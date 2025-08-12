English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील टॉप 3 श्रीमंत कुटुंबांची कमाई पाकिस्तानच्या GDP पेक्षा जास्त; पहिल्या सोडा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कुटुंबाचे नाव जाणून धक्का बसेल

भारतातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांच्या यादीत अंबानी कुटुंब सलग दुसऱ्या वर्षी अव्वल स्थानावर आहे. अंबानींना आणखी 2 कुटुंब टक्कर देत आहेत. या तिघांंची कमाई पाकिस्तानच्या GDP पेक्षा जास्त आहे. या 3 कुटुंबांकडे भारतातील सर्वाधिक पैसा आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 12, 2025, 07:37 PM IST
Hurun India Most Valuable Family Businesses List : भारतातील टॉप 3 श्रीमंत कुटुंबांची कमाई पाकिस्तानच्या GDP पेक्षा जास्त आहे.  याच 3 कुटुंबांकडे भारतातील सर्वाधिक पैसा आहे. अंबानी कुटुंब हे भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे श्रीमंत कुटुंब आहे. मात्र, दोन कुटुंबाची नावे जाणून विश्वास बसणार नाही. 

भारतातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांच्या यादीत अंबानी कुटुंब सलग दुसऱ्या वर्षी अव्वल स्थानावर आहे. 2025  मध्ये हुरुन इंडियाच्या सर्वात जास्त कमाई करणाऱ्या कौटुंबिक व्यवसाय यादीत या अंबानींचे नाव अव्वल स्थानावर आहे. अंबानी कुटुंबाच्या व्यवसायाचे एकूण मूल्य 28.2 लाख कोटी रुपये आहे. हे भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे 1/12 आहे. कुमार मंगलम बिर्ला यांचे कुटुंब आता या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. या कुटुंबाच्या व्यवसायाचे मूल्य 1.1 लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे आणि आता ते 6.5 लाख कोटी रुपये आहे. जिंदाल कुटुंब 5.7 लाख कोटी रुपयांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्यांच्या व्यवसायाचे मूल्य 1 लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे.

देशातील या तीन कुटुंबांच्या व्यवसायाचे मूल्य 471 अब्ज डॉलर म्हणजेच 40.4 लाख कोटी रुपये आहे. हे पाकिस्तानच्या जीडीपीपेक्षा सुमारे 400 अब्ज डॉलर जास्त  आणि फिलीपिन्सच्या जीडीपीइतके आहे. या कुटुंबांच्या व्यवसायाचे मूल्य 4.6 लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे. वेदांताचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल आणि त्यांचे कुटुंब  टॉप 10  मध्ये दाखल झाले आहेत. एका वर्षात त्यांचे मूल्य 79 टक्क्यांने वाढले आहे. या कुटुंबाच्या व्यवसायाचे मूल्य 2.6 लाख कोटी रुपये आहे. टॉप 10 मध्ये प्रवेश करण्याची मर्यादा 2.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, जी गेल्या वेळेपेक्षा 18,7000 कोटी रुपये जास्त आहे.

भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारे श्रीमंत कुटुंबे ऊर्जा, वित्तीय सेवा आणि सॉफ्टवेअरसारख्या उद्योगांशी संबंधित आहेत. देशात मूल्य निर्माण करण्यात हे उद्योग आघाडीवर आहेत. बार्कलेज प्रायव्हेट क्लायंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट व्हॅल्युएबल फॅमिली बिझनेस लिस्ट 2025 मध्ये अंबानी कुटुंब पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याचे एकूण मूल्य 28.2 लाख कोटी रुपये आहे. मुकेश अंबानी हे या कुटुंबाचे प्रमुख आहेत. त्यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज ऊर्जा क्षेत्रात काम करते. हा व्यवसाय 1957 मध्ये धीरूभाई अंबानी यांनी सुरू केला होता. रिलायन्सचा व्यवसाय ऊर्जा, किरकोळ विक्री आणि डिजिटल सेवा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्याचे मूल्य 10 टक्के वाढले आहे.

कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या नेतृत्वाखालील बिर्ला कुटुंब या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांची किंमत 6.5 लाख कोटी रुपये आहे. कुमार मंगलम बिर्ला हे आदित्य बिर्ला ग्रुपचे प्रमुख आहेत. हा ग्रुप सिमेंट आणि सिमेंटशी संबंधित उत्पादनांचा मोठा व्यवसाय करतो. आता हा ग्रुप 1850 च्या दशकात सुरू झाला. या कुटुंबाचा औद्योगिक वारसा खूप जुना आहे. जिंदाल कुटुंब या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याची किंमत 5.7 लाख कोटी रुपये आहे. सज्जन जिंदाल हे जेएसडब्ल्यू स्टीलचे प्रमुख आहेत. हा ग्रुप धातू आणि खाणकाम क्षेत्रात काम करतो.

बजाज कुटुंब 5.6 लाख कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. संजीव बजाज हे या कुटुंबाचे प्रमुख आहेत. हे कुटुंब 1926 पासून वित्तीय सेवा क्षेत्रात काम करत आहे. महिंद्रा कुटुंब 5.4 लाख कोटी रुपयांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. आनंद महिंद्रा हे या समूहाचे प्रमुख आहेत. त्यांचा व्यवसाय ऑटोमोबाईल आणि इतर क्षेत्रात पसरलेला आहे. नादर कुटुंब 4.7 लाख कोटी रुपयांसह सहाव्या क्रमांकावर आहे. रोशनी नादर मल्होत्रा एचसीएल टेक्नॉलॉजीजच्या प्रमुख आहेत. ही कंपनी आयटी सेवा क्षेत्रात मोठी भूमिका बजावत आहे.

मुरुगप्पा कुटुंब 2.9 लाख कोटी रुपयांसह सातव्या क्रमांकावर आहे. वेलन सुब्बैया हे या कुटुंबाच्या वित्तीय सेवा शाखा चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्सचे प्रमुख आहेत. प्रेमजी कुटुंब 2.8 लाख कोटी रुपयांसह आठव्या क्रमांकावर आहे. ऋषद प्रेमजी हे महाकाय आयटी कंपनी विप्रोचे प्रमुख आहेत. अनिल अग्रवाल यांचे कुटुंब 2.6 लाख कोटी रुपयांसह नवव्या क्रमांकावर आहे. तो हिंदुस्तान झिंकच्या माध्यमातून धातू आणि खाणकाम क्षेत्रात काम करतो. दानी, चोक्सी आणि वकील कुटुंबे 2.2 लाख कोटी रुपयांसह दहाव्या स्थानावर आहेत. या कुटुंबांकडे एशियन पेंट्सचे मालक आहेत. आर. शेषसायी हे या कंपनीचे व्यावसायिक प्रमुख आहेत.

 

