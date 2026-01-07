English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • संपूर्ण भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत येणार ऑस्ट्रेलियासारखा नियम? मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणाने वाढलीय चिंता!

संपूर्ण भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत येणार ऑस्ट्रेलियासारखा नियम? मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणाने वाढलीय चिंता!

Online learning Screen Time: ऑस्ट्रेलियाने मुलांच्या इंटरनेट वापरावर कडक कायदा केला आहे. त्यानुसार 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट ठेवता येत नाही. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 7, 2026, 05:47 PM IST
संपूर्ण भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत येणार ऑस्ट्रेलियासारखा नियम? मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणाने वाढलीय चिंता!
भारत शिक्षण व्यवस्था

Online learning Screen Time: कोरोना महामारीनंतर शाळकरी मुलांचे शिक्षण ऑनलाइन झाले. ज्यामुळे त्यांचा मोबाइल आणि कॉम्प्युटरचा वापर खूप वाढला. हे फक्त अभ्यासासाठी नव्हते, तर मुलं आई-वडिलांकडून मोबाइल घेऊन सोशल मीडियावर जाऊ लागली. यामुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा बदल आला. पण आता केंद्र सरकार आणि शिक्षण मंत्रालय यावर गंभीर विचार करत आहे. कारण मुलांच्या सुरक्षेसाठी ते सायबर स्पेस सुरक्षित करण्यावर काम सुरु आहे. यादृष्टीने आता कोणता निर्णय घेण्याची तयारी सुरु आहे? सविस्तर समजून घेऊया. 

मोबाईल स्क्रिन टाईम वाढल्याने मुलांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतोय. मुलांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास जाणवू लागलाय. शाळांनी यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, पण सध्या अभ्यास मोबाइलवर पाठवला जात असल्याने समस्या वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. 

स्क्रीन टाइम वाढल्याचे दुष्परिणाम

मुलं दिवसभर मोबाइल स्क्रीनवर असल्याने त्यांचे आरोग्य बिघडत आहे. यात शारीरिक समस्या जसे डोळ्यांचा त्रास, मानसिक ताण, अभ्यासात एकाग्रता कमी होणे आणि सामाजिक जीवन प्रभावित होणे असे परिणाम दिसत आहेत. कोरोना नंतर डिजिटल क्रियाकलाप वाढल्याने हे अधिक गंभीर झाले. मुलं गृहपाठाच्या नावाखाली सोशल मीडियावर वेळ घालवतात, ज्यामुळे त्यांचे सामान्य विकास थांबते. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने विविध उपाय केले आहेत, पण ते पुरेसे नाहीत. तज्ज्ञ अलोक बंसल म्हणतात की, सोशल मीडियाचे नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी विचार करणे गरजेचे आहे.

सीबीएसईच्या योजना

सीबीएसईने मुलांच्या स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी काही योजना राबवल्या, सुरक्षित डिजिटल शिक्षण, निरोगी ऑनलाइन सवयी, सायबर जागरूकता दिवस आणि सायबर क्लब अशा योजनांचा यात समावेश आहे. पण या योजनांचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. बहुतेक शाळा अजूनही गृहपाठ मोबाइलवर पाठवतात, ज्यामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. यामुळे अभ्यासाच्या नावाखाली मुलं सोशल मीडियावर अडकतात, अशा तक्रारी समोर आल्या. मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य आहे पण सध्या हे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. शाळांनी पुस्तकांचा वापर वाढवावा आणि मोबाइलवर अवलंबून राहू नये, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

ऑस्ट्रेलियातील कठोर नियम

ऑस्ट्रेलियाने मुलांच्या इंटरनेट वापरावर कडक कायदा केला आहे. त्यानुसार 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट ठेवता येत नाही. हा नियम मुलांना सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून वाचवण्यासाठी आहे. यामुळे मुलांचे ऑनलाइन जगातील अतिरेकी वापर थांबेल आणि त्यांचे आरोग्य सुधारेल. भारतातही अशा नियमाची चर्चा सुरू आहे. कारण ऑस्ट्रेलियाचा हा कायदा इतर देशांसाठी उदाहरण आहे. या कायद्याने मुलांच्या सुरक्षिततेवर भर दिला जातो, ज्यामुळे पालक आणि शिक्षकांना दिलासा मिळतो.

भारतातील संभाव्य नियम

ऑस्ट्रेलियासारखा कायदा भारतात आणावा, ज्यामुळे मुलांच्या इंटरनेट वापरावर नियंत्रण येईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत राज्य आणि राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग मुलांच्या हक्कांबाबत जागरूकता मोहीम राबवू शकतात. सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालय यांच्या माध्यमातून यावर काम करत आहे. सध्या असे नियम आणण्याची स्पष्ट योजना नाही, पण न्यायालय आणि तज्ज्ञांच्या दबावामुळे लवकरच यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांचं मत काय?

सोशल मीडियाचे नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य आणि शाळांसाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे तज्ज्ञ सांगतात. सध्या परिस्थिती गंभीर आहे कारण ऑनलाइन शिक्षणाने मुलांचा स्क्रीन टाइम अनियंत्रित झालाय. भविष्यात सीबीएसईच्या योजनांना मजबूत करून सुरक्षित डिजिटल सवयी रुजवता येतील, असेही त्यांनी म्हटलंय. बाल हक्क आयोग जागरूकता कार्यक्रम राबवू शकतात. एकूणच, सरकारने मुलांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी हे नियम आणले तर भविष्यात मुलांचे जीवन अधिक निरोगी आणि संतुलित होईल, असे तज्ज्ञ सांगतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

