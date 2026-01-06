English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Railway Job: रेल्वेमध्ये मोठी भरती, 10 वी उत्तीर्णांना 22 हजार पदांवर नोकरी, इतका मिळेल पगार!

Railway Job: रेल्वेमध्ये मोठी भरती, 10 वी उत्तीर्णांना 22 हजार पदांवर नोकरी, 'इतका' मिळेल पगार!

Railway Job For 10th Pass:   आरआरबीमार्फत भारतीय रेल्वेमध्ये ग्रुप डी लेव्हल-1 साठी जवळपास 22 हजार जागांची मोठी भरती जाहीर झाली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 6, 2026, 04:38 PM IST
Railway Job: रेल्वेमध्ये मोठी भरती, 10 वी उत्तीर्णांना 22 हजार पदांवर नोकरी, 'इतका' मिळेल पगार!
रेल्वे भरती

Railway Job For 10th Pass: फक्त दहावी उत्तीर्ण असल्याने चांगली नोकरी मिळणार नाही, असा अनेकांचा समज असतो. पण आता हा केवळ गैरसमज ठरु शकतो. तुम्ही दहावी उत्तीर्ण आहात आणि चांगल्या पगाराची नोकरी शोधताय? मग ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. रेल्वेमध्ये तुम्हाला चांगल्या पगाराची सरकारी नोकरी मिळणार आहे. यासंदर्भात अधिकृत वेबसाईटवर नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले असून पदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, अर्जाची शेवटची तारीख, पगार याचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

रेल्वे भरती मंडळ म्हणजेच आरआरबीमार्फत भारतीय रेल्वेमध्ये ग्रुप डी लेव्हल-1 साठी जवळपास 22 हजार जागांची मोठी भरती जाहीर झाली आहे. यात ट्रॅक मेंटेनर ग्रेड-4, पॉइंट्समन, सहाय्यक आणि इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल अशा विविध विभागांतील तांत्रिक पदांचा समावेश आहे. ही संधी दहावी उत्तीर्ण तरुणांसाठी आहे.त्यामुळे या तरुणांना रेल्वेत स्थिर नोकरी मिळू शकणार आहे.

पात्रता निकष

उमेदवाराने मान्यताप्राप्त बोर्डातून किमान दहावी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तांत्रिक विभागांसाठी आयटीआय किंवा एनएसी प्रमाणपत्र असल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. वयोमर्यादा 18 ते 33 वर्षे आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी 3 वर्षे आणि एससी/एसटी प्रवर्गासाठी 5 वर्षांची सूट मिळते. इतर सरकारी नियमांनुसार आणखी सूट लागू होईल.

अर्ज शुल्क

सामान्य आणि ओबीसी उमेदवारांसाठी 500 रुपये शुल्क आहे, पण संगणक आधारित परीक्षेला हजर राहिल्यास 400 रुपये परत मिळतील. एससी, एसटी, महिला आणि दिव्यांग उमेदवारांसाठी फक्त 250 रुपये शुल्क आहे. ही रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने भरावी लागेल.

निवड प्रक्रिया

निवड चार टप्प्यात होणार आहे. प्रथम संगणक आधारित परीक्षा (सीबीटी), नंतर शारीरिक क्षमता चाचणी (पीईटी), कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी. प्रत्येक टप्प्यात यश मिळवणे गरजेचे आहे. सीबीटीमध्ये सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान असे विषय येतील, तर पीईटीमध्ये शारीरिक तंदुरुस्ती तपासली जाईल, याची नोंद घ्या. 

अर्ज प्रक्रिया 

ऑनलाइन अर्ज 21 जानेवारी 2026 पासून सुरू होतील आणि 20 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत करता येतील. अधिकृत वेबसाइट rrbapply.gov.in वर जा, नवीन नोंदणी करा किंवा लॉगिन करा, वैयक्तिक माहिती भरा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा, फी भरा आणि अर्ज सबमिट करा. अर्ज वेळेवर करणे महत्त्वाचे आहे. कारण उशीर झाल्यास संधी हुकू शकते, याची उमेदवारांनी नोंद घ्या. 

पगार आणि इतर फायदे

निवड झालेल्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल-1 चे मूलभूत वेतन 18 हजार रुपये मिळेल. याशिवाय महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि रेल्वेचे इतर विशेष भत्ते जोडले जातील. ही नोकरी सुरक्षित आणि चांगल्या सुविधांची आहे. ज्यात पेन्शनसारखे फायदेही आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Railway jobRailway BharatiRailway nokarieducationjobs

इतर बातम्या

Delhi: एनसीआरमधील वायूप्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र...

भारत