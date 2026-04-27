संपूर्ण जग टेन्शनमध्य असताना भारताच्या हाती जॅकपॉट लागला! तेल आणि वायूचा प्रचंड खजिना सापडला!

Oil india makes historic oil and gas discovery : संपूर्ण जग टेन्शनमध्य असताना भारताच्या हाती जॅकपॉट लागला आहे. भारतीय कंपनीला तेल आणि वायूचा प्रचंड खजिना सापडला आहे. भारताच्या सरकारी तेल कंपन्यांनी सात समुद्रांपार ही जबरदस्त कामगिरी केली आहे. इराण युद्ध आणि होर्मुझमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने लिबियाच्या घादामेस खोऱ्यात नवीन तेल आणि वायू साठे शोधले आहेत. ऑइल इंडियाच्या नेतृत्वाखालील एका टीमने हे संशोधन केले आहे. यात इंडियन ऑइलचाही समावेश आहे. लिबियातील 'एरिया 95' नावाच्या ब्लॉकमध्ये हा वायू आणि तेलाचा साठा सापडला आहे.
8,500 फूट खोलीपर्यंत खोदकाम केल्यानंतर हे तेल साठे सापडले. दररोज अंदाजे 352 बॅरल कच्चे तेल काढले जात आहे. याशिवाय, दररोज 600 स्टँडर्ड क्यूबिक फुटांपेक्षा जास्त गॅसचे उत्पादनही होत आहे. विहिरीची चाचणी घेण्यात आली, तेव्हा 24/64 इंचाच्या चोक किंवा व्हॉल्व्हमधून हायड्रोकार्बन्स बाहेर पडले. तिची उच्च दाब क्षमता सिद्ध झाली. भारत येथे बऱ्याच काळापासून संशोधन करत असून आता त्याला मोठे यश मिळाले आहे.
भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्के तेल परदेशातून आयात करतो. परदेशात आपल्या स्वतःच्या विहिरी असल्यामुळे पुरवठ्यावरील ताण कमी होतो. जेव्हा भारतीय कंपन्या परदेशातून तेल काढतात, तेव्हा त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळात फायदा होतो. लिबियासारख्या आव्हानात्मक परिस्थिती असलेल्या देशातील या शोधाने भारतीय अभियंते आणि कंपन्यांची क्षमता सिद्ध केली आहे.
भविष्यात भारताला लिबियामधून तेल आणि वायूचा आपला वाटा मिळवता येईल. हा साठा जमिनीवर सापडल्यामुळे, समुद्रापेक्षा येथून तेल काढणे अधिक सोपे आणि स्वस्त ठरणार. 'ऑइल इंडिया'साठी एक निर्णायक बदल घडवणारा ठरू शकतो. भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे यश मिळाले. देशाची प्रमुख सरकारी पेट्रोलियम कंपनी, ऑइल इंडिया लिमिटेडने, आफ्रिकेतील लिबियामध्ये तेल आणि वायूचे नवीन साठे शोधले आहेत.
ऑइल इंडियाने नैऋत्य लिबियातील घादामेस खोऱ्यात हा शोध लावला आहे. हा प्रदेश ऊर्जा क्षेत्रातील प्रचंड हायड्रोकार्बन क्षमतेसाठी ओळखला जातो. कंपनीने हे यश भू-भागावरील अन्वेषण ब्लॉकमध्ये हा साठा सापडला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) सोबत स्थापन झालेल्या भारतीय संघराज्याचा भाग म्हणून या ब्लॉकमध्ये तिचा 25 टक्के हिस्सा आहे. सुमारे 6,630 चौरस किलोमीटरच्या या विस्तीर्ण क्षेत्राचे संचालन सिपेक्स (SIPEX) नावाच्या कंपनीद्वारे केले जाते.