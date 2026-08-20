/सर्व 197 जुन्या कर्जांची परतफेड करण्यात आली, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर EOW चा संदर्भ देत इंडियाबुल्स लिमिटेडचं स्पष्टीकरण

दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) अहवालाचा संदर्भ देत, इंडियाबुल्स लिमिटेडने आपण पाच कर्जदार समूहांना दिलेल्या कर्जांची पूर्णपणे परतफेड करून बंद केली असल्याची माहिती दिली आहे. 11 ऑगस्टच्या EOW अहवालात याची पुष्टी करण्यात आली आहे की, एकूण 8267.9 कोटी रुपयांच्या मंजूर कर्जराशीच्या तुलनेत 11,073.8कोटी रुपयांची एकूण वसुली झाली असून, यातील सर्व रक्कम थेट कंपनीच्या बँक खात्यांमध्ये जमा झाल्याचे आढळून आले आहे. या प्रक्रियेतून सम्मान कॅपिटल म्हणजेच आधीची इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्सला व्याज आणि शुल्कापोटी सुमारे 2800 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड, जी आता सन्मान कॅपिटल लिमिटेड म्हणून ओळखली जाते, तिच्या प्रवर्तकांविरुद्ध आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला (CBI) दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घडामोड समोर आली आहे. 2019 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेच्या (PIL) अनुषंगाने सुरू असलेल्या चौकशीनंतर हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.
'इंडियाबुल्स लिमिटेड'च्या माहितीनुसार, या रिपोर्टमध्ये कर्ज घेणाऱ्या पाच घटकांशी संबंधित कर्ज खात्यांची सविस्तर वर्गवारी दिली आहे; त्यावरून हे स्पष्ट होते की, प्रत्येक बाबतीत वसुलीची रक्कम ही मंजूर कर्जाच्या रकमेपेक्षा अधिक होती.
मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण 8267.9 कोटी रुपयांच्या 197 कर्जांमधून 11,073.8 कोटी रुपयांची एकूण वसुली झाली, असे त्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
झी बिझनेसचे व्यवस्थापकीय संपादक अनिल सिंघवी यांनी सांगितले की, या बातमीकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. "ही माहिती जुन्या प्रवर्तक गटाकडून (Promoter Group) आली आहे. EOW च्या सद्यस्थिती अहवालात अनेक स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, इंडियाबुल्सचे म्हणणे आहे की या सर्व कर्जांची पूर्ण परतफेड झाली आहे आणि या कर्जांच्या संदर्भात इंडियाबुल्सला कोणतीही रक्कम येणे बाकी नाही," असं सिंघवी यांनी सांगितलं आहे.
इंडियाबुल्स लिमिटेडच्या मते, या व्यवहारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची फेरफार किंवा अनियमितता झाली नव्हती, हे देखील या सद्यस्थिती अहवालातून स्पष्ट होते.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "या अहवालातून असेही दिसून येते की, या व्यवहारांच्या संदर्भात जुन्या प्रवर्तकांना कोणताही मोबदला किंवा लाभ देण्यात आला नव्हता. दुसरी गोष्ट म्हणजे, रिलायन्स (ADAG) समूहाशी संबंधित कंपन्यांना दिलेली कर्जेही वसूल करण्यात आली आहेत".
इंडियाबुल्स लिमिटेडने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झालेली नाही आणि कर्ज म्हणून दिलेली संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
ही कायदेशीर कार्यवाही 2019 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवरून (PIL) सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये कर्ज वाटपात अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ही जनहित याचिका फेटाळून लावली होती आणि हे आरोप निराधार व तथ्यहीन असल्याचे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात 'विशेष रजा याचिका' (SLP) दाखल झाल्यानंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) तक्रारीवरून 15 डिसेंबर 2025 रोजी दिल्लीतील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुलै 2026 मधील निर्देशानुसार, EOW ने हा सद्यस्थिती अहवाल सादर केला.
इंडियाबुल्स लिमिटेडने स्पष्ट केले की, त्यांचा या जनहित याचिकेशी (PIL) कोणताही संबंध नाही.
सुनावणीच्या पुढील तारखेला उर्वरित मुद्द्यांच्या सद्यस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालय विचार करेल, अशी अपेक्षा आहे.