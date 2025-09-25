English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Diwali Bonus : रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस जाहीर! खात्यात जास्तीची किती रक्कम येणार? पाहूनच घ्या...

Indian Railway Diwali Bonus : रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर केंद्र सरकारची मोठी घोषणा. दिवाळी बोनसची रक्कम म्हणून जाहीर केली 'इतकी' रक्कम.  

सायली पाटील | Updated: Sep 25, 2025, 10:24 AM IST
Diwali Bonus : रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस जाहीर! खात्यात जास्तीची किती रक्कम येणार? पाहूनच घ्या...
indian railway employees diwali bonus 78 days money announced by union cabinet latest update

Indian Railway Diwali Bonus : दसरा- दिवाळीच्या या दिवसांमध्ये नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकालाच पगारात काही रुपये वाढवून येण्याची अपेक्षा असते आणि हाच असतो 'दिवाळी बोनस'. सध्या याच बोनससंदर्भातील आनंदवार्तेनं रेल्वे कर्मचारी आनंदात आहेत. कारण, दिवाळीच्या साधारण महिन्याभरापूर्वीच केंद्र शासनानं कर्मचाऱ्यांना बोनस स्वरुपात देण्यासाठी एका मोठ्या निधीला मंजुरी दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बोनस म्हणून किती रक्कम मिळणार? 

नुकत्याच पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या बोनससंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये क (C) आणि ड (D)श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना यंदाच्या वर्षासाठी 78 दिवसांचा बोनस दिला जाणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. या निर्णयामुळं रेल्वे कर्मचाऱ्यांची दिवाशीच नव्हे, तर दसरासुद्धा गोड झाला असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

उपलब्ध माहितीनुसार या निर्णयाचा थेट फायदा 11.5 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून, बोनसची ही वाढीव रक्कम थेट कर्मचाऱ्य़ांच्या खात्यात लवकरात लवकर जमा केली जाणार आहे. रेल्वेतील विविध विभागांमध्ये आणि श्रेणीनुसार काम करणाऱ्या ट्रॅक मॅनेजर, लोको पायलट, ट्रॅक मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्तर, पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ मदतनीस, पॉईंट्समॅन, मिनिस्ट्रीअल स्टाफ आणि इतर क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना हा बोनस लागू असेल. रेल्वेमध्ये सेवेत असणाऱ्या नॉन गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी केंद्राकडून ही खास मिळते आणि हे वर्षसुद्धा त्यास अपवाद ठरलेलं  नाही. या रकमेचा उल्लेख 'प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB)' म्हणून केला जातो. 

FAQ

बोनस म्हणून किती रक्कम मिळणार?
कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) मिळेल, ज्याची कमाल रक्कम प्रति कर्मचारी 17951 रुपये आहे.

कोणत्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना हा बोनस लागू होईल?
हा बोनस ग्रुप 'सी' आणि 'डी' श्रेणीतील नॉन-गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. यात ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्तर, पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ मदतनीस, पॉईंट्समन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ आणि इतर C/D श्रेणीचे कर्मचारी समाविष्ट आहेत.

हा बोनस कधी जमा होईल?
हा बोनस दुरगा पूजा / दसरा सुट्ट्यांपूर्वीच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. दिवाळी महिन्याभरापूर्वीच ही रक्कम मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या उत्सवाची तयारी सोपी होईल.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Indian railwayrailway newsDiwali bonusRailway employees bonus78 days bonus

इतर बातम्या

भारतात Weight Loss साठी शस्त्रक्रियांऐवजी औषधांना पसंती; फा...

हेल्थ