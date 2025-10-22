English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Massive Hole in Indian Ocean: सातत्यानं विश्व आणि विश्वाशी संबंधिक अनेक घटक, अनेक सिद्धांतांसंदर्भातील संशोधन करणाऱ्या संशोधकांना आता हिंद महासागरात एक विचित्र छिद्र आढळलं आहे. 

सायली पाटील | Updated: Oct 22, 2025, 09:41 AM IST
आता पुढे काय? समुद्रात महाकाय 'ब्लॅक होल'; हिंद महासागरातील रहस्य समोर येताच संशोधकांचेही डोळे विस्फारले
Massive Hole in Indian Ocean: काही संशोधनं ही उकल करण्यासाठी होतात, तर काही संशोधनांनी उकल न झालेल्या गोष्टींचा गुंता अधिक वाढत जातो. असंच एक संशोधन मागील कैक वर्षआंपासून संशोधकांना आकर्षिक करत आहे. ही गोष्ट म्हणजे हिंद महासागरात आढळलेली एक अशी विचित्र जागा, अर्थात हिंद महासागरातील एक महाकाय विवर, किंवा भू-आकृती निम्न(IOGL). जवळपास 7 दशकांहून अधिक काळापासून हे महाकाय छिद्र संशोधकांसाठी अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा एक महत्त्वाचा विषय ठरत आहे. 

जाणकार आणि तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार हे जगातील सर्वात मोठं गुरुत्वाकर्षण छिद्र असून ते वैश्विक सरासरीच्या तुलनेत ते सागरी पृष्ठापासून जवळपास 330 फूट खोल जातं. या संशोधनातून एक बाब सिद्ध होत आहे, की पृथ्वीच्या गर्भात घडणाऱ्या हालचाली सदर रचनेस जबाबदार असू शकतात. ज्यामुळं आता शास्त्रज्ञांकडून संगणकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करत पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील विविध पदरांबाबत सखोल माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात असून, महासागरात हा भयावह 'ब्लॅक होल' आला कुठून याची उकल करण्यास मदत करेल.

