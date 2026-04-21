भारताने 2030 पर्यंत टेन्शन मिटवले; होर्मुझ नाकेबंदी असताना केला मोठा करार; रशियाडून प्रचंड तेल साठा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा

Russian Oil News: इराण आणि अमेरिया इस्त्रायल यांच्यातील संघर्षाचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे जगात तेल आणि वायू संकट निर्माण झाले आहेत. अशातच भारताने रशियासह एक महत्वाचा करार केला आहे. यामुळे रशियाडून प्रचंड तेल साठा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इतकचं नाही तर भारताचे 2030 पर्यंत तेल मिळवण्याचे टेन्शन मिटले आहे.
इंधन समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भारताने एक मोठे सामरिक पाऊल उचलले आहे. रशियाकडून होणारा तेलाचा पुरवठा अखंडित राहावा यासाठी भारताने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे 2030 पर्यंत भारताची चिंता मिटली आहे. भारत सरकारने सागरी विमा देणाऱ्या रशियन कंपन्यांची संख्या वाढवली आहे. यामुळे 2030 पर्यंत तेल आयातीवरील महत्त्वपूर्ण निर्बंध संभाव्यतः दूर होतील.
नौवहन महासंचालनालयाने (डीजीएस) यासंदर्भात एका अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय बंदरांवर येणाऱ्या जहाजांना विमा संरक्षण देण्यासाठी पूर्वीच्या आठ कंपन्यांऐवजी आता 11 रशियन विमा कंपन्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कंपन्या संरक्षण आणि क्षतिपूर्ती (पी अँड आय) विमा संरक्षण प्रदान करतील, जे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
रशियावरील पाश्चात्य निर्बंधांमुळे प्रमुख युरोपीय विमा कंपन्यांनी रशियन तेलवाहू जहाजांसाठीचे विमा संरक्षण कमी केले होते. पर्यायी विमा व्यवस्था विकसित करणे हे भारतापुढील सर्वात मोठे आव्हान होते. आता, रशियन कंपन्यांना मान्यता देऊन भारताने या समस्येवर एक महत्त्वपूर्ण तोडगा काढला आहे. गॅझप्रॉम इन्शुरन्स आणि रोसगोसस्ट्राख यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांना फेब्रुवारी 2027 पर्यंत विमा सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तर, व्हीएसके, सोगाझ आणि अल्फास्ट्राखोवानी यांसारख्या काही कंपन्यांना 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. भारताचा हा निर्णय दीर्घकालीन उपाय मानला जात आहे.
याव्यतिरिक्त, सोग्लासी, स्बरबँक इन्शुरन्स, युगोरिया इन्शुरन्स ग्रुप आणि एएसटीके इन्शुरन्स यांसारख्या कंपन्यांच्या नोंदणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. भारताने दुबईस्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन अँड इंडेम्निटी क्लबला फेब्रुवारी 2027 पर्यंत सेवा प्रदान करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे गैर-पाश्चात्य पर्यायांची व्याप्ती देखील वाढवली आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागातील महत्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग आहे. नाकेबंदीमुळे जगभरातील तेल पुरवठ्याबद्दल चिंता वाढली. मोठ्या प्रमाणात तेल वाहतूक याच मार्गावरुन होते. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजंच्या वाहतूकीला बंदी घालण्यात आल्याने भारतासारख्या प्रमुख आयातदार देशांवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. मागच्या काही वर्षांत, भारताने स्वस्त रशियन तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. विमा संरक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे होते, कारण विम्याशिवाय कोणतेही जहाज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत राहू शकत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, भारताचे हे पाऊल जागतिक अस्थिरतेच्या काळात संरक्षण कवच म्हणून काम करेल. यामुळे रशियन तेलाचा पुरवठा अविरत सुरू राहणार आहे. इतकचं नाही तर भारताला आपल्या ऊर्जेच्या गरजाही कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण करता येतील. 2030 पर्यंत भारताला याचा फायदा होणार आहे.