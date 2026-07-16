/सर्वसामान्यांसाठी Good News! कार, कपडे, फुटवेअर आणि ब्रँडेड दारू स्वस्त होणार, कारण काय?

15 जुलै 2026 हा दिवस भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील व्यापारी संबंधांसाठी एक ऐतिहासिक दिवस आहे. दोन्ही देशांमध्ये कित्येक दिवसांपासून चर्चेत असलेला व बहूप्रतीक्षित व्यापार करार (FTA) अधिकृतपणे अंमलात येणार आहे. हा करार लागू झाल्यानंतर आयात आणि निर्यातीवर आकारण्यात येणाऱ्या उच्च शुल्कांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळं अनेक उत्पदनांच्या किंमती घटणार आहेत.
ब्रिटनमधून भारतात आयात होणारी अनेक परदेशी उत्पादनांच्या किंमती कमी होणार असून नागरिकांना स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहेत. या ऐतिहासिक कराराच्या अंमलबजावणीची अधिकृत घोषणा जून महिन्यातच करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष करार 15 जुलै रोजी लागू करण्यात आला आहे. या व्यापार करारामुळं नागरिकांसोबतच अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होणार आहे.
आर्थिक व व्यापार करार (सीईटीए) आणि सामाजिक सुरक्षा कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली असून भारतातून बुधवारी पहिली खेप लंडनकडे रवाना झाली. या करारामुळे अनेक भारतीय उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये शून्य आयातशुल्काचा लाभ मिळणार असून, वस्तू आणि सेवांच्या द्विपक्षीय व्यापाराला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, या मुक्त व्यापार करारामुळे ब्रिटिश स्कॉच आणि व्हिस्की उद्योगाला सर्वाधिक फायदा होणार आहे. सध्या, भारतात आयात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीवर 150 टक्के इतका मोठा आयात शुल्क आकारला जातो. पण व्यापार कराराअंतर्गत, हे शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करून केवळ 40 टक्क्यांवर आणले जाईल. याचा अर्थ असा की, येत्या काही वर्षांत भारतात स्कॉच आणि व्हिस्कीच्या किमतींमध्ये 110 टक्क्यांपर्यंत लक्षणीय घट होईल.
पहिल्या वर्षी एकूण 20,000 गाड्या कमी शुल्कात आयात केल्या जातील. यामध्ये 3000 सीसी (पेट्रोल) आणि 2500 सीसी (डिझेल) पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या 10,000 गाड्यांचा समावेश आहे, ज्यांवरील सीमा शुल्क 11०% वरून 30% पर्यंत कमी केले जाईल. 1500 सीसी ते 3000 सीसी दरम्यानच्या 5,000 गाड्यांवरील सीमा शुल्क 66% वरून 50% पर्यंत कमी केले जाईल. हे शुल्क पुढील 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने 10% पर्यंत कमी केले जाईल.
चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मशिनरी, मेडिकल उपकरणे, सौंदर्यप्रसाधने, परफ्युम, सॅल्मन आणि इतर मासे, पोल्ट्री उत्पादने, ब्रिटिश ब्रँडची वाहने, फूटवेअर, ब्रिटिश मद्य
सीफूड, ऑटोमोबाईल/ऑटो पार्ट्स, लेदर व पादत्राणे, इलेक्ट्रिकल मशिनरी, टेक्सटाइल/कपडे, प्लास्टिक/रसायने, फळे व भाजीपाला, मिनरल्स केमिकल्स , प्लास्टिक, रत्ने व दागिने