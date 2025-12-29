English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Indian Army नं दहशतवाद्यांसाठी बर्फात पसरवलं मृत्यूचं जाळं! काश्मीरच्या हाडं गोठवणाऱ्या थंडीत सीमेवर काय सुरुय?

सायली पाटील | Updated: Dec 29, 2025, 09:09 AM IST
Indian Army Intensifies Winter Operations Against Terrorists: हिवाळा मध्यावर असतानाच उत्तरेकडील राज्यांमध्ये आता थंडी जोर धरताना दिसत आहे. प्रामुख्यानं जम्मू काश्मीरच्या सीमाभागात थंडीचा कडाका वाढला असून, काही ठिकाणी प्रचंड बर्फवृष्टीमुळं नजर जाईल तिथवर फक्त आणि फक्त बर्फच पाहायला मिळत आहे. अशा स्थितीत सीमेपलिकडून होणारी घुसखोरी पाहता भारतीय लष्करानं या भागांमध्ये गस्त वाढवल्याची माहिती समोर येत आहे. 

बर्फवृष्टीचा फायदा घेत होणारी घुसखोरी पाहता दहशतवाद्यांना शोधून थेट त्यांचा खात्मा करण्याकडे लष्कराला कल आहे. यासाठी शून्याहून कमी तापमान असणाऱ्या भागांमध्येसुद्धा जागता पहारा दिला जात आहे. 

चिल्ला-ए-कलां लष्करासाठी मोठं आव्हान 

काश्मीरमध्ये 40 दिवसांसाठी पडणारी प्रचंड कडाक्याची थंडी अर्थात चिल्ला-ए-कलांदरम्यान घुसखोरीचे मूळ मार्ग बंद होऊन उंचावरील भागांमधून होणारी ये-जा वाढते. मात्र यावेळी दहशतवाद्यांचे सर्व मार्ग बंद करण्यासाठी लष्करानं नवी मोहिम आखत थंडीच्या दिवसांतसुद्धा देशाच्या सीमाभागात दहशतवाद्यांवर तणाव वाढवला आहे. बर्फाच्छादित प्रदेशांमध्ये अस्थायी सैन्य तळ, पाळत ठेवण्यासाठीच्या चौक्या तयार करण्यात आल्या असून, दहशतवाद्यांना कुठंही लपण्यासाठीची ठिकाणं शिल्लक न ठेवण्याचा मनसुबा लष्करानं घेतला आहे. 

वनक्षेत्र आणि खोऱ्यात गस्त... 

सध्या भारतीय लष्करानं नियमित स्वरुपात उंचावरील पर्वतांसह वनक्षेत्र आणि खोऱ्यातीवल भागांमध्ये गस्त वाढवली असून, दहशकतवादविरोधी रणनितीला अनुसरू नहे लष्कराचं मोठं पाऊल म्हटलं जात आहे. लष्करासह या भागात जम्मू काश्मीर पोलीस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वन विभाग, विलेज डिफेन्स गार्ड्स अशा सर्व तुकड्या सक्रिय असून, येथील लहानसहान हालचालींवर सुरक्षा यंत्रणाची करडी नजर आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 48 तास महत्त्वाचे! जोरदार पाऊस की काडाक्याची थंडी? काश्मीरपासून कोकणापर्यंतचा हवामान अंदाज 

दहशतवादी तळ, दहशतवाद्यांना आसरा देणाऱी खोऱ्यातील ठिकाणं या भागांमध्ये छुपा पहारा दिला जात असून ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, डिवाईस आणि ग्राऊंड सेंसरच्या मदतीनंही बर्फाच्छादीत भागात पहारा दिला जात आहे. ज्यामुळं कटकारस्थानांना इथं वाव मिळणार नसल्याचच स्पष्ट होत आहे. लष्करानं केलेली तयारी पाहता काश्मीरच्या खोऱ्यातील शांतता भंग करणाऱ्या या शक्तींचा नायनाट करण्यासाठी भारतीय संरक्षण यंत्रणा सज्ज असल्याचाच इशारा यातून मिळत आहे. 

