/लष्करी नेतृत्वात मोठा बदल! केंद्रातील मोदी सरकारची अत्यंत महत्त्वाची घोषणा

Indian Army News Update: भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करत केंद्र सरकारने लेफ्टनंट जनरल एन . एस . राजा सुब्रमणी (Who Is Raja Subramani) यांची देशाचे नवे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. ते विद्यमान सीडीएस अनिल चौहान यांची जागा घेणार आहेत. जनरल चौहान यांचा कार्यकाळ 30 मे रोजी पूर्ण होत आहे.
सीडीएस पदासोबतच लेफ्टनंट जनरल राजा सुब्रमणी हे भारत सरकारच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफफैर्स'चे सचिव म्हणूनही काम पाहणार आहेत. तिन्ही सैन्यदलांमधील समन्वय, संयुक्त लष्करी धोरण, आधुनिकीकरण आणि संरक्षण खरेदी प्रक्रियेची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर असणार आहे.
लेफ्टनंट जनरल राजा सुब्रमणी यांनी 1985 मध्ये नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमधून प्रशिक्षण पूर्ण करून गढवाल रायफल्समध्ये कमिशन मिळवले. त्यानंतर त्यांनी ब्रिटनमधील प्रतिष्ठित जॉईंट सर्विसेस कमांड स्टाफ कॉलेज , ब्रॅकनेल येथे उच्च लष्करी शिक्षण घेतले. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी पर्वतीय ब्रिगेडमध्ये मेजर म्हणून जबाबदारी सांभाळली.
राजा सुब्रमणी यांनी नवी दिल्लीतील नॅशनल डिफेन्स कॉलेज मधूनही शिक्षण घेतले असून लंडनमधील किंग ’कॉलेज येथून मास्टर ऑफ आर्टस् पदवी आणि मद्रास विद्यापीठातून डिफेन्स स्टडीस मध्ये एम फील प्राप्त केले आहे.
35 वर्षांहून अधिक काळाच्या प्रदीर्घ लष्करी कारकिर्दीत राजा सुब्रमणी यांनी विविध संवेदनशील आणि रणनीतिक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. कझाकस्तानमधील अस्ताना येथे भारतीय दूतावासात डिफेन्स आत्ताचे म्हणूनही त्यांनी काम केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रीय रायफल्सच्या सेक्टरचे डेप्युटी कमांडर म्हणून त्यांनी दहशतवादविरोधी मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली.
कर्नल पदावर असताना राजा सुब्रमणी यांनी आर्मी मुख्यालयातील मिलिटरी सेक्रेटरी शाखेत एसिस्टंट मिलिटरी सेक्रेटरी म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर ईस्टर्न कमांड मध्ये कॉलनेल जनरल स्टाफ (ऑपेरेशन्स ) म्हणून जबाबदारी सांभाळली. ब्रिगेडियर पदावर बढती मिळाल्यानंतर त्यांनी सांबा येथील 168 इन्फंट्री ब्रिगेडचे नेतृत्व केले.
> 2023 मध्ये राजा सुब्रमणी यांची सेंट्रल कमांड चे जनरल ऑफिसर कमांडिंग -इन -चीफ म्हणून नियुक्ती झाली.
> 2024 मध्ये राजा सुब्रमणी यांनी भारतीय सैन्याचे 47 वे वाईस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ म्हणून पदभार स्वीकारला. सक्रिय लष्करी सेवेतून निवृत्तीनंतर त्यांची नॅशनल सेक्युरिटी कौन्सिल सेक्रेटरियट (एनएससीएस) मध्ये मिलिटरी एडवाईसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
> देशासाठी दिलेल्या उल्लेखनीय सेवेसाठी राजा सुब्रमणी यांना परम विशिष्ट सेवा मेडल , अति विशिष्ट सेवा मेडल , सेना मेडल आणि विशिष्ट सेवा मेडल यांसारख्या प्रतिष्ठित सन्मानांनी गौरविण्यात आले आहे.
> भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेत संयुक्त लष्करी समन्वय अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने लेफ्टनंट जनरल राजा सुब्रमणी यांची नियुक्ती अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.