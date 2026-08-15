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'तरुणांनो, मला तुमची मदत पाहिजे...'; लाल किल्ल्यावरुन PM मोदींचे Gen Alpha ला आवाहन, 'भारताला 2036 मध्ये...'

आज 15 ऑगस्ट 2026 रोजी भारत देशाचा 80 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावर राष्ट्रीय ध्वज फडकवून देशाला संबोधित केले.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 15, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:29 AM IST
'तरुणांनो, मला तुमची मदत पाहिजे...'; लाल किल्ल्यावरुन PM मोदींचे Gen Alpha ला आवाहन, 'भारताला 2036 मध्ये...'
Image Credit: India targets 2036 Olympics as PM Narendra Modi plans talent hunt for sports

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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