भारतातील लाखो रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज, उन्हाळ्यात 18,652 स्पेशन ट्रेन फेऱ्या, कन्फर्म तिकिटही मिळेल!

Indian Railway Summer Special Trains: भारतीय रेल्वेने यंदाच्या उन्हाळ्यात प्रवाशांची प्रचंड गर्दी हाताळण्यासाठी 18 हजार 262 विशेष गाड्यांच्या फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतलाय. पुढील तीन महिन्यांत ही योजना राबवली जाणार असून, यापैकी 11 हजार 294 फेऱ्यांची आधीच सूचना जारी करण्यात आली आहे. ही योजना केवळ गर्दी कमी करण्यासाठी नव्हे तर प्रवाशांना सुलभ आणि आरामदायक प्रवास मिळावा यासाठी तयार करण्यात आली आहे. रेल्वे बोर्डने डेटा आणि गेल्या वर्षांच्या अनुभवावर आधारित ही योजना आखलीय. ज्यामुळे रेल्वे स्टेशनावर होणारी गर्दी, रेल्वेतील रिकामी जागांची कमतरता आणि प्रतीक्षा यादी लांबणार नाही. रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयाचा तुम्हाला कसा होणार फायदा? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
उन्हाळ्यात उत्तर भारतातून दक्षिणेकडे आणि पूर्वेकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या प्रचंड वाढते. या गाड्यांमुळे तिकिटांची वेटींग लिस्ट छोटी होईल, अधिक प्रवाशांना कन्फर्म जागा मिळतील आणि स्टेशनांवर रेंगाळण्याची वेळ कमी होणार आहे. सामान्य प्रवाशांना स्लीपर, जनरल आणि एसी कोचेस उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे छोट्या शहरांतील लोकांनाही चांगला पर्याय मिळेल. या योजनेमुळे प्रवास अधिक सुरळीत आणि वेळेची बचत होईल, असे रेल्वे प्रशासनाने म्हटलंय.
यात सर्वाधिक फेऱ्या सेंट्रल रेल्वे विभागात एकूण 3082 फेऱ्या असतील. मुंबईसह महाराष्ट्रातील शहरांशी जोडणाऱ्या गाड्या यात समाविष्ट आहेत. त्याखालोखाल ईस्ट सेंट्रल रेल्वे विभागात 2711 फेऱ्या चालवल्या जातील, ज्यामुळे बिहार आणि झारखंडमधील प्रवाशांना फायदा होईल. नॉर्थ वेस्टर्न रेल्वे विभागात 2245 फेऱ्या राबवल्या जातील, ज्यात राजस्थान आणि आसपासच्या भागांचा समावेश आहे. उर्वरित विभागांमध्ये (उत्तर रेल्वे, दक्षिण रेल्वे इ.) 10224 फेऱ्या धावतील.
रेल्वेने गर्दीच्या आकडेवारीनुसार उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिम अशा मुख्य मार्गांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यामुळे दिल्ली-मुंबई, कोलकाता-चेन्नई, पटना-बेंगलुरू सारख्या लोकप्रिय मार्गांवर अतिरिक्त गाड्या उपलब्ध होतील. प्रवाशांना छोट्या स्टेशनांवरूनही चांगले कनेक्शन मिळतील आणि एकूण प्रवासाची वेळ वाचेल.
11294 फेऱ्यांची सूचना आधीच देण्यात आली आहे. याचा अर्थ प्रवाशांना आता बुकिंग सुरू करता येईल. रेल्वेने सर्व विभागांना सूचना दिल्या असून, गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल टाळण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यामुळे प्रवाशांना आगाऊ नियोजन करता येईल.
तिकिटे आयआरसीटीसी वेबसाइट, अॅप किंवा स्टेशन काउंटरवर उपलब्ध आहेत. ‘स्पेशल ट्रेन्स’ सेक्शनमध्ये सर्च करा किंवा 139 या हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. तात्काळ तिकिटे मर्यादित प्रमाणात असतील आणि काही गाड्यांमध्ये भाडे 10 ते 30 टक्के जास्त असू शकते. आगाऊ बुकिंग करा, जेणेकरून कन्फर्म जागा मिळेल. जनरल, स्लीपर आणि एसी क्लास सर्वांसाठी उपलब्ध असतील.
भारतीय रेल्वेची ही योजना केवळ गर्दी कमी करण्यापलीकडे जाऊन प्रवास अनुभव उंचावण्यास मदत होणार आहे. रेल्वेने प्रवाशांच्या सुविधेकडे विशेष लक्ष दिलंय. प्रवाशांनी वेळापत्रक तपासून बुकिंग करावे, कॅन्सलेशन नियम जाणून घ्यावेत आणि उन्हाळ्यात पाणी, औषधे बरोबर ठेवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. एकूणच, या 18262 फेऱ्यांमुळे लाखो प्रवाशांना आरामदायक प्रवास मिळणार आहे.