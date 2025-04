Pahalgam Terror Attack: भारताचा पाकिस्तानला दणका, सिंधू पाणी करार रद्द, अटारी बॉर्डरही केली बंद; CCS बैठकीत मोठे निर्णय

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने सिंधू पाणी करार रद्द केला आहे. तसंच अटारी बॉर्डरही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय भारतात पाकिस्तानी नागरिकांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. भारतात असणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडून जाण्यास सांगण्यात आलं आहे.

"सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) आज संध्याकाळी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सीसीएसला 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची सविस्तर माहिती देण्यात आली, ज्यामध्ये 25 भारतीय आणि एक नेपाळी नागरिक ठार झाला होता. इतर अनेक जण जखमी झाले होते. सीसीएसने या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला आणि पीडितांच्या कुटुंबियांबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या. जखमी लवकर बरे व्हावेत यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. दहशतवादासाठी शून्य सहनशीलता आहे," असं विक्रम मिस्त्री म्हणाले.

या दहशतवादी हल्ल्याचे गांभीर्य ओळखून, सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCS) 1960 चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणं रोखत नाही तोपर्यंत कारवाई केली जाईल," असं विक्रम मिस्त्री यांनी सांगितलं आहे.

1) एकत्रित चेकपोस्ट अटारी तात्काळ बंद करण्यात येईल. वैध प्रमाणपत्रांसह ज्यांनी सीमा ओलांडली आहे ते 1 मे 2025 पूर्वी त्या मार्गाने परत जाऊ शकतात.

2) पाकिस्तानी नागरिकांना SAARC व्हिसा सवलत योजनेअंतर्गत भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पाकिस्तानी नागरिकांना पूर्वी जारी केलेले कोणतेही SPES व्हिसा रद्द मानले जातील. सध्या SPES व्हिसाखाली भारतात असलेल्या कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकाकडे भारत सोडण्यासाठी 48 तासांचा कालावधी आहे.

