सतर्क व्हा नाहीतर...कोरोनामागोमाग भारतावर एक मोठं संकट; क्षणोक्षणी वाढतोय धोका

Health News : जवळपास पाच वर्षांपूर्वी कोरोना (Covid 19) अर्थात कोविडच्या महामारीनं संपूर्ण जगाला बेजार करून सोडलं. हजारो नागरिकांनी या संसर्गामध्ये प्राण गमावले. देशोदेशीच्या आरोग्य यंत्रणा आणि संशोधकांनी अथक परिश्रमांनंतर कोरोनावर लस तयार केली आणि त्यानंतर कुठं ही महामारी नियंत्रणात आणली. जवळपास तीन वर्षे या महामारीनं थैमान घातलं आणि त्यानंतर यातून जग सावरलं. भारतातही कोरोनाचे अनेक रुग्ण या संसर्गाशी झुंज देताना दिसले. अशा या संकटातून देश सावरला असला तरीही एका नव्या संकटानं डोकं वर काढलं आहे.
युकेस्थित भारतीय वंशाच्या डॉक्टरांनी निरीक्षणानंतर दिलेल्या इशाऱ्यानुसार कोरोना महामारीनंतर भारत एका प्रचंड मोठ्या संकटाचा सामना करत असून, हे संकट आता नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करताना दिसत आहे. (Post Corona Crisis) मुळात श्वसनातूनच हा धोका अधिक असल्या कारणानं त्यावर तातडीनं उपायययोजना राबवण्याचं आवाहन या डॉक्टरांनी केलं आहे. श्वसनरोगतज्ज्ञांच्या इशाऱ्यानुसार वायु प्रदूषणातून हे संकट आणखी गडद होत असून, वर्ष उलटत जातील तसतसं ही परिस्थिती आणखी बिघडणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
भारतात श्वसनविकारांचे रुग्ण दिवसागणिक वाढणार असून, हळुहळू हेच संकट अक्राळविक्राळ रुप धारण करून अनेकांना यामध्ये काही मोठ्या व्याधींचासाही सामना करावा लागू शकतो. ब्रिटनमध्ये सराव करणाऱ्या डॉक्टरांच्या माहितीनुसार भारतात श्वसनासंबंधिचे विकार अतिशय गंभीररित्या वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम आणि ताण नागरिकांसह देशाच्या आरोग्य यंत्रणांवरही येऊ शकतो.
डॉक्टरांच्या निरीक्षणानुसार जागतिक स्तरावरही आढावा घेतला असता मागील दशकभरात स्थूलतेमुळं हृदयविकारांचा धोका वाढला नसून, वाहनं आणि विमानांसह प्रवाशाच्या अनेक वाहनांतून निघणाऱ्या विषारी वायूमुळं परिस्थिती गंभीर होत आहे. भारतामागोमाग ब्रिटनसुद्धा अशा आव्हानांचा सामना करत आहे.
लिव्हरपूलमधील कंन्सल्टंट श्वसनरोगतज्ज्ञ आणि भारताच्या कोविड 19 सहकार समितीचे माजी सदस्य मनीष गौतन यांच्या माहितीनुसार हे एक कटू सत्य आहे की, उत्तर भारतातील नागरिकांच्या आरोग्यावर या वायू प्रदूषणाचा वाईट परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. परिणामी सध्या यावर केले जाणारे उपाय अतिशय नगण्य स्वरुपातील असून, त्यात आक्रामकरित्या वाढ करण्याची गरज असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यंत्रणांकडून यासाठी नागरिकांना श्वसनविकारांसंदर्भात सतर्क करण्यासाठी पावलं उचलण्याच्या सूचना करत त्यासाठी 'टास्क फोर्स' तयार करण्याचाही विचार केला पाहिजे असं डॉक्टरांनी सुचवलं आहे.