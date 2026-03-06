English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतीय हवाई दलाचं Su-30MKI लढाऊ विमान बेपत्ता, रडारशी अचानक तुटला संपर्क, संरक्षण मंत्रालयाने काय सांगितलं?

Indian airforce su 30 mki fighter jet missing: भारतीय हवाई दलाचं सुखोई -30MKI लढाऊ विमान बेपत्ता झालं आहे. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाचा रडारशी संपर्क तुटला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 6, 2026, 09:51 AM IST
AI Generated Photo

Indian airforce su 30 mki fighter jet missing: भारतीय हवाई दलाचं एक सुखोई लढाऊ विमान बेपत्ता झालं आहे. Su-30 विमाने आसामच्या जोरहाट येथून उड्डाण केलं होतं. यानंतर कर्बी आंगलॉन्ग जिल्ह्यात आकाशातील रडारमधून अचानक गायब झालं. गुवाहाटामधील संरक्षण मंत्रालयाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याने, लढाऊ विमानाचा रडारशी संपर्क तुटला अशी माहिती दिली आहे. 

भारतीय हवाई दलाने या घटनेबद्दल काय सांगितलं आहे?

भारतीय हवाई दलाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर बेपत्ता सुखोई 30 बद्दल माहिती दिली आहे."भारतीय हवाई दलाचे एक Su-30 MKI विमान बेपत्ता झाल्याचं वृत्त आहे. विमानाने आसामच्या जोरहाट येथून उड्डाण केले आणि संध्याकाळी 7.42 वाजता शेवटचा संपर्क साधण्यात आला. अधिक माहिती गोळा केली जात आहे. शोध आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आलं आहे," असं त्यांनी पोस्टमध्ये सांगितलं आहे. 

राफेलनंतर सर्वात शक्तिशाली लढाऊ विमान

राफेलनंतर Su-30MKI भारतीय हवाई दलाचं सर्वात शक्तिशाली लढाऊ विमान आहे. हवाई संरक्षण, खोलवर हल्ला आणि समुद्री कारवायांमध्ये ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. सध्या, भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्यात फक्त सुखोई-30MKI आहे.

हायटेक बनवण्याची योजना

सुखोई-30 MKI ला 'सुपर सुखोई' (Super-30) प्रोग्राम अंतर्गत आधुनिक बनवण्याची तयारी केली जात आहे. 2040 पर्यंत त्यांना पूर्ण सक्षम करण्यासाठी याची गरज आहे. 63 हजार कोटींच्या या प्रोजेक्टमध्ये, 84 विमाने स्वदेशी AESA रडार, नवीन एव्हियोनिक्स, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांनी (ब्रह्मोस सारख्या) सुसज्ज असतील, ज्यामुळे त्यांचे आयुष्य 25 ते 30 वर्षांनी वाढेल, असं सांगण्यात येत आहे.

भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात Su-30 कधी सामील झाले?

2002 मध्ये सुखोई Su-30MKI लढाऊ विमाने भारतीय हवाई दलात समाविष्ट करण्यात आली. 1996 मध्ये भारताने रशियासोबत Su-30 साठी करार केला. Su-30s ची पहिली तुकडी 1997 मध्ये भारतात डिलिव्हर करण्यात आली. अद्ययावत Su-30MKIs 2002 मध्ये भारतीय हवाई दलात सामील झाली. ही लढाऊ विमानं सुखोई आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारे संयुक्तपणे तयार केली जातात. संयुक्त निर्मितीमधील पहिले Su-30 नोव्हेंबर 2004 मध्ये हवाई दलात सामील झाले. सध्या, Su-30MKI भारतीय हवाई दलाचा कणा आहे, ज्यांची संख्या 200  हून अधिक आहे.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

