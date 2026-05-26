/भारतीय राजकारणातील मोठा टर्निंग पॉइंट, मोदी सरकारला 12 वर्षे पूर्ण; काय आहे ऐतिहासिक महत्व?

Modi Government:12 वर्षांच्या प्रवासात मोदी सरकारने ठोस निर्णय आणि धोरणांद्वारे आपली छाप सोडली आहे, तर दुसरीकडे आव्हाने आणि टीकाही कायम राहिली. त्यामुळे 26 मे हा दिवस भारतीय लोकशाहीतील बदलत्या प्रवाहाचा महत्त्वाचा संदर्भबिंदू ठरतो.
उर्वशी खोना, झी 24 तास, नवी दिल्ली: भारतीय राजकारणात 26 मे हा दिवस विशेष मानला जातो. 2014 साली याच दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच देशाच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. त्या घटनेला आज बरोबर 12 वर्षे पूर्ण झाली असून, या काळात भारतीय राजकारणात मोठे बदल घडल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतं.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्ता काबीज केली. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांनी काँग्रेसव्यतिरिक्त एखाद्या पक्षाला स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळालं, ही त्या निवडणुकीची ठळक बाब ठरली. त्यामुळे हा निकाल भारतीय राजकीय इतिहासातील निर्णायक वळण मानला जातो.
2014 नंतर 2019 मध्ये अधिक मोठ्या बहुमतासह मोदी सरकार सत्तेत परतलं. त्यानंतर 2024 मध्ये NDA आघाडीच्या माध्यमातून पुन्हा सत्ता राखण्यात यश मिळालं. सलग तीन कार्यकाळ पूर्ण करणं ही मोठी राजकीय कामगिरी मानली जाते, ज्यामुळे नेतृत्वाची सातत्यता आणि मतदारांचा विश्वास अधोरेखित होतो.
गेल्या 12 वर्षांत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. नोटाबंदी, जीएसटी (GST) अंमलबजावणी, कलम 370 हटवणे, अयोध्येतील राम मंदिर उभारणी, डिजिटल इंडिया आणि मेक इन इंडिया यांसारख्या उपक्रमांनी देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनेवर प्रभाव टाकला. तसेच G20 अध्यक्षपद आणि परराष्ट्र धोरणातील सक्रिय भूमिका यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा मजबूत झाल्याचं मानलं जातं.
मोदी सरकारच्या कामकाजावर एकीकडे विकासाचे दावे होत असताना दुसरीकडे काही मुद्द्यांवरून टीकाही झाली. बेरोजगारी, वाढती महागाई, शेतकरी आंदोलन, मणिपूरमधील हिंसाचार आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. या मुद्द्यांमुळे राजकीय चर्चांना धार मिळाली.
2014 पासून सुरू झालेल्या या कालखंडाला अनेकजण “मोदी युग” म्हणून संबोधतात. नेतृत्वकेंद्री राजकारण, निर्णयक्षमता आणि निवडणूक व्यवस्थापनातील बदल यामुळे भारतीय राजकारणाची शैली बदलल्याचं निरीक्षकांचे मत आहे. 26 मे हा दिवस त्यामुळे केवळ शपथविधीचा दिवस नसून, एका नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात मानला जातो.