रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय रेल्वेने मोफत प्रवास करु शकतात का? वास्तव काय? जाणून घ्या!

Indian Railway Rules: भारतीय रेल्वे आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना प्रवासासाठी रेल्वे पास आणि पीटीओ सुविधा देते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 16, 2025, 09:51 PM IST
रेल्वे प्रवासी

Indian Railway Rules: भारतीय रेल्वे आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना रेल्वे प्रवासासाठी विशेष सुविधा पुरवते, ज्यामध्ये रेल्वे पास आणि प्रिव्हिलेज तिकीट ऑर्डर (पीटीओ) यांचा समावेश आहे. अनेकांना वाटते की रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय मोफत प्रवास करतात. खरंच असं आहे का? सविस्तर जाणून घेऊया. 

रेल्वे पास आणि पीटीओ सुविधा काय आहे?

भारतीय रेल्वे आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना प्रवासासाठी रेल्वे पास आणि पीटीओ सुविधा देते. या पासद्वारे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्रवास करू शकतात. मात्र, ही सुविधा पूर्णपणे मोफत नसून, ती विशिष्ट नियम आणि मर्यादांना अधीन आहे.

सेवा कालावधीची अट काय?

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना पूर्ण रेल्वे पास सुविधा मिळण्यासाठी किमान पाच वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पाच वर्षांपूर्वी कर्मचाऱ्यांना फक्त एक पास मिळतो, ज्यामुळे त्यांना मर्यादित प्रवासाची संधी मिळते.

किती भाडं भराव लागतं?

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरवर्षी तीन मोफत रेल्वे पास आणि चार पीटीओ मिळतात. पासद्वारे संपूर्ण कुटुंब मोफत प्रवास करू शकते, तर पीटीओवर प्रवास करताना कर्मचाऱ्यांना तिकिटाच्या एक तृतीयांश भाडे भरावे लागते.

कोणाला मिळतो लाभ?

रेल्वे पासमध्ये कर्मचारी, त्यांचा जोडीदार, मुले आणि कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेले पालक यांचा समावेश होतो. मात्र, या सुविधेचा लाभ फक्त त्या कुटुंबातील सदस्यांना मिळतो, ज्यांची नावे कर्मचाऱ्याच्या सेवा पुस्तकात नोंदवलेली आहेत.

पास आणि पीटीओच्या अटी काय?

रेल्वे पास आणि पीटीओ मर्यादित कालावधीसाठी वैध असतात आणि त्यांचा वापर विशिष्ट नियमांनुसारच केला जाऊ शकतो. वर्षभरात तीन पास आणि चार पीटीओ संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला सामान्य प्रवाशांप्रमाणे पूर्ण भाडे देऊन प्रवास करावा लागतो.

आवश्यक कागदपत्रे काय आहेत?

पास किंवा पीटीओ मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना रेल्वे आयडी, सेवा प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे रेल्वे प्रशासनाकडे सादर करावी लागतात. यामुळे सुविधेचा गैरवापर टाळला जातो आणि केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळतो.

गैरसमज काय?

अनेकांचा गैरसमज आहे की रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय कधीही आणि कुठेही मोफत प्रवास करू शकतात. प्रत्यक्षात, पास आणि पीटीओ मर्यादित संख्येत आणि विशिष्ट अटींसह मिळतात. या सुविधेमुळे कर्मचाऱ्यांचा प्रवास खर्च कमी होतो, परंतु पूर्णपणे मोफत प्रवासाची हमी देत नाही.

अटी आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक?

रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी पास आणि पीटीओ सुविधा ही एक महत्त्वाची सोय आहे, जी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रवास खर्चात बचत करते. मात्र, या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही अटी आणि नियमांचे पालन करावे लागते. यामुळे रेल्वे प्रशासन आणि कर्मचारी यांच्यातील समन्वय वाढतो पण ही सुविधा अमर्यादित किंवा पूर्णपणे मोफत नाही.

प्रश्न: रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय खरोखरच मोफत प्रवास करू शकतात का?

उत्तर: भारतीय रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना रेल्वे पास आणि प्रिव्हिलेज तिकीट ऑर्डर (पीटीओ) सुविधा प्रदान करते. पासद्वारे कर्मचारी, त्यांचा जोडीदार, मुले आणि अवलंबून असलेले पालक मोफत प्रवास करू शकतात, परंतु ही सुविधा मर्यादित कालावधीसाठी आणि विशिष्ट अटींसह उपलब्ध आहे. पीटीओवर प्रवास करताना तिकिटाच्या एक तृतीयांश भाडे द्यावे लागते. म्हणून, पूर्णपणे मोफत प्रवासाची सुविधा नाही.

प्रश्न: रेल्वे पास आणि पीटीओ मिळण्यासाठी कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात?

उत्तर: रेल्वे कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पास सुविधा मिळण्यासाठी किमान पाच वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पास आणि पीटीओ मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना रेल्वे आयडी, सेवा प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. केवळ सेवा पुस्तकात नोंदवलेल्या कुटुंबातील सदस्यांनाच या सुविधेचा लाभ मिळतो.

प्रश्न: कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी किती पास आणि पीटीओ मिळतात?

उत्तर: प्रत्येक रेल्वे कर्मचाऱ्याला दरवर्षी तीन मोफत रेल्वे पास आणि चार पीटीओ मिळतात. पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना फक्त एक पास मिळतो. पासद्वारे संपूर्ण कुटुंब मोफत प्रवास करू शकते, तर पीटीओवर सवलतीच्या दरात (एक तृतीयांश भाडे) प्रवास करता येतो. वर्षभरात ही सुविधा संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना पूर्ण भाडे द्यावे लागते.

