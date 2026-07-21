/भारतीय IT इंजीनयरने बनवला AI टूल, 24 तासांत कमावले 77 कोटी

सिद्धार्थ सक्सेना : AI मुळे IT सेक्टरमध्ये मोठा भूकपं आला आहे. जगभरात लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशातच एका भारतीय तरुणाने AI टूल बनवून एका दिवसात 77 कोटी रुपयांची कमाई केल्याचा आश्चर्यचकित करणारा दावा केला जात आहे. आयआयटी कानपूरचा माजी विद्यार्थी असलेल्या सिद्धार्थ सक्सेनाची सक्सेस स्टोरी सध्या चांगलीच चर्चेत आहे.
सिद्धार्थ सक्सेनाने एकाा मुलाखतीत त्याच्या AI स्टार्टबाबत सांगितले. इतकचं नाही तर त्याने या मुलाखतीत एका दिवसात अंदाजे 8 दशलक्ष डॉलर्स, म्हणजेच अंदाजे 77 कोटी रुपये कमावल्याचा खुलासा केला आहे. त्याने मुलाखतीत कमाईचा आकडा जाहीर केल्यानंतर त्याची कहाणी सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
सिद्धार्थ सक्सेना याने आयआयटी कानपूरमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये बी.टेक केले आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, त्याने मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या क्षेत्रांतील अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम केले. यानंतर त्याने काही सहकाऱ्यांच्या मदतीने 'मर्लिन' नावाचा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअप सुरू केला. त्याच्या या AI स्टार्टअपने झटक्यात यश मिळवले आहे.
सिद्धार्थ सक्सेना आणि त्याच्या टीमने एक AI टूल बनवला. हा AI टूल म्हणजे एआय-आधारित गूगल क्रोम एक्सटेंशन आहे. यात ईमेल लिहिणे, वेब पेजचा सारांश तयार करणे, मजकूर तयार करणे आणि इतर काम एका क्लिकवर होतात. मेरिल एक्सटेंशन AI टूल अनेक प्रॉब्लेम सहज सोडवते. क्रोम किंवा एज सारख्या सामान्य ब्राउझर्सनादेखील एजेंटिव्ह ब्राउझर्समध्ये रूपांतरित करते. क्रोम वापरून, तुम्ही एखाद्या पानाच्या मजकुराचा सारांश काढू शकता. थेट मेरिलमधून संशोधन करू शकता.
मेरिल AI एक्सटेंशनचा जनरेटिव्ह एआय वापरण्यासाठी वारंवार दुसऱ्या टॅबवर किंवा वेबसाइटवर जावे लागत नाही. एआयची वैशिष्ट्ये थेट त्याच पेजवर मिळतात. पर्प्लेक्सिटीचा कॉमेट ब्राउझर मध्ये अशा प्रकारचा टेक्नीकल सपोर्ट मिळतो. एका मुलाखतीत सिद्धार्थने या AI टूलच्या माध्यमातून होणाऱ्या कमाईचा आकडा जाहीर केला. एका दिवसात 8 दशलक्ष डॉलर्स कमावल्याचा दावा सिद्धार्थने केला आहे.
सिद्धार्थने 77 कोटींची कमाई केल्याचा दावा केल्यानंतर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. कमाई कशी केली याचा तपशील द्यावा अशी मागणी अनेकांनी केली. मात्र, सिद्धार्थ याने याचा पूर्ण तपशील सार्वजनिक केलेला नाही. 2022 मध्ये सिद्धार्थ आणि त्याचे आयआयटी कानपूरमधील मित्र प्रत्युष राय व सिरसेंदू सरकार यांनी मर्लिनची स्थापना केली. कंपनीची झपाट्याने वाढ झाली. सिद्धार्थ याच्या कंपनीचे मूल्यांकन अंदाजे 50 दशलक्ष डॉलर्स आहे. सिद्धार्थ हा थाइन नावाच्या दुसऱ्या एआय स्टार्टअपचा सह-संस्थापक देखील आहे. आयआयटी कानपूरमधील कॉम्प्युटर सायन्स कोर्समध्ये प्रवेश मिळवणे हे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रवेश मिळवण्यापेक्षा जवळपास 20 पट अधिक कठीण असल्याचे देखील तो म्हणाला.