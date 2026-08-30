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Video: चारही बाजूंनी बर्फ, 18,600 फूट उंची... धोकादायक पर्वतावर लष्कराच्या पायलट्सचा थरारक पराक्रम; रुग्णाची सुखरूप सुटका

Indian Army Rescue Operation: 18600 फूट उंचीवर  लष्कराच्या पायलट्सचे अद्भूत धैर्य बघायला मिळाले. अत्यंत दुर्गम पर्वतावर लष्करी वैमानिकांनी विलक्षण धैर्याचे प्रदर्शन करत एका व्यक्तीचे प्राण मृत्यूच्या तोंडातून परत काढले. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 30, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:24 PM IST
Video: चारही बाजूंनी बर्फ, 18,600 फूट उंची... धोकादायक पर्वतावर लष्कराच्या पायलट्सचा थरारक पराक्रम; रुग्णाची सुखरूप सुटका
Image Credit: X

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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