'या' तीन कारणांमुळे मोदी वर्षभरात PM पद सोडणार, केंद्र सरकार पडणार; राहुल गांधींचं भाकित

PM Modi Government Will Fall Rahul Gandhi Claim: देशाच्या संसदेमधील विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये मोदींसंदर्भात भाकित केलं आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात...
PM Modi Government Will Fall Rahul Gandhi Claim: काँग्रेस नेते तसेच लोकसभेमधील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसंदर्भात एका कार्यक्रमात धक्कादायक भविष्यवाणी केली आहे. एका वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कोसळेल आणि त्यांचे पंतप्रधान पद जाईल, असं भाकित राहुल गांधींनी केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती, देशातील वाढता असंतोष आणि महागाई यामुळे मोदींचं सकार कोसळेल, असा दावा राहुल गांधींनी केला आहे. मोदी सरकार एका वर्षात पडेल, आर्थिक असंतोषामुळे हे अपरिहार्य आहे, असंही राहुल गांधी म्हणाले.
काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक सल्लागार समितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती आणि देशातील वाढता असंतोष यामुळे मोदींना पदावरून पायउतार व्हावं लागेल असं राहुल गांधी यांनी बैठकीत सांगितलं आहे. बदलणाऱ्या परिस्थितीचा आणि तरूणाईत वाढत्या असंतोषाचा परिणाम भारतीय राजकारणावर होणार असल्याचाही राहुल गांधींनी म्हटलं आहे. आर्थिक अस्थिरता, इराण-इस्रायल संघर्षामुळे उद्भवलेल्या जागतिक संकटाचा परिणाम भारतावर होत असल्याचे सांगत, मोदी सरकार ‘अयशस्वी’ ठरत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मुस्लिम नेत्यांना ‘मुस्लिम म्हणून’ बोलण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
राहुल गांधींनी केलेल्या या विधानावर भाजपानेही पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. भाजप नेते तसेच केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी या प्रकरणावर सोशल मीडियावरुन प्रतिक्रिया नोंदवताना, राहुल गांधींच्या विधानाला ‘अराजकता निर्माण करण्याचा कट’ असे म्हटले आहे. “हा केवळ राजकीय हल्ला नाही, तर देशाच्या स्थिरतेला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे,” असे भाजपची बाजू मांडताना म्हटले आहे.
राहुल गांधीचा हा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. काँग्रेस समर्थकांनी राहुल गांधींची अनेक भाकितं खरी झाल्याचा दावा करताना हे ही खरं होईल असं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे भाजप समर्थकांनी राहुल गांधींच्या या दाव्याची खिल्ली उडवली. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी असा आक्रमक पवित्रा काँग्रेसने घेतल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
2024 मध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा भाजपाचं सरकार सत्तेत आलं आहे. सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत चालणार आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएच्या सरकारकडे बहुमत आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुका आणि आर्थिक आव्हानांमुळे विरोधक आक्रमक झाले असले तरी ‘एका वर्षात मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकार पडेल’ ही भविष्यवाणी अनेकांना अतिरंजित वाटत असल्याचीही चर्चा सोशल मीडियावर आहे.