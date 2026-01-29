English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
2047 पर्यंत भारत सर्वाधिक विमानतळ असलेल्या देशांच्या यादीत; 100, 200 नव्हे तर तब्बल...

India Aviation: आजकाल हवाई प्रवास वेगवान आणि सोयीस्कर बनलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 29, 2026, 08:26 PM IST
विमानतळ

India Aviation: विमानतळामुळे छोट्या शहरांमुळे दुर्गम भागांना जोडण्यासाठी मदत होते. पूर्वी 2014 मध्ये फक्त 70 विमानतळ होते. ती आता ते 160 पेक्षा जास्त झाली आहेत. सरकारने 100 पेक्षा जास्त एरोड्रोम सुरू केले आहेत. 'उडान' योजनेद्वारे स्वस्त हवाई प्रवास उपलब्ध झाला आहे. आता या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू होणार असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली. या टप्प्यामुळे द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांना चांगली जोडणी मिळणार असून हवाई प्रवास सामान्य माणसासाठी सोपा होणा आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

जगातील विमानतळांचे महत्व काय?

आजकाल हवाई प्रवास वेगवान आणि सोयीस्कर बनलाय. विमानतळ देशाच्या आर्थिक वाढीशी, पर्यटनाशी आणि व्यापाराशी जोडलेले असतात. चांगली जोडणी असल्यास विकास वेगवान होतो. म्हणूनच जगातील देश आपले विमानतळ नेटवर्क मजबूत करत आहेत. भारतही यात मागे नाही, आणि 2047 पर्यंत 400 विमानतळांचा लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यामुळे छोट्या शहरांना मोठ्या शहरांशी जोडले जाऊन सामान्य लोकांना फायदा होणार आहे. विमानतळांची संख्या वाढल्याने रोजगार वाढून पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

सर्वाधिक विमानतळ असलेले टॉप 10 देश

जगात अमेरिका सर्वाधिक विमानतळ असलेला देश आहे, ज्यात 15873 कार्यरत विमानतळ आहेत. हे घरेलू आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी उपयुक्त आहेत. ब्राझील दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, 4919 विमानतळांसह, जे दुर्गम भागांना जोडतात. ऑस्ट्रेलिया तिसरा आहे, 2180 विमानतळांसह, जे पर्यटनासाठी महत्वाचे आहेत. मेक्सिको चौथा, 1485 विमानतळांसह, पर्यटन केंद्र म्हणून ओळखला जातो. कॅनडा पाचवा, 1425 विमानतळांसह, जे विशाल भूभाग जोडतात. युनायटेड किंगडम सहावा, 1043 विमानतळांसह, जे युरोपशी जोडणी देतात. रशिया सातवा, 904 विमानतळांसह, सायबेरियापर्यंत सेवा देतात. जर्मनी आठवा, 838 विमानतळांसह, युरोपातील मुख्य केंद्र. अर्जेंटिना नववा, 756 विमानतळांसह, क्षेत्रीय प्रवासासाठी. फ्रान्स दहावा, 689 विमानतळांसह, ज्यात मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत.

विमानतळ नसलेले पाच देश

जगात काही देश आहेत ज्यात एकही विमानतळ नाही. अँडोरा हा फ्रान्स आणि स्पेनमधील छोटा देश आहे, ज्यात रस्त्याने पोहोचता येते. मोनॅको फ्रान्सच्या नाइस विमानतळापासून रस्त्याने जोडला जातो. लिक्टेंस्टाइन स्वित्झर्लंड किंवा ऑस्ट्रियाच्या मार्गाने उपलब्ध आहे. सॅन मरिनो इटलीच्या विमानतळांपासून रस्त्याने पोहोचता येतो. व्हॅटिकन सिटी रोमच्या माध्यमातून जोडलेले आहे. हे देश छोटे असल्याने शेजारील देशांच्या विमानतळांचा वापर करतात.

भारताच्या एव्हिएशन क्षेत्रातील भविष्य

भारत वेगाने विमानतळ वाढवत आहे, ज्यामुळे हवाई प्रवास सामान्य लोकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. 2047 पर्यंत 400 विमानतळांचा लक्ष्य भारताला जगातील मजबूत एव्हिएशन देश बनणार आहे. यामुळे आर्थिक वाढ, रोजगार आणि पर्यटन वाढणार आहे. याद्वारे छोट्या शहरांना जोडण्याची सरकारची योजना आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

