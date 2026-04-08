  • Bank Job: इंडियन बँकेत चांगले पद आणि भरघोस पगाराची नोकरी; कुठे पाठवायचा अर्ज? A टू Z माहिती!

Bank Job: इंडियन बँकेत चांगले पद आणि भरघोस पगाराची नोकरी; कुठे पाठवायचा अर्ज? A टू Z माहिती!

Indian Bank Job: इंडियन बँकेने नुकतेच स्पेशलिस्ट ऑफिसर म्हणजेच एसओ पदांसाठी भरती प्रक्रिया जाहीर केलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 8, 2026, 04:33 PM IST
Bank Job: इंडियन बँकेत चांगले पद आणि भरघोस पगाराची नोकरी; कुठे पाठवायचा अर्ज? A टू Z माहिती!
इंडियन बँक नोकरी

Indian Bank Job: इंडियन बँकेने नुकतेच स्पेशलिस्ट ऑफिसर म्हणजेच एसओ पदांसाठी भरती प्रक्रिया जाहीर केलीय. या मोहिमेद्वारे एकूण 350 पदे भरण्यात येणार आहेत. बँकेला कुशल आणि अनुभवी उमेदवारांची गरज असून विविध विभागांसाठी ही पदे उपलब्ध आहेत. ही भरती बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी उत्तम संधी आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज करु शकतात. या भरतीमुळे बँकेच्या कामकाजाला नवी गती मिळेल आणि उमेदवारांना चांगल्या संधी उपलब्ध होणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

निवड प्रक्रिया कशी असेल?

निवड प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांत होईल. प्रथम अर्जांची छाननी होईल, त्यानंतर लेखी किंवा ऑनलाइन परीक्षा आणि मुलाखत घेतली जाईल. परीक्षेत 120 प्रश्न असतील, एकूण 180 गुण आणि 2 तास वेळ असेल. चुकीच्या उत्तराला 1/4 गुण कपात होईल. मुलाखतीचे 100 गुण असतील. सामान्य आणि EWS श्रेणीसाठी 40 टक्के, तर आरक्षित श्रेणीसाठी 35 टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. यशस्वी उमेदवारांना चांगल्या पगारासह नोकरी मिळेल. 

पात्रता आणि आवश्यक अटी

या पदांसाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, वय मर्यादा आणि अनुभव याबाबत सविस्तर माहिती अधिकृत जाहिरातीमध्ये दिली आहे. सामान्यतः बँकिंग, वित्त किंवा संबंधित क्षेत्रातील पदवीधर उमेदवार पात्र ठरतील. वय, आरक्षण आणि इतर अटी पूर्ण करणाऱ्यांनाच अर्ज करता येणार आहे. अधिकृत PDF जाहिरात डाउनलोड केल्यास तुम्हाला या भरतीसंदर्भात अचूक माहिती मिळू शकेल. 

अर्ज कसा करावा?

अर्ज करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी ठेवण्यात आली आहे. प्रथम भारतीय बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट indianbank.bank.in वर जा. तेथे ‘करिअर’ विभागात जा, नंतर SO भरतीचा लिंक शोधा आणि रजिस्ट्रेशन करा. रजिस्ट्रेशन झाल्यावर अर्ज फॉर्म भरावा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत आणि शुल्क भरावे. शेवटी सबमिट करून पुष्टी पेज डाउनलोड करा आणि त्याची प्रिंट काढून ठेवा. थेट अर्ज लिंक देखील उपलब्ध आहे: https://ibpsreg.ibps.in/ibsofeb26/. या पद्धतीने घरी बसून सहज अर्ज करता येईल.

अर्ज शुल्क किती?

अर्ज शुल्क दोन प्रकारचे ठेवले आहे. SC, ST आणि PWBD श्रेणीतील उमेदवारांसाठी फक्त 175 रुपये, तर इतर सर्वांसाठी 1000 रुपये शुल्क आहे. हे शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा UPI द्वारे ऑनलाइन भरता येईल. अतिरिक्त व्यवहार शुल्क लागू असल्यास ते उमेदवारांनाच भरावे लागेल. शुल्क भरल्यानंतर पावती सेव्ह करा. ही रक्कम परत मिळणार नाही, म्हणून अर्ज करण्यापूर्वी सर्व अटी पुन्हा एकदा तपासा.

अर्ज करण्याची मुदत

अर्ज प्रक्रिया आजपासून म्हणजे 8 एप्रिल 2026 रोजी सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार 28 एप्रिल 2026 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. भरतीची अधिसूचना देखील 8 एप्रिल 2026 रोजीच प्रसिद्ध झाली आहे. या कालावधीत उमेदवारांना पुरेसा वेळ मिळणार आहे. म्हणून घाई न करता सर्व कागदपत्रे तयार करून अर्ज करावा. मुदत संपल्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, त्यामुळे वेळेचे पालन करणे खूप महत्त्वाचे आहे.  सगळ्या उमेदवारांनी नियमितपणे अधिकृत वेबसाइट तपासत राहावे. या अटी पूर्ण न केल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो, म्हणून अगोदर सर्व गोष्टी तपासून घ्या.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

