  /लग्नानंतर काही तासांतच मृत्यू, हनिमूनसाठी गेलेल्या नवरदेवाने पत्नीसमोरच हेलिकॉप्टर अपघातात गमावला जीव, ही चूक पडली महागात

लग्नानंतर काही तासांतच मृत्यू, हनिमूनसाठी गेलेल्या नवरदेवाने पत्नीसमोरच हेलिकॉप्टर अपघातात गमावला जीव, 'ही' चूक पडली महागात

Dave Fiji US Helicopter Crash : भारतीय वंशाचे पायलट डेव्ह फिजी यांचा, त्यांच्या लग्नाच्या काही तासांनंतरच जॉर्जियामध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला. त्यांची पत्नी जेसानी या अपघातातून बचावल्या.

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 01, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 02:16 PM IST
About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

