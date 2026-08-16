/AI ची भन्नाट ट्रिक सोशल मीडियावर Viral; उज्जैन मंदिराबाहेर हरवली चप्पल, ChatGPT ने कशी दिली शोधून एकदा बघाच!

ChatGPT Identified His Footwear: मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर बाहेर आलात आणि चप्पल किंवा बूट सापडत नसतील, तर घाबरण्याची गरज नाही. कारण अशा वेळी AI ची मदतही घेता येऊ शकते. उज्जैनच्या महाकाल मंदिराबाहेर एका तरुणासोबत असंच काहीसं घडलं आणि त्याने चक्क ChatGPTच्या मदतीने गर्दीत हरवलेली चप्पल शोधून काढली. त्याचा हा प्रयोग आता सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. चप्पलच्या ढिगाऱ्यातून तुम्हाला चप्पल शोधून काढणं खूप सोप्प आहे.
मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येतात. त्यामुळे बाहेर ठेवलेल्या चप्पल-बुटांची संख्या शेकडोंमध्ये असते. अशा गर्दीत आपलीच चप्पल ओळखणं कधी कधी मोठं आव्हान ठरतं. उज्जैनच्या महाकाल मंदिराबाहेरही असंच दृश्य पाहायला मिळालं. शुभंग बोरकर यांनी हा संपूर्ण अनुभव व्हिडीओच्या माध्यमातून शेअर केला. चप्पलांचा मोठा ढीग पाहिल्यानंतर त्यांना आपली चप्पल शोधणं अवघड जात होतं. पण त्यासाठी त्यांनी एक भन्नाट उपाय शोधला तो म्हणजे ChatGPTची मदत घेण्याचा!
शुभांग यांनी चप्पलांचा मोठा ढीग असलेला फोटो आणि त्यांच्या स्वतःच्या चप्पलेचा फोटो ChatGPTला दिला. त्यासोबत त्यांनी परिस्थितीची संपूर्ण माहितीही सांगितली. गर्दीतून प्रत्येक चप्पल स्वतः तपासत बसायचं झालं असतं, तर बराच वेळ गेला असता. मात्र AIच्या मदतीने फोटोमधील चप्पल ओळखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ChatGPTने काही आवश्यक प्रश्न विचारल्यानंतर फोटोतील चप्पलांमध्ये साम्य शोधण्यास मदत केली आणि शुभांग यांना त्यांची चप्पल कोणत्या ठिकाणी असू शकते, याचा अंदाज मिळाला.
चप्पलांचा एवढा मोठा ढीग असताना प्रत्येक जोडी तपासणं म्हणजे अक्षरशः वेळखाऊ काम. त्यामुळे अनेक जण वैतागून चप्पल तिथेच सोडून जाण्याची शक्यता असते. मात्र शुभांग यांनी AIचा वापर करून हा प्रयोग केला. त्यांनी आपल्या चप्पलेची वैशिष्ट्यं आणि गर्दीतील चप्पलांचे फोटो AIसमोर ठेवले आणि त्यातून योग्य चप्पल शोधण्याचा प्रयत्न केला. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर लोकांनीही या भन्नाट कल्पनेचं कौतुक केलं.
या व्हिडिओवर सोशल मीडिया यूजर्सकडून मजेशीर प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. AIचा वापर केवळ प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी किंवा मजकूर तयार करण्यासाठीच नव्हे, तर रोजच्या आयुष्यातील अशा छोट्या समस्यांसाठीही करता येऊ शकतो, हे या उदाहरणातून दिसून आलं. एका यूजरने मजेशीर प्रतिक्रिया देताना AIच्या भूमिकेचीच गंमत केली, तर काही जणांनी भविष्यात मंदिराबाहेर स्वतःच्या चप्पला शोधण्यासाठी ही ट्रिक वापरणार असल्याचं म्हटलं.
या घटनेमुळे एक गोष्ट पुन्हा समोर आली आहे की, AIचा वापर किती वेगवेगळ्या पद्धतीने करता येतो याला मर्यादा नाही. फोटोमधील वस्तू ओळखण्यापासून ते एखादी माहिती शोधण्यात मदत करण्यापर्यंत AI अनेक छोट्या-मोठ्या कामांमध्ये उपयोगी ठरू शकतो.
मात्र फोटोवरून AIने एखादी वस्तू ओळखली तरी तो अंदाज असू शकतो, त्यामुळे प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन वस्तूची खात्री करणं महत्त्वाचं आहे.