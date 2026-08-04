/केंद्र सरकारचं थेट मेटाच्या जागतिक टीमला समन; भारत सरकारला द्यावे लागणार उत्तर;नेमके प्रकरण काय?

सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटा अलीकडील वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या रडारवर आली आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत केंद्र सरकारने मेटाच्या ग्लोबल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले आहे. 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या या बैठकीत भारतातील कायद्यांचे पालन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील उत्तरदायित्व, यूजर्सच्या सुरक्षेसह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
अलीकडे मेटाशी संबंधित एका वादानंतर केंद्र सरकारने कंपनीच्या जागतिक व्यवस्थापनाला स्पष्टीकरणासाठी बोलावले आहे. या बैठकीत भारतातील नियमांचे पालन, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील जबाबदारी याबाबत चर्चा होणार आहे. भारतातील वाढत्या डिजिटल वापराच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडिया कंपन्यांनी स्थानिक कायद्यांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचा सरकारचा स्पष्ट संदेश असल्याचे मानले जात आहे.
दिल्लीत होणाऱ्या या बैठकीत केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मेटाचे ग्लोबल प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. भारतातील सोशल मीडिया धोरण, कंटेंट मॉडरेशन, वापरकर्त्यांच्या तक्रारी, डेटा सुरक्षितता आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या यावर सखोल चर्चा अपेक्षित आहे. या बैठकीकडे तंत्रज्ञान क्षेत्रासह सोशल मीडिया उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
सरकारने मेटाशी संबंधित अलीकडील वादाची माहिती मागवली असून, संबंधित निर्णय कशा पद्धतीने घेतले गेले, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. भारतीय यूजर्सवर परिणाम करणाऱ्या धोरणांबाबत कंपनीने अधिक पारदर्शक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठीही उपाययोजनांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
भारताने माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियम अधिक प्रभावीपणे लागू केले आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांनी या नियमांचे पालन करणे, तक्रारींवर वेळेत कारवाई करणे आणि आवश्यक माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. बैठकीत या नियमांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.
सरकारचा भर केवळ नियमनावर नसून, भारतीय वापरकर्त्यांची गोपनीयता, डेटा सुरक्षा आणि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यावर आहे. दिशाभूल करणारी माहिती, बनावट खाती आणि प्लॅटफॉर्मवरील उत्तरदायित्व यांसारख्या मुद्द्यांवरही मेटाकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची अपेक्षा आहे.
5 आणि 6 ऑगस्टच्या बैठकीनंतर केंद्र सरकार आणि मेटा यांच्यातील पुढील भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या चर्चेनंतर सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी काही नवीन मार्गदर्शक सूचना किंवा अनुपालनासंदर्भातील निर्णय जाहीर होऊ शकतात. भारतातील डिजिटल इकोसिस्टम अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.