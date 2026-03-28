शेजारी देशाने मदत मागितली, एका फोनवर भारताने 38,000 मेट्रिक टन पेट्रोल आणि डिझेल पाठवले, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, मालदीवसह कोणत्या देशांना मदत केली?

India Sends 38000 Mt Of Petrol And Diesel To Sri Lanka : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात तेल संटक निर्माण झाले आहे. पश्चिम आशियातील संकटामुळे भारताचे अनेक शेजारी देश गंभीर ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहेत. श्रीलंका हा त्यापैकीच एक देश आहे. श्रीलंकेने भारताकडे मदत मागितली होती. एका फोनवर भारताने 38,000 मेट्रिक टन पेट्रोल आणि डिझेल पाठवले आहे.
श्रीलंकेच्या विनंतीनुसार भारताने 38,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादने पाठवली आहेत. यामध्ये 20,000 मेट्रिक टन डिझेल आणि 18,000 मेट्रिक टन पेट्रोलचा समावेश आहे. कोलंबो येथील भारतीय उच्चायुक्तांच्या याबाबत माहिती दिली.
24 मार्च रोजी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेल्या दूरध्वनी संभाषणानंतर श्रीलंकेला भारताकडून ही मदत मिळाली .
त्या संभाषणात दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धावर चर्चा केली. युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेते परस्पर ऊर्जा सहकार्यासाठी सहमत झाले होते.
श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी आणि दिसानायके यांच्यातील संभाषणाच्या एक दिवस आधी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री विजिथा हेरथ यांच्यातही फोनवर संभाषण झाले होते. श्रीलंकेने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) मार्फत भारताकडून 38,000 मेट्रिक टन बचाव सामग्रीची विनंती केली होती . अहवालानुसार, भारत सरकार श्रीलंकेच्या आयओसीला तेलपुरवठा कायम ठेवण्यासाठी पाठिंबा देत आहे. श्रीलंकन आयओसीने यापूर्वी मार्च महिन्यासाठी पश्चिम आशिया आणि सिंगापूरकडून तेलपुरवठा मिळवला होता. परंतु पश्चिम आशियातील युद्धामुळे, पुरवठादारांनी तेल पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शवली आणि नकार दिला. संकटाच्या काळात भारत आपल्या शेजारी राष्ट्रांच्या पाठीशी उभा राहतो. भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा देश आहे. सामान्य दिवसांमध्येही भारत बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि मालदीवसारख्या देशांना तेलाचा पुरवठा करतो. भारताने सध्याच्या संकटकाळात बांगलादेश आणि मालदीवला यापूर्वीच अशीच मदत पाठवली आहे.