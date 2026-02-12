भारत–अमेरिका व्यापारी कराराचा लातूरच्या शेतकऱ्यांना फटका! अवघ्या पाच दिवसांमध्ये...

India-Us Trade Deal Update: भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापारी कराराचा परिणाम आता ग्रामीण बाजारपेठेत स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. विशेषतः तेलबिया पिकांमध्ये सोयाबीनचे दर अचानक घसरल्याने शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत. आधीच हवामानातील बदल, कर्जबाजारीपणा आणि वाढत्या शेतीखर्चामुळे त्रस्त असलेला शेतकरी वर्ग या नव्या घडामोडींमुळे अधिक चिंतेत सापडला आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत समाधानकारक वाटणारा बाजारभाव कमी होताच गावागावात चर्चा सुरू झाली आहे. दर कमी झाल्याने हंगामाचा सारा हिशोब बिघडला असून अनेकांना तोटा सहन करण्याची वेळ आली आहे.
सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण
गेल्या 5 दिवसांत सोयाबीनच्या बाजारभावात सुमारे 1500 रुपयांनी घट झाली आहे. व्यापाऱ्यांकडून खरेदी मंदावल्याचे चित्र दिसत आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी माल घेऊन येत असले तरी अपेक्षित दर मिळत नसल्याने नाराजी वाढत आहे.
उत्पादन खर्च वाढला, उत्पन्न घटले
बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचा खर्च मागील काही वर्षांत सातत्याने वाढत आहे. त्यातच अनियमित पाऊस आणि कीडरोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनावरही परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत दर घसरल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात फारच कमी पैसे उरत आहेत. अनेकांना कर्जफेड करणे कठीण झाले आहे.
परदेशी शेतीशी स्पर्धेचा प्रश्न
ग्रामीण भागात अजूनही पुरेशी सिंचन व्यवस्था नाही, साठवणुकीसाठी गोडाऊन कमी आहेत आणि दिवसभर सातत्याने वीज उपलब्ध होत नाही. आधुनिक यंत्रसामग्री वापरण्याची मर्यादित साधने असताना प्रगत तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अमेरिकन शेतीशी स्पर्धा करणे कठीण असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
कराराच्या पुनर्विचाराची मागणी
शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे कराराचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते राजू कसबे यांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात असे सांगितले. बाजारभाव स्थिर ठेवण्यासाठी संरक्षणात्मक धोरणांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आर्थिक ताण वाढल्यास ग्रामीण भागात गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. खर्च वाढत असताना उत्पन्न घटल्यामुळे शेतकरी मानसिक दडपणाखाली जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य दर हमी, साठवण सुविधा आणि कर्जसवलत यांसारख्या उपायांनी परिस्थिती सुधारू शकते. योग्य वेळी मदत मिळाल्यास बळीराजाला दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.