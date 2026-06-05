E85 Petrol Launch: देशात 'हे' नवीन इंधन पेट्रोलपेक्षा 20 रुपयांनी स्वस्त मिळणार! भारतात E85 इंधन लॉन्च

What is E85 Fuel: देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने E85 इंधनाची अधिकृत सुरुवात करण्यात आली असून हे इंधन पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा स्वस्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, E85 इंधनाची किंमत सध्याच्या E20 इंधनाच्या तुलनेत प्रतिलिटर सुमारे 20 रुपयांनी कमी असू शकते.
E85 हे इंधन पेट्रोल आणि इथेनॉलच्या मिश्रणातून तयार केले जाते. या मिश्रणात तब्बल 85 टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. त्यामुळे पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढवण्यासोबतच देशाचा परकीय तेल आयातीवरील खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले की, इथेनॉल मिश्रित इंधन धोरणामुळे भारताला आतापर्यंत सुमारे 1.85 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठे चढउतार होत असतानाही भारतातील ग्राहकांवर त्याचा परिणाम मर्यादित ठेवण्यात या धोरणाचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर असताना भारताने पर्यायी इंधनाच्या दिशेने केलेली ही वाटचाल विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे.
सरकारच्या मते, E85 इंधनाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे शहरी भागातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास हातभार लागेल. तसेच परदेशातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावरील देशाची अवलंबित्वही कमी होईल. याशिवाय, पारंपरिक इंधनांच्या तुलनेत खर्च कमी असल्यामुळे वाहनचालकांनाही आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
E85 इंधनाचा वापर विशेषतः फ्लेक्स-फ्यूल तंत्रज्ञान असलेल्या वाहनांमध्ये करता येतो. मंत्री पुरी यांनी सांगितले की, सध्या अशा वाहनांमध्ये टोयोटाच्या काही मॉडेल्सचा वापर अधिक प्रमाणात होत आहे. मात्र याचा अर्थ इतर वाहनचालकांना अडचण येणार नाही. सामान्य पेट्रोल आणि विद्यमान इंधन व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताची ऊर्जा मागणी जगाच्या सरासरी मागणीपेक्षा जवळपास तीनपट वेगाने वाढत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन देशांतर्गत उपलब्ध पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. E85 इंधन हा त्याच व्यापक धोरणाचा भाग असून ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणणे आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे.
इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस, धान्य तसेच विविध कृषी उपउत्पादनांचा वापर केला जातो. त्यामुळे इथेनॉलची मागणी वाढल्यास शेतकऱ्यांनाही त्याचा थेट फायदा होणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेतकरी केवळ अन्नधान्य उत्पादक न राहता ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार बनत आहेत. ग्रामीण भागात नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासोबतच कृषी उत्पादनांना अधिक बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
गेल्या काही दिवसांत फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांच्या क्षेत्रातही महत्त्वाच्या घडामोडी पाहायला मिळाल्या आहेत. 3 जून रोजी हीरो मोटोकॉर्पने देशातील पहिली फ्लेक्स-फ्यूलवर चालणारी स्प्लेंडर प्लस मोटारसायकल सादर केली. त्यानंतर 4 जून रोजी मारुती सुझुकीने आपल्या लोकप्रिय वॅगनआर कारची फ्लेक्स-फ्यूल आवृत्ती बाजारात आणली. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन उत्पादक कंपन्यांना जुन्या वाहनांचे फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांमध्ये रूपांतर करता येईल अशा तंत्रज्ञानावर काम करण्याचे आवाहन केले आहे. असे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यास रस्त्यांवरील लाखो जुन्या वाहनांमधून होणारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
भारत स्वच्छ, स्वस्त आणि स्वदेशी ऊर्जा पर्यायांच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असून E85 इंधन हे त्या परिवर्तनातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.