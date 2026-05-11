/भारतातील कोट्यवधी UPI यूजर्ससाठी मोठी अपडेट;BHIM, पेटीएम की फोन पे? तुमच्यासाठी काय सुरक्षित?

India UPI Payment App: तिन्ही ॲप्स सुरक्षिततेच्या निकषांवर उत्तम आहेत. मात्र, जर तुम्हाला 100% सरकारी सुरक्षितता आणि साधेपणा हवा असेल तर तर कोणतं ॲप बेस्ट आहे? जाणून घेऊया.
India UPI Payment App: भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत डिजिटल क्रांती वेगाने झाली आहे. चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या शोरूमपर्यंत आज सर्वत्र यूपीआयद्वारे व्यवहार केले जातात. मात्र, जसजसा डिजिटल व्यवहारांचा टक्का वाढतोय तसतशी सायबर फसवणुकीची भीतीही वाढली आहे. अशा परिस्थितीत, 'कोणते यूपीआय ॲप सर्वात सुरक्षित आहे?' हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात वारंवार येतो. भीम, पेटीएम आणि फोनपे यांसारख्या दिग्गज ॲप्सपैकी सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोण सरस आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सुरक्षिततेचा विचार केल्यास 'BHIM' ॲपचे नाव सर्वात वर येते. याचे मुख्य कारण म्हणजे हे ॲप थेट नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे विकसित आणि संचालित केले जाते. हा सरकारी प्लॅटफॉर्म असल्याने, येथे डेटा चोरीची किंवा खासगी माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता इतर खासगी ॲप्सच्या तुलनेत नगण्य असते. ज्या यूजर्सना 'डेटा प्रायव्हसी' आणि 'सरकारी सुरक्षितता' हवी आहे, त्यांच्यासाठी भीम हा आजही सर्वात विश्वासार्ह पर्याय आहे.
पेटीएम आणि फोन पे यांसारखी ॲप्स खासगी असली तरी ती जागतिक दर्जाच्या 'एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन' तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. याचा अर्थ असा की, जेव्हा तुम्ही व्यवहार करता, तेव्हा तुमची माहिती कोडच्या स्वरूपात सुरक्षित केली जाते, जी हॅकर्सना वाचणे कठीण असते. हे तिन्ही ॲप्स 'मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन' (MFA) वापरतात, ज्यामध्ये फिंगरप्रिंट, फेस आयडी किंवा यूपीआय पिनशिवाय व्यवहार पूर्ण करणे अशक्य असते.
अनेक खासगी ॲप्स वापरकर्त्यांना आकर्षित करण्यासाठी कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड्स देतात. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कॅशबॅकसाठी अनोळखी किंवा नवीन ॲप्स वापरणे धोक्याचे ठरू शकते. फोन पे आणि पेटीएम ने गेल्या काही वर्षांत आपली सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत केली आहे. जर एखाद्या व्यवहारामध्ये तांत्रिक अडचण आली, तर त्यांचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फसवणुकीचे व्यवहार ओळखण्यास मदत करते.
यूपीआय व्यवहारांमध्ये बहुतेक फसवणूक ही तांत्रिक त्रुटीमुळे नसून 'सोशल इंजिनिअरिंग' (वापरकर्त्याला फसवून पिन मिळवणे) मुळे होते. सुरक्षिततेच्या बाबतीत फोन पे आणि पेटीएम ने आता 'स्पॅम फिल्टर' आणि 'पॉप-अप अलर्ट'ची सुविधा दिली आहे. जर तुम्ही एखाद्या संशयास्पद QR कोडवर पेमेंट करत असाल, तर ही ॲप्स तुम्हाला त्वरित चेतावणी देतात. भीम ॲपमध्ये देखील अशा प्रकारचे सुरक्षा अलर्ट आता अधिक प्रगत करण्यात आले आहेत.
पेटीएम चे स्वतःचे पेमेंट बँक मॉडेल आहे, तर फोन पे आणि गुगल पे हे थर्ड पार्टी म्हणून बँकांशी जोडलेले असतात. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भीम ॲप थेट बँकेशी संवाद साधते. ज्यामुळे मध्यस्थांची संख्या कमी होते. जितके मध्यस्थ कमी, तितकी सुरक्षेची खात्री जास्त असते. तरीही, फोन पे ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षेचे इतके स्तर लावले आहेत की, तिथूनही डेटा लीक होणे अत्यंत कठीण आहे.
सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे 'व्यवहार फसला तर पैसे परत मिळणे'. या बाबतीत फोन पे आणि पेटीएम कडे मोठे ग्राहक सेवा जाळे आहे. भीम ॲप सरकारी असल्याने सुरुवातीला तक्रार निवारणात थोडा वेळ लागत असे, परंतु आता NPCI ने 'UPI Help' च्या माध्यमातून ही प्रक्रिया अत्यंत वेगवान आणि पारदर्शक केली आहे. तांत्रिक सुरक्षा जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच व्यवहारोत्तर सुरक्षाही महत्त्वाची ठरते.
तिन्ही ॲप्स सुरक्षिततेच्या निकषांवर उत्तम आहेत. मात्र, जर तुम्हाला 100% सरकारी सुरक्षितता आणि साधेपणा हवा असेल तर BHIM सर्वोत्तम आहे. जर तुम्हाला सुरक्षेसोबतच अतिरिक्त फीचर्स (विमा, रिचार्ज, गुंतवणूक) हवे असतील तर फोन पे किंवा पेटीएम वापरणे सुरक्षित आहे.कोणतेही ॲप वापरा, तुमचा 'UPI PIN' कधीही कोणाला सांगू नका. लक्षात ठेवा, पैसे मिळवण्यासाठी पिन टाकण्याची गरज नसते, तो फक्त पैसे देण्यासाठी लागतो. तुमची सतर्कता हीच तुमची खरी सुरक्षा आहे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.