/भारताला दरवर्षी ₹14000000000000 चा फटका, पूल, रेल्वे, वीज प्रकल्पाच्या नुकसानीला कोण ठरतंय कारणीभूत? रिसर्च आला समोर!

गंज ही तशी आपल्याला सर्वसाधारण गोष्ट वाटू शकते, जोपर्यंत ती घरापर्यंत मर्यादित असते. पण या गंजामुळेच देशाचं 14 लाख कोटींचं नुकसान झालंय, असं कोणी सांगितलं तर? एका संशोधनातून हे वास्तव समोर आलंय. धातूंना लागणारा गंज हा केवळ तांत्रिक किंवा औद्योगिक समस्या नसून, तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही मोठे आव्हान ठरत आहे. गंजामुळे पूल, महामार्ग, रेल्वे, वीज प्रकल्प, सरकारी इमारती आणि औद्योगिक यंत्रसामग्रीचे आयुष्य कमी होत असून, त्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर होत आहे. नोमुरा (Nomura) या जागतिक वित्तीय संस्थेच्या अहवालानुसार, गंजामुळे भारताला दरवर्षी तब्बल ₹14 लाख कोटींचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. ही रक्कम देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे 4.3 टक्के इतकी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य नियोजन आणि आधुनिक गंजप्रतिबंधक उपाययोजना राबवल्यास या नुकसानीत मोठी घट करता येऊ शकते.
नोमुराच्या अभ्यासानुसार, भारतातील विविध क्षेत्रांमध्ये धातूंच्या गंजामुळे होणारे एकूण नुकसान सुमारे ₹14 लाख कोटी इतके आहे. हे नुकसान केवळ दुरुस्तीपुरते मर्यादित नसून, यंत्रसामग्री वेळेपूर्वी बदलावी लागणे, उत्पादन ठप्प होणे, वारंवार देखभाल करावी लागणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे आयुष्य कमी होणे अशा अनेक कारणांमुळे वाढते. त्यामुळे देशाच्या विकासकामांवर आणि सरकारी खर्चावरही अतिरिक्त ताण येतो.
गंजाचा सर्वाधिक परिणाम वीजनिर्मिती आणि वीज पारेषण क्षेत्रावर होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर दूरसंचार, वाहन उद्योग, रेल्वे आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांचा क्रमांक लागतो. विजेचे खांब, ट्रान्समिशन टॉवर्स, पूल, रेल्वे ट्रॅक, बंदरे, महामार्ग आणि औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये गंजामुळे सुरक्षिततेचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. वेळेत देखभाल न झाल्यास अपघात आणि मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता वाढते.
अहवालानुसार, प्रभावी गंजप्रतिबंधक उपाययोजना राबवल्यास भारताला GDP च्या सुमारे 1.5 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक लाभ मिळू शकतो. यामुळे दुरुस्तीचा खर्च कमी होईल, यंत्रसामग्री आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे आयुष्य वाढेल तसेच नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प अधिक काळ टिकाऊ ठरतील. दीर्घकालीन दृष्टीने ही गुंतवणूक देशासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
भारतातील हवामान विविध प्रकारचे असल्यामुळे गंज होण्याची कारणेही प्रदेशानुसार बदलतात. किनारपट्टी भागात मीठ आणि आर्द्रता, जास्त पावसाच्या प्रदेशात सतत पाण्याचा संपर्क, तर औद्योगिक क्षेत्रात रासायनिक प्रदूषणामुळे गंज अधिक वेगाने होतो. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकच संरक्षण पद्धत वापरण्याऐवजी स्थानिक हवामानानुसार गंजप्रतिबंधक निकष निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कोणतीही सार्वजनिक किंवा औद्योगिक मालमत्ता खरेदी करताना केवळ सुरुवातीची किंमत पाहणे पुरेसे नाही. त्या मालमत्तेच्या संपूर्ण आयुष्यातील देखभाल, दुरुस्ती आणि बदलाचा खर्चही विचारात घेतला पाहिजे. तसेच ठरावीक कालावधीनंतर नियमित तपासणी आणि गंजाचे निरीक्षण करण्याची व्यवस्था केल्यास भविष्यातील मोठे नुकसान टाळता येऊ शकते.
जस्ताचा संरक्षक थर (Galvanization), आधुनिक कोटिंग तंत्रज्ञान आणि उच्च दर्जाचे गंजप्रतिरोधक साहित्य यांचा वापर अतिरिक्त खर्च म्हणून न पाहता दीर्घकालीन बचत आणि सुरक्षिततेसाठीची गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, पूल, रेल्वे, बंदरे आणि औद्योगिक प्रकल्प उभारले जात असताना, प्रकल्पाच्या नियोजनाच्या सुरुवातीपासूनच गंज प्रतिबंधाचा समावेश केल्यास सार्वजनिक मालमत्तेचे आयुष्य वाढेल, देखभाल खर्च कमी होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फायदा होईल.