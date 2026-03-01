दोन राज्यांमध्ये येणारा भारतातील एकमेव जिल्हा; UPSC, UPPSC, SSC परिक्षेत विचारला जातो प्रश्न

Indian Geography GK: UPSC, UPPSC, SSC परिक्षेत सामान्य ज्ञानाशी निगडीत अनेक प्रश्न विचारले जातात. असाच एक प्रश्न या परिक्षांमध्ये अनेकदा विचारला जातो. दोन राज्यांच्या हद्दीत येणारा भारतातील एकमेव जिल्हा कोणता असा हा प्रश्न आहे. भारतातील विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांचा एक वेगळा इतिहास आहे. देशातील असाच हा एक जिल्हा दोन राज्यांमध्ये स्थित आहे. या जिल्ह्याचा इतिहास खूप जुना आहे. याचे संबध पौराणिक काळाशी जोडलेला आहे.
चित्रकूट असे या जिल्ह्याचे नाव आहे. chitrakoot.nic.in आणि chitrakoot.dcourts.gov.in वर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार , चित्रकूट हा भारतातील एक अद्वितीय जिल्हा आहे, जो दोन राज्यांच्या हद्दीत पसरलेला आहे. हा जिल्हा त्याच्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वासाठी प्रसिद्ध आहे. चित्रकूट हा जिल्हा उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर आहे. चित्रकूट उत्तर विंध्य पर्वतरांगेत वसलेले आहे, जे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश राज्यांच्या हद्दीत येते. चित्रकूट हा शब्द या प्रदेशातील विविध ठिकाणे आणि स्थळांच्या समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पुरातत्वीय वारशाचे प्रतीक आहे.
चित्रकूटचा मोठा भाग उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यात समाविष्ट आहे. चित्रकुट जिल्ह्याचे कारवी, मऊ, मानकपूर आणि राजापूर हे चार तालुके उत्तर प्रदेशात आहेत. तर, चित्रकूट शहर मध्य प्रदेशातील सतना येथे आहे. म्हणूनच चित्रकूट हे दोन राज्यांना जोडणारे शहर मानले जाते.
पौराणिक मान्यतेनुसार, हे ठिकाण रामायण काळाशी देखील जोडलेले आहे यामुळे याचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. चित्रकूट हे एक पवित्र आणि ऐतिहासिक ठिकाण आहे, ज्याचे वर्णन रामायण आणि इतर प्राचीन ग्रंथांमध्ये केले आहे. असे मानले जाते की भगवान राम, माता सीता आणि लक्ष्मण यांनी येथे त्यांच्या वनवासाचा बराच काळ घालवला होता. हे ठिकाण त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी आणि आध्यात्मिक शांतीसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे मंदाकिनी नदी, कामदगिरी पर्वत आणि धबधबे आहेत. येथील घनदाट जंगलात, राम, सीता आणि त्यांचे भाऊ लक्ष्मण यांनी त्यांच्या चौदा वर्षांच्या वनवासातील साडेअकरा वर्षे घालवली.
चित्रकूट जिल्ह्याचा आधुनिक इतिहास 6 मे 1197 पासून सुरू होतो. जेव्हा उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यातून वेगळा करण्यात आला, ज्याचे मूळ नाव छत्रपती शाहूजी महाराज नगर होते. त्यात कार्वी आणि मऊ तहसील समाविष्ट होते. नंतर 4 सप्टेंबर 1998 रोजी या जिल्ह्याचे नाव चित्रकूट असे ठेवण्यात आले. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर विंध्य पर्वतरांगेत वसलेले हे शहर हिमालयात आहे.