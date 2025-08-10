राजीनाम्यानंतर धनखड कुठे गायब झाले? राऊतांना भलतीच शंका; म्हणाले, 'रामरहीम वाढदिवस साजरा करायला...'

What Happened With Dhankhar: "भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी त्यांच्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. उपराष्ट्रपती धनखड यांनी 21 जुलै रोजी संसदेच्या पहिल्या दिवशी राजीनामा दिला व तेव्हापासून जगदीप धनखड यांचा कोणाशी संपर्क आणि संवाद नाही. धनखड राजीनामा दिल्याच्या दिवसापासून गायब आहेत. संसदेतील अनेक खासदारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण धनखड हे जणू अदृश्य झाले. देशाच्या माजी उपराष्ट्रपतींचा ठावठिकाणा खासदारांना व राजकीय कार्यकर्त्यांना नाही, ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब आहे," असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक' सदरातील लेखातून चिंता व्यक्त केली आहे.
"धनखड यांना त्यांच्या राहत्या घरी ‘बंदी’ बनवून ठेवले. ते हाऊस अरेस्ट आहेत. त्यांच्या नातेवाईकांशीही त्यांचा संपर्क होऊ देत नाहीत, असे दिल्लीतील राजकीय वर्तुळातून सांगितले व ते खरे वाटते. आपल्याला नको असलेले विरोधक गायब करण्याची, तुरुंगात डांबण्याची, त्यांचा काटा काढण्याची पद्धत चीन व रशियासारख्या कम्युनिस्ट देशांत आहे. भगवेकरण सुरू असलेल्या भारतात ही पद्धत आता सुरू झाली असेल तर राहुल गांधींसह इतर सगळय़ांनीच सावध राहायला हवे. लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासारख्या भाजपच्या भीष्म पितामहालाही अशाच पद्धतीने गप्प केले गेले. आता राजीनामा दिलेले उपराष्ट्रपती धनखड गायब झाले. भारताची राजकीय व्यवस्था बिघडली आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
"भारतीय जनता पक्षाने देशभरात बरेच गुरू केले. त्यातले एक रामरहीम बाबा. रामरहीमच्या हरयाणातील आश्रमात सशस्त्र पोलीस दल पाठवून त्याला अटक केली. रामरहीम बाबाला 2017 साली सीबीआय कोर्टाने आश्रमातील दोन महिला शिष्यांवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली 20 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. पण हे रामरहीम पंजाब, हरयाणा, दिल्लीत कोणत्याही निवडणुका असल्या की, भाजपकृपेने हमखास तुरुंगातून ‘पॅरोल’वर बाहेर येतात व आश्रमात बैठका घेऊन भाजपला मतदान करावे असे फर्मान त्यांच्या शिष्यांना देतात. ही भाजपची स्वतंत्र पॉलिटिकल सिस्टम आहे," असा आरोप राऊत यांनी केला आहे.
नक्की वाचा >> 'भारतातील ‘पालिटिकल सिस्टम’ घसरणीला लागली म्हणून...', राऊतांचा हल्लाबोल; 'मोदींच्या काळात...'
"आता पुन्हा रामरहीम साहेबांचा वाढदिवस असल्याने सरकारने पुन्हा ‘दयाबुद्धी’ने वाढदिवस साजरा करण्यासाठी ‘पॅरोल’वर सोडले. कायद्याचे, न्यायव्यवस्थेचे हे अधःपतन आहे. रामरहीम वाढदिवस साजरा करायला तुरुंगातून बाहेर येतो व देशाचे माजी उपराष्ट्रपती धनखड काही दिवसांपासून गायब आहेत. धनखडनंतर राज्यसभेच्या सभागृहात केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान उभे केले गेले आणि त्यावर प्रश्न विचारला तेव्हा उपसभापती साहेबांनी एक तास लोकशाहीवर प्रवचन झोडले. अमेरिकेचे प्रेसिडंट ट्रम्प अशीच प्रवचने झोडत आहेत. त्यास कंटाळून कमला हारिस यांनी राजकारण सोडले. आपल्याकडे सगळाच आनंद आहे," असं राऊत म्हणालेत.
1. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा कधी दिला?
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी 21 जुलै रोजी संसदेच्या पहिल्या दिवशी तडकाफडकी राजीनामा दिला.
2. राजीनामा दिल्यानंतर जगदीप धनखड यांचा ठावठिकाणा का नाही?
राजीनामा दिल्यापासून जगदीप धनखड गायब आहेत. अनेक खासदारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते जणू अदृश्य झाले आहेत. दिल्लीतील राजकीय वर्तुळातून असे सांगितले जाते की, त्यांना त्यांच्या राहत्या घरी ‘बंदी’ बनवून ठेवले आहे आणि त्यांचा नातेवाईकांशीही संपर्क होऊ दिला जात नाही.
3. संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पक्षावर कोणते आरोप केले आहेत?
राऊत यांनी आरोप केला आहे की, भारतीय जनता पक्षाने देशभरात अनेक गुरूंना पाठिंबा दिला आहे, ज्यामध्ये रामरहीम बाबाचा समावेश आहे. ते म्हणतात की, रामरहीम यांना निवडणुकांच्या वेळी पॅरोलवर सोडले जाते आणि ते भाजपला मतदान करण्याचे फर्मान त्यांच्या शिष्यांना देतात. याला त्यांनी भाजपची स्वतंत्र पॉलिटिकल सिस्टम असे संबोधले आहे.
4. धनखड यांच्या गायब होण्यानंतर संसदेत काय घडले?
धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यसभेच्या सभागृहात केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान उभे केले गेले. यावर प्रश्न विचारला असता, उपसभापतींनी एक तास लोकशाहीवर प्रवचन दिले, असे राऊत यांनी नमूद केले आहे.