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सर्वसामान्यांसाठी Good News! कार, कपडे, फुटवेअर आणि ब्रँडेड दारू स्वस्त होणार, कारण काय?

भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करार (सीईटीए) आणि सामाजिक सुरक्षा कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या करारामुळं काय स्वस्त होणार व काय महाग जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 16, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:23 AM IST
सर्वसामान्यांसाठी Good News! कार, कपडे, फुटवेअर आणि ब्रँडेड दारू स्वस्त होणार, कारण काय?
Image Credit: India UK FTA (फोटोः AI निर्मित)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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सर्वसामान्यांसाठी Good News! कार, कपडे, फुटवेअर आणि ब्रँडेड दारू स्वस्त होणार, कारण काय?
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