/Video: चारही बाजूंनी बर्फ, 18,600 फूट उंची... धोकादायक पर्वतावर लष्कराच्या पायलट्सचा थरारक पराक्रम; रुग्णाची सुखरूप सुटका

Indian Army Rescue Mission In 18600 Feet: बर्फाच्छादित पर्वतीय भागात भारतीय लष्कराच्या जवानांनी पुन्हा एकदा धाडस आणि कौशल्याची प्रचिती दिली आहे. 18,600 फूट उंचीवर, तीव्र वाऱ्यांमध्ये आणि अत्यंत अवघड भूभागात लष्कराच्या एव्हिएशन पायलट्सनी एक आव्हानात्मक बचाव मोहीम यशस्वी केली. हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी साधी जागाही उपलब्ध नसताना एका रुग्णाला खड्या उतारावरून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.
भारतीय लष्कराच्या एव्हिएशन पायलट्सनी शनिवार, 29 ऑगस्ट 2026 रोजी नुन-कुन पर्वत परिसरात ही धाडसी बचाव मोहीम राबवली. परिसरातील वेगवान वारे, बर्फ आणि धोकादायक डोंगराळ भूभागामुळे हे ऑपरेशन अत्यंत जोखमीचे होते. सुमारे 18,600 फूट उंचीवर हवेचा दाब कमी असल्याने हेलिकॉप्टरच्या इंजिनची कार्यक्षमता आणि रोटरकडून निर्माण होणारी लिफ्ट कमी होते. त्यातच रुग्ण ज्या ठिकाणी अडकला होता, तेथे हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी सपाट जागा उपलब्ध नव्हती.
अशा परिस्थितीत पायलट्सनी अत्यंत कमी उंचीवर हेलिकॉप्टर स्थिर ठेवत त्याचा एक स्किड उताराला टेकवून हेलिकॉप्टर संतुलित केले. त्यानंतर रुग्णाला सुरक्षितपणे हेलिकॉप्टरमध्ये घेऊन त्याचे एअरलिफ्टिंग करण्यात आले.
Daring High-Altitude Casualty Evacuation— @firefurycorps_IA (@firefurycorps) August 29, 2026
In a daring rescue mission at 18,600 ft near Nun Kun, Indian Army Aviation pilots evacuated a casualty from an extremely challenging slope with no landing space and strong winds.
With the helicopter lightened by removing non-essential… pic.twitter.com/NaOyFRWxSR
इतक्या उंचीवर रेस्क्यू ऑपरेशन करताना हेलिकॉप्टरसमोर अनेक तांत्रिक अडचणी असतात. कमी हवेच्या दाबामुळे हेलिकॉप्टरची लिफ्ट क्षमता कमी होते. त्यामुळे विमानाचे वजन शक्य तितके कमी ठेवणे आवश्यक होते. यासाठी हेलिकॉप्टरमधील अनावश्यक साहित्य काढून टाकण्यात आले. तसेच लिफ्ट क्षमता वाढवण्यासाठी आणि ऑपरेशन यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक तेवढेच इंधन ठेवण्यात आले.
भारतीय लष्कराच्या फायर अँड फ्युरी कॉर्प्सने या ऑपरेशनची माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X'वर दिली. लष्कराच्या माहितीनुसार, नुन-कुन परिसरात 18,600 फूट उंचीवर एक जखमी व्यक्ती अत्यंत कठीण उतारावर अडकली होती. परिसरात जोरदार वारे वाहत होते आणि हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी कोणतीही योग्य जागा नव्हती. पायलट्सनी हेलिकॉप्टरचे वजन कमी करण्यासाठी अनावश्यक साहित्य काढले आणि मर्यादित इंधनासह उड्डाण केले. त्यानंतर अचूक नियंत्रण, धाडस आणि कौशल्याचा वापर करत हेलिकॉप्टरचा एक स्किड उताराला टेकवून रुग्णाची सुटका करण्यात आली.
लष्कराने ही मोहीम यशस्वी झाल्याचे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे दिवसातील उपलब्ध असलेल्या शेवटच्या लँडिंग विंडोमध्ये हे ऑपरेशन पूर्ण करण्यात आले.
या बचाव मोहिमेत भारतीय लष्कराच्या एव्हिएशन पायलट्सचे तांत्रिक कौशल्य, धाडस आणि संकटात सापडलेल्या व्यक्तीचा जीव वाचवण्याची बांधिलकी पुन्हा एकदा दिसून आली.
या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये लष्कराने वन स्किड लँडिंग तंत्राचा वापर केला. डोंगराळ किंवा उताराच्या भागात हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी सपाट जागा उपलब्ध नसताना हे तंत्र अत्यंत उपयुक्त ठरते. सामान्य परिस्थितीत हेलिकॉप्टर उतरवताना दोन्ही स्किड जमिनीवर टेकवले जातात. मात्र, तीव्र उतारावर असे करणे धोकादायक ठरू शकते. अशा वेळी पायलट हेलिकॉप्टरचा फक्त एक स्किड उतारावर टेकवून ते संतुलित ठेवतो. हे तंत्र विशेषतः हिमालयासारख्या दुर्गम पर्वतीय भागात जखमी किंवा आजारी व्यक्तींची सुटका, आपत्कालीन रेस्क्यू ऑपरेशन आणि दुर्गम ठिकाणी लोकांना पोहोचवण्यासाठी वापरले जाते.
18,600 फूट उंचीवरील या मोहिमेत अत्यंत प्रतिकूल हवामान आणि अवघड भूभागाचा सामना करत लष्कराने रुग्णाला सुरक्षित बाहेर काढत पुन्हा एकदा आपल्या एव्हिएशन क्षमतेची आणि धाडसाची प्रचिती दिली.