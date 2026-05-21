/विदर्भापासून दिल्लीपर्यंत आग ओकतोय सूर्य; तरीही देशाचा एक असा भाग जिथं पडला बर्फाचा पाऊस, संपर्क तुटला, रस्तेही बंद!

Todays Weather News : (Snowfall in Ladakh) एल निनोचा प्रभाव, पश्चिमी झंझावात आणि वादळास पूरक स्थितीमुळं हवामानात सातत्यानं होणारे बदल आणि प्रचंड प्रमाणात वाढणारं तापमान हेच चित्र देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये पाहायला मिळत आहे. प्रामुख्यानं मध्य भारतापासून उत्तर भारतापर्यंतचा बराचसा भाग या उष्णतेच्या विळख्याच आला आहे. दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात अगदी महाराष्ट्रातील विदर्भातही पारा चाळीशीपार तर कुठे 47.1 अंशांवर पोहोचला आहे. या उकाड्याच्या भीतीनं नागरिकांनी घराबाहेर पाऊल ठेवणंही नाकारल्याचं दाहक चित्र देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये दिसतंय. मात्र, देशातील एक प्रदेश असा आहे जिथं चक्क बर्फाचा पाऊस पडला आहे.
हे हिमवृष्टीचे दिवस नाहीत..
या भागात बर्फाचा पाऊस पडणं ही काही नवी बाब नाही. पण, सध्या मात्र हे हिमवृष्टीचे दिवस नसून, इथं पर्यटकांच्या येण्याची सुरुवात होते. मात्र निसर्गाच्या मनात कधी काय येईल याचा नेम नाही, हेच सध्याची येथील स्थिती पाहून लक्षात येत आहे. हिमवर्षावामुळं इथले रस्तेही बंद झाले असून, अनेक भागांशी संपर्क तुटला आहे. हा भाग म्हणजे लडाखमधील जोजिला पास (Zojila Pass). या आणि यानजीकच्या सर्व भागांमध्ये प्रचंड बर्फवृष्टी झाली असून, कारगिल जिल्ह्यातील संपूर्ण भागामध्ये पर्वतांवर बर्फाचं अच्छादन पाहायला मिळत आहे. इथं उष्णतेचा लवलेषही नाही, वाहनांवरही बर्फाचा थर आणि रस्त्यांवर अचानक साचलेल्या बर्फामुळं प्रवासातही कैक अडचणी येत आहेत.
हवामानामध्ये झालेल्या या बदलामुळं येथील प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडली असून, काही पर्यटकसुद्धा अडकले आहेत. त्यामुळं या स्थितीमध्ये सुरक्षित ठिकाणीच नागरिकांनी थांबावं असं आवाहन नागरिकांना करण्यात येत आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं या भागासाठी पुढील तीन दिवस हवामानात बिघाड होऊन तापमानही सामान्यहून कमीच असेल असा प्राथमिक अंदाज वर्तवला आहे.
VIDEO | Fresh snowfall blankets Minamarg near Zojila Pass in Ladakh.— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2026
#WATCH | Kargil: Fresh snowfall occurred in the Minamarg area near Zojila Pass.— ANI (@ANI) May 21, 2026
मुख्य म्हणजे याच राज्यांच्या मैदानी क्षेत्रांमध्ये याउलट चित्र पाहायला मिळत आहे. मे महिन्यात झालेल्या या हिमवर्षावामुळं श्रीनगर लडाख मार्गावरील वाहतूकसुद्धा ठप्प झाली आहे. ज्यानंतर इथं प्रशासनाची अनेक पथकं रस्त्यांवर साचलेला बर्फ हटवण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी दाखल झाली. संपूर्ण जम्मू काश्मीर आणि लडाख भागामध्ये पुढील काही दिवस पाऊस आणि हिमवृष्टीची शक्यता आहे. मुख्य म्हणजे जोजिलासारख्या भागांमध्ये होणाऱ्या आताच्या काळातील या हिमवृष्टीनं हवामान तज्ज्ञांनाही हैराण केलं आहे. पश्चिमी झंझावात आणि वाऱ्याची बदलणारी दिशा यामुळं हवामानाची ही अनियमित रुपं पाहायला मिळत असल्याची प्राथमिक माहित यंत्रणांनी जारी केली आहे. जिथं झंझावात समुद्रावरून आर्द्रता वाहून आणतात. ही आर्द्रता पर्वतांवरील हाडं गोठवणाऱ्या वाऱ्यांना आदळते आणि उंचावर हिमवर्षावासह पावसाची हजेरी पाहायला मिळते. सध्या हेच चित्र लडाखमध्ये पाहायला मिळत आहे.