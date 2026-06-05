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E85 Petrol Launch: देशात 'हे' नवीन इंधन पेट्रोलपेक्षा 20 रुपयांनी स्वस्त मिळणार! भारतात E85 इंधन लॉन्च

Indian Oil Launches E85 Fuel In Delhi: हे नवीन इंधन कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करणे. प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा याचा उद्देश आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 05, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:08 PM IST
E85 Petrol Launch: देशात 'हे' नवीन इंधन पेट्रोलपेक्षा 20 रुपयांनी स्वस्त मिळणार! भारतात E85 इंधन लॉन्च

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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