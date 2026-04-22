Pahalgam Attack Anniversary: "भारत दहशतवादापुढे झुकणार नाही...." पहलगाम हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त PM मोदींचे वक्तव्य; देशभरातून श्रद्धांजली

Pahalgam Attack Anniversary: 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम या निसर्गरम्य पर्यटनस्थळी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरून गेला. पाकिस्तानमधून पाठबळ मिळालेल्या दहशतवाद्यांनी एका गावात घुसून 26 निरपराध नागरिकांची हत्या केली. हल्लेखोरांनी लोकांची धर्माविषयी चौकशी करून त्यांना लक्ष्य केले, अशी माहिती समोर आली होती. त्यामुळे हा हल्ला केवळ हिंसाचार नव्हता, तर समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिला गेला आणि देशभरातून त्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. या घटनेनंतर भारताने कठोर भूमिका घेत ऑपरेशन सिंदूर ही कारवाई 7 मे 2025 रोजी सुरू केली. या मोहिमेत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त
जम्मू आणि काश्मीर (PoJK) मधील दहशतवादी तळांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. लष्कराने लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि हिझबुल मुजाहिदीन यांसारख्या संघटनांशी संबंधित नऊ महत्त्वाच्या तळांचा नाश केला.
भारतीय कारवाईनंतर परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली. पाकिस्तानकडून ड्रोन हल्ले आणि सीमावर्ती भागात गोळीबार सुरू झाला, ज्यामुळे सुमारे चार दिवस संघर्ष सुरू राहिला. भारतानेही प्रत्युत्तर देताना लाहोर आणि गुजरानवाला परिसरातील रडार यंत्रणा आणि संरक्षणात्मक ठिकाणांवर हल्ले करून त्यांना निष्प्रभ केले. तणाव वाढत असतानाच दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद सुरू झाला. पाकिस्तानच्या DGMO ने भारतीय DGMO शी संपर्क साधल्यानंतर 10 मे रोजी दोन्ही बाजूंनी शस्त्रसंधी मान्य करण्यात आली आणि संघर्ष थांबवण्यात आला.
आज या हल्ल्याच्या पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्त देशभरातून मृतांना श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे. त्याचबरोबर दहशतवादाविरोधात अधिक ठामपणे उभे राहण्याचा आणि देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा निर्धारही पुन्हा एकदा व्यक्त केला जात आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याला आज एक वर्ष पूर्ण झाले. 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या या हल्ल्यात 26 निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आज देशभरात हल्ल्यातील बळींच्या स्मृतींना आदरांजली वाहण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर संदेश देत हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. “गेल्या वर्षी आजच्या दिवशी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील निरपराध नागरिकांना स्मरतो. त्यांना कधीही विसरले जाणार नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत,” असे त्यांनी म्हटले. दहशतवादाविरोधात भारताची भूमिका पुन्हा अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले, “एक राष्ट्र म्हणून आपण दुःखात एकत्र आहोत आणि ठाम आहोत. भारत कधीही दहशतवादासमोर झुकणार नाही. दहशतवाद्यांचे कट कधीही यशस्वी होणार नाहीत.”
Remembering the innocent lives lost in the gruesome Pahalgam terror attack on this day last year. They will never be forgotten. My thoughts are also with the bereaved families as they cope with this loss.
As a nation, we stand united in grief and resolve. India will never bow to…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026
दरम्यान, भारतीय सेना ने देखील ठाम भूमिका व्यक्त करत दहशतवादी कृत्यांसाठी जबाबदार असणाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. “भारताविरुद्ध केलेल्या प्रत्येक कृत्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल. न्याय मिळेलच,” असे सेनेकडून स्पष्ट करण्यात आले. तसेच या हल्ल्यानंतर राबविण्यात आलेल्या लष्करी कारवायांचा उल्लेख करत “ऑपरेशन महादेव – हा फक्त वेळेचा प्रश्न होता,” असे सांगण्यात आले. यासोबतच “ऑपरेशन सिंदूर” अद्याप सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
For acts against #India, the response is assured.
Justice will be served. Always.#SindoorAnniversary #JusticeEndures #NationFirst pic.twitter.com/w6PRIpp0bM
— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 22, 2026
एक दिवस आधीही सेनेकडून स्पष्ट संदेश देण्यात आला होता की, “मानवतेच्या सीमारेषा ओलांडल्या गेल्या तर प्रतिसाद ठोस असतो. न्याय मिळालाच. भारत एकसंध उभा आहे.” पहलगाम हल्ल्याच्या पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्त देशभरातून हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येत असून, दहशतवादाविरोधात लढा अधिक बळकट करण्याचा निर्धार पुन्हा व्यक्त करण्यात येत आहे.