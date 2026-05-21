/2050 पर्यंत भारतातील हिंदू लोकसंख्या किती असेल? इस्लामचे पालन करणारे किती असतील; आकडा पाहून वाटेल आश्चर्य!

Indian Population In 2050: Pew Research च्या अंदाजानुसार 2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या सुमारे 166 कोटींवर पोहोचू शकते. त्यापैकी हिंदू लोकसंख्या अंदाजे 130 कोटींच्या आसपास असेल
Indian Population In 2050: भारतातील धार्मिक लोकसंख्येचे चित्र पुढील 25 वर्षांत कसे बदलू शकते, याबाबत अमेरिकेतील प्रसिद्ध संशोधन संस्था Pew Research Center ने केलेल्या अंदाजांवर पुन्हा चर्चा सुरू झालीय. या अभ्यासानुसार 2050 पर्यंत भारत जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश बनू शकतो. मात्र त्याचवेळी भारतात हिंदू बहुसंख्य कायम राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विषयाकडे भावनिक किंवा राजकीय नजरेतून नव्हे, तर आकडेवारी आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांच्या दृष्टीने पाहणे महत्त्वाचे आहे. काय म्हटलंय अहवालात? सविस्तर जाणून घेऊया.
Pew Research च्या अंदाजानुसार 2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या सुमारे 166 कोटींवर पोहोचू शकते. त्यापैकी हिंदू लोकसंख्या अंदाजे 130 कोटींच्या आसपास असेल, तर मुस्लिम लोकसंख्या 30 ते 30 कोटींपर्यंत जाऊ शकते. मुस्लिम लोकसंख्या वाढेल, पण त्यानंतरही भारतात हिंदूंचे प्रमाण सुमारे 76 ते 77 टक्के राहील. मुस्लिम समाजाचे प्रमाण सुमारे 18 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्या जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या Indonesia मध्ये आहे. मात्र भारताची एकूण लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत असल्याने आणि मुस्लिम समाजातील लोकसंख्या वाढीचा दर तुलनेने अधिक असल्याने 2050 पर्यंत भारत या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचू शकतो. याचा अर्थ भारत मुस्लिमबहुल देश बनेल असा नाही; तर भारताची एकूण लोकसंख्या इतकी मोठी असेल की मुस्लिमांची संख्या जगात सर्वाधिक असेल.
संशोधनात सांगितल्याप्रमाणे, लोकसंख्या वाढीवर अनेक घटक परिणाम करतात. त्यामध्ये प्रजनन दर, समाजाचे सरासरी वय, शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि आर्थिक परिस्थिती यांचा मोठा वाटा असतो. मुस्लिम समाजात सरासरी वय कमी असल्याने आणि काही काळ प्रजनन दर अधिक असल्याने त्यांची लोकसंख्या वाढ तुलनेने वेगाने झाली. मात्र गेल्या दोन दशकांत सर्वच समाजांमध्ये जन्मदर कमी होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
अनेकदा सोशल मीडियावर मुस्लिम समाजातील जन्मदर सतत वाढत असल्याचा दावा केला जातो. पण Pew Research आणि इतर अभ्यासांनुसार वास्तव वेगळे आहे. 1990 नंतर हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजांमध्ये प्रजनन दरात सातत्याने घट झाली आहे. मुस्लिम महिलांचा सरासरी जन्मदर मोठ्या प्रमाणात खाली आला असून हिंदू समाजातही तो घटला आहे. म्हणजेच भारतातील सर्व समुदायांमध्ये लोकसंख्या स्थिरतेकडे कल वाढताना दिसत आहे.
काही व्हायरल पोस्टमध्ये 2041 किंवा 2050 पर्यंत भारतात मुस्लिम लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल, असे दावे केले जातात. मात्र अनेक फॅक्ट-चेक संस्थांनी हे दावे चुकीचे ठरवले आहेत. Pew Research च्या अधिकृत अंदाजांनुसार 2050 मध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण सुमारे 18 टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरील अतिरंजित आकडेवारीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत अभ्यास तपासणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्येतील बदल हे केवळ आकडे नसतात; त्याचा शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, नागरी सुविधा आणि राजकारणावरही परिणाम होतो. पुढील काही दशकांत भारत अधिक तरुण लोकसंख्या असलेला देश राहील. विविध धर्म, भाषा आणि संस्कृती यांचे मिश्रण अधिक वाढेल. त्यामुळे सामाजिक समन्वय, शिक्षणातील समान संधी आणि आर्थिक विकास यांना अधिक महत्त्व प्राप्त होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, लोकसंख्येचा प्रश्न धार्मिक वादाचा विषय न बनवता विकासाच्या दृष्टीने हाताळणे देशासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
भारताची धार्मिक रचना बदलत असली, तरी देशाची बहुधार्मिक ओळख कायम राहणार आहे, हा या संपूर्ण अभ्यासाचा मुख्य मुद्दा असा आहे. अहवालानुसार हिंदू बहुसंख्य राहतील तर मुस्लिम समाजाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. मात्र दोन्ही समुदायांमध्ये जन्मदर कमी होत असल्याने लोकसंख्या वाढीचा वेग हळूहळू नियंत्रित होतोय. त्यामुळे अफवा, भीती किंवा द्वेष पसरवण्याऐवजी लोकसंख्या, शिक्षण आणि आर्थिक विकास या विषयांकडे तथ्याधारित नजरेतून पाहणे अधिक आवश्यक ठरणार आहे.