेच्या कारवाया ही काही नवीन घटना नाही. 1979 च्या सोव्हिएत आक्रमणादरम्यान अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या कारवायांपासून ते बांगलादेश आणि नेपाळमधील अलिकडच्या राजवटीच्या अस्थिरतेपर्यंत, हे उघड गुपित आहे की दक्षिण आशियातील राजकीय नाट्यामागे सीआयएचा खरोखरच छुपा हात आहे," असं या लेखाच्या पहिल्या परिच्छेदात म्हटलं आहे.
"31 ऑगस्ट रोजी बांगलादेशातील ढाका येथील एका हॉटेलच्या खोलीत अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर टेरेन्स आर्व्हेल जॅक्सन यांचा रहस्यमयरित्या मृत्यू झाला. या घटनेनं दक्षिण आशियातील, विशेषतः भारताच्या आजूबाजूला अमेरिकेच्या गुप्तचर कारवायांबद्दल शंका निर्माण केल्या आहेत. अमेरिकन सुरक्षा अधिकाऱ्याच्या मृत्यूमुळे विशेषतः भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकन अधिकारी ढाका येथे तैनात होता की काय याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. विश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट रचला गेला असावा. तथापि, भारत आणि रशियाच्या गुप्तचर विभागांच्या संयुक्त कारवाईने हा प्रयत्न हाणून पाडला गेला," असंही लेखात म्हटलं आहे.
"भूराजकीय तज्ञ ढाका येथे अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या मृत्यूनंतर उघड झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे हे दावे उधळून लावतात. पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट रचला गेला होता का हे समजून घेण्यासाठी आपण या पुराव्यांचा क्रम उलगडून पाहूया. 31 ऑगस्ट रोजी टेरेन्स आर्व्हेल जॅक्सन ढाका येथील त्यांच्या हॉटेलच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला. वरवरच्या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की त्यांना बांगलादेशात सेंट मार्टिन बेटावर बांगलादेश सैन्याला प्रशिक्षण देण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते. ज्या दिवशी अमेरिकन अधिकारी टेरेन्स आर्व्हेल मृतावस्थेत आढळला त्या दिवशी पंतप्रधान मोदी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी चीनमधील तियानजिन येथे होते. शिखर परिषदेनंतर, पंतप्रधान मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात गाडीत जोरदार चर्चा झाली. तियानजिनमधील मोदी-पुतिन यांच्यातील या मैत्रीची व्यापक चर्चा झाली. त्यावेळी मोदींच्या हत्येचा कट रचण्यात आला होता. मात्र भारत आणि रशियाच्या संयुक्त कारवाईमुळे तो हाणून पाडण्यात यश आलं," असा उल्लेख लेखात आहे.
"पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत आणि रशियन गुप्तचर दलांनी संयुक्त कारवाईत ढाका येथील अमेरिकन सुरक्षा अधिकाऱ्याला निष्क्रिय केले, जो पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट रचत होता. टियांजिनमध्ये कारमध्ये 45 मिनिटांच्या अनियोजित संभाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी या अतिशय उच्च-प्रोफाइल आणि महत्त्वाच्या अजेंड्यावर चर्चा केली असण्याची शक्यता आहे. शेवटी, ज्या दिवशी मोदी आणि पुतिन यांनी गुप्त चर्चा केली त्याच दिवशी ढाका येथे अमेरिकन अधिकारी मृत अवस्थेत आढळून आला," असा संदर्भ लेखात देण्यात आला आहे.
"पंतप्रधान मोदींनी दुजोरा दिलेले आणखी एक विधान वरील शक्यतांना आणखी बळकटी देते. 2 सप्टेंबर रोजी, चीनमधील टियांजिनहून परतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, पंतप्रधान मोदींनी नवी दिल्लीतील सेमिकॉन शिखर परिषदेला संबोधित केले. या कार्यक्रमादरम्यान, त्यांचे व्यापक भाषण प्रसारित झाले. अनेक माध्यम व्यावसायिक आणि क्षेत्रातील तज्ञांनी पंतप्रधानांच्या विधानाचा खरा अर्थ उलगडण्याचा प्रयत्न केला. "मी चीनला गेलो म्हणून तुम्ही टाळ्या वाजवत आहात की मी परत आलो म्हणून टाळ्या वाजवत आहात?", असा प्रश्न पंतप्रधान मोदींनी विचारला. विश्लेषकांच्या मते, पंतप्रधान मोदींची ही गूढ टिप्पणी गंभीर संदेशाकडे इशारा करते. पंतप्रधानांच्या जीवाला भेडसावणाऱ्या धोक्यांसंदर्भातील हा सूचक संदेश होता असं सांगितलं जात असल्याचा उल्लेख ऑर्गनायझरच्या लेखात आहे.
"भारताला अस्थिर करण्याचा किंवा नवी दिल्लीत अराजकता निर्माण करण्याचा आणि अमेरिकेच्या बाजूने कठपुतळी राजवट स्थापन करण्याचा सीआयएचा प्रयत्न हे काही विशेष राहिलेलं नाही. गेल्या काही दशकांपासून हे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. परंतु, अलिकडच्या काळात हे कुप्रसिद्ध कृत्य अधिक कठोरपणे, वारंवार आणि ठामपणे घडत आहेत. नवी दिल्लीत एक मजबूत, राष्ट्रवादी आणि पूर्णपणे कायदेशीर राजवट आहे, म्हणूनच हे प्रकार वाढलेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकार कोणत्याही बाह्य आक्रमणासमोर, धमक्यांसमोर किंवा अतार्किक सक्तींसमोर झुकणार नाही. जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश आणि चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, जी भविष्यात तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल, सरकार नेहमीच सार्वभौम प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेला प्राधान्य देते. ते इतरांच्या लहरी आणि कल्पनेसमोर किंवा वर्चस्ववादी आकांक्षांना बळी पडणार नाही," असा विश्वास लेखाच्या शेवटी व्यक्त करण्यात आला आहे.