  • भारत
  • भारतीय चहा उद्योगाला इराण-इस्रायल युद्धाचा फटका; नेमकं हे समीकरण काय?

भारतीय चहा उद्योगाला इराण-इस्रायल युद्धाचा फटका; नेमकं हे समीकरण काय?

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारतीय चहा निर्यातदार सध्या परिस्थितीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. भारतातून होणाऱ्या एकूण चहा निर्यातीपैकी सुमारे 40% हिस्सा इराण, इराक, युएई आणि सौदी अरेबिया या देशांकडे जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील घडामोडींचा भारतीय चहा उद्योगावर थेट परिणाम होऊ शकतो. नेमकं हे समिकरण काय?

प्रिती वेद | Updated: Mar 5, 2026, 04:14 PM IST
(photo Credit- AI)

Indian Tea Export: भारतीय चहा उद्योगासाठी पश्चिम आशियाचा बाजार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर भारतीय चहाला मागणी असते. मात्र सध्या त्या भागात वाढलेल्या भूराजकीय तणावामुळे व्यापारी परिस्थितीचा अंदाज घेत आहेत. बाजारात अचानक बदल झाल्यास निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता उद्योगातील काही घटक व्यक्त करत आहेत.

दरवर्षीप्रमाणे आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये चहाचे उत्पादन चक्र साधारण एप्रिलपासून सुरू होते. जुलै ते ऑक्टोबर हा कालावधी पीक हंगाम म्हणून ओळखला जातो. या काळात वार्षिक उत्पादनाच्या जवळपास 60% कापणी केली जाते. त्यामुळे 2026 च्या हंगामात उत्पादन किती होईल याकडे उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.

परिस्थितीबाबत घाईने निष्कर्ष नको

नॉर्थ ईस्टर्न टी असोसिएशनचे (NETA) सल्लागार 'विद्यानंद बर्काकोटी' यांनी या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले, "युद्धाच्या परिणामाचा अंदाज लावणे खूप लवकर आहे. घाबरण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही." त्यांच्या मते सध्या बाजारातील घडामोडींचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.

'विद्यानंद बर्काकोटी' यांनी सांगितले की रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध सुरू असतानाही मॉस्कोला होणाऱ्या भारतीय चहाच्या निर्यातीवर फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे जागतिक परिस्थिती कठीण असली तरी काही बाजारपेठा स्थिर राहू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

इराणचा वाटा कमी झाल्याची नोंद

काही वर्षांपूर्वी भारताच्या चहा निर्यातीत इराणचा वाटा सुमारे 20% होता, असे 'प्रबिन कलिता' यांनी सांगितले होते. मात्र टी बोर्डाच्या 2024 च्या आकडेवारीनुसार हा हिस्सा घटून 3.6% इतका राहिला आहे. 2025 च्या अधिकृत आकडेवारीची अद्याप घोषणा झालेली नाही.

टी बोर्डाने जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या माहितीनुसार भारताने 2025 मध्ये एकूण 280.40 दशलक्ष किलो चहा निर्यात केला. या निर्यातीचे एकूण मूल्य 8,488.43 कोटी रुपये इतके होते. पुढील हंगामातील उत्पादन आणि जागतिक परिस्थिती यावर पुढील आकडे अवलंबून असतील.

