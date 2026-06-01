लग्नानंतर काही तासांतच मृत्यू, हनिमूनसाठी गेलेल्या नवरदेवाने पत्नीसमोरच हेलिकॉप्टर अपघातात गमावला जीव, 'ही' चूक पडली महागात

अमेरिकेतली जॉर्जियामध्ये लग्न केल्यानंतर काही तासांनी हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत भारतीय वंशाच्या पायलटचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. मूळचे केरळचे कुटुंब असलेला, डेल्टा एअर लाईन्सचा 26 वर्षीय पायलट डेव्ह फिजी, आपल्या वधूसोबत मधुचंद्रावर असताना डॉसनविलमधील विवाहस्थळाजवळ त्यांचे रॉबिन्सन आर 66 हेलिकॉप्टर कोसळले. अटलांटा न्यूज फर्स्टच्या वृत्तानुसार, या अपघातात हेलिकॉप्टर पायलटचाही मृत्यू झाला आहे. ज्याचे नाव अधिकाऱ्यांनी अद्याप जाहीर केलेले नाही. डेव्ह फिजीची पत्नी, जेसानी, जी एक नर्स आहे, या अपघातातून बचावल्या असून अटलांटा येथील रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
"माझा मुलगा खूप आनंदी होता," असे डेव्हचे वडील, जॉर्ज फिगी यांनी अटलांटा न्यूज फर्स्टला सांगितले. त्यांनी सांगितले की, डेव्हने शुक्रवारी जेसीशी लग्न केले. त्यांची भेट सुमारे 10 वर्षांपूर्वी न्यू टेस्टामेंट चर्चमध्ये झाली होती. डॉसनविलमधील 'द रिव्हिएर' येथे झालेल्या या लग्नाला सुमारे 400 पाहुणे उपस्थित होते. लग्नाच्या स्वागत समारंभानंतर, हे जोडपे रॉबिन्सन आर 66 हेलिकॉप्टरमध्ये बसले. हे हेलिकॉप्टर जॉर्जियामधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक व्यस्त विमानतळ असलेल्या डेकाल्ब-पीचट्री विमानतळाकडे जात होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रवास त्या जोडप्यासाठी एक विशेष निरोप समारंभ होता. ते अटलांटा शहराच्या मध्यवर्ती भागातील एका हॉटेलमध्ये रात्र घालवणार होते. हेलिकॉप्टर आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचू शकले नाही. लग्नाच्या ठिकाणापासून फार दूर नसलेल्या, डॉसन काउंटीच्या एका दुर्गम, जंगलमय भागात, माउंट व्हर्नन ड्राइव्हजवळ ते कोसळले.
जॉर्ज फिजी यांनी स्पष्ट केले की, अपघातानंतर अधिकाऱ्यांना हेलिकॉप्टर शोधायला काही वेळ लागला. दरम्यान, जेसानी, जिला मुका मार आणि ओरखडे आले होते, ती बचाव पथकाने तिला शोधेपर्यंत सुमारे सहा तास हेलिकॉप्टरच्या ढिगाऱ्यात अडकली होती. जॉर्ज फिजी म्हणाले, "ती म्हणाली की जेव्हा तिला जाग आली, तेव्हा तिने माझा मुलगा, डेव्ह, तिच्या मांडीवर डोके ठेवून झोपलेला पाहिला. तिने डेव्हच्या शरीरावर रक्त पाहिले आणि तोपर्यंत त्याचे शरीर पूर्णपणे थंड झाले होते. ती एक नर्स आहे, त्यामुळे तिला समजले की डेव्ह गेला आहे. ती पूर्णपणे खचून गेली होती, पण आता ती हळूहळू सावरत आहे."
जॉर्ज फिजी म्हणाले की, डेल्टा एअर लाइन्समध्ये फर्स्ट ऑफिसर असलेल्या डेव्हला उड्डाणापूर्वी हवामानाबद्दल काही चिंता होती. माझा मुलगा पायलट असल्याने, त्याने पायलटला सांगितले की दृश्यमानता अजिबात नाही आणि आम्ही इतक्या कमी दृश्यमानतेत कधीही उड्डाण करत नाही, परंतु रॉबिन्सन आर६६ च्या पायलटने त्याला सांगितले की ते जास्त उंचीवरून उड्डाण करतील.