Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  रेल्वेच्या हॉर्नचा काय असतो अर्थ? 2 ट्रेन आपापसात कशा साधतात संवाद? लोको पायलटचं सिक्रेट आज तुम्हालाही कळेल!

रेल्वेच्या हॉर्नचा काय असतो अर्थ? 2 ट्रेन आपापसात कशा साधतात संवाद? लोको पायलटचं सिक्रेट आज तुम्हालाही कळेल!

Indian Railway horn blow: ट्रेनचे हॉर्न फक्त आवाजासाठी नाहीत तर ते एक प्रकारचे संदेशवहन आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 22, 2025, 04:02 PM IST
रेल्वेच्या हॉर्नचा काय असतो अर्थ? 2 ट्रेन आपापसात कशा साधतात संवाद? लोको पायलटचं सिक्रेट आज तुम्हालाही कळेल!
रेल्वे हॉर्न

Indian Railway horn blow: तुमच्या घराजवळून ट्रेन जात असेल किंवा तुम्ही कधी पहाटे रेल्वे स्थानकात असाल तर एका गोष्ट तुमच्या नक्की लक्षात आली असेल. दररोज पहाटे 3 वाजता ट्रेनचा हॉर्न ऐकू येतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे नियमित सुरु आहे. ट्रेनच्या हॉर्नचा आवाज का केला जातो? असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

हॉर्नचे वेगवेगळे प्रकार आणि अर्थ

ट्रेनचे हॉर्न फक्त आवाजासाठी नाहीत तर ते एक प्रकारचे संदेशवहन आहेत. लोको पायलट आणि गार्ड यांच्यात संवाद साधण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचे हॉर्न वापरले जातात. उदाहरणार्थ दोन छोटे हॉर्न म्हणजे ट्रेन सुरू होण्याची तयारी, एक लांब हॉर्न म्हणजे थांबण्याचा इशारा, चार छोटे हॉर्न म्हणजे तांत्रिक बिघाड किंवा धोका. तसेच एक लांब आणि दोन छोटे हॉर्न चेन पुलिंग झाल्याचे सूचित करतात. भारतीय रेल्वेत सुमारे 11 ते 32 प्रकारचे हॉर्न कोड आहेत, जे मोर्स कोडसारखे कार्य करतात. हे कोड रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दूरूनच समजतात.

पहाटे 3 वाजता हॉर्न का जास्त ऐकू येतो?

पहाटे 3 वाजता हॉर्न जास्त ऐकू येण्याचे खरे कारण म्हणजे त्या वेळी हवामान आणि परिस्थिती. रात्रीची थंडी आणि धुके यामुळे दिसणे कठीण होते, आणि जनावरे किंवा लोक रुळांजवळ येण्याची शक्यता जास्त असते. याशिवाय, अनेक मालगाड्या किंवा प्रवासी ट्रेन रात्री धावतात, जेणेकरून दिवसा ट्रॅक मेंटेनन्स करता येईल. हा कोणताही विशेष 3 वाजताचा नियम नाही, तर सुरक्षेच्या दृष्टीने लोको पायलट स्वतःच्या विवेक बुद्धीने आणि नियमांनुसार हॉर्न वाजवतात. यामुळे अपघात टाळले जातात.

लोको पायलटचे 'गुपित'

लोको पायलटचे एक गुपित म्हणजे हॉर्न ट्रेन स्वच्छतेसाठीही वापरतात. जेव्हा ट्रेन यार्डमध्ये धुण्यासाठी जाते, तेव्हा छोटा हॉर्न वाजवून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला जातो. तसेच स्टेशन सोडताना गार्डला सिग्नल देणे, इमर्जन्सीमध्ये सतत हॉर्न वाजवणे अशी अनेक कामे हॉर्नद्वारे होतात. लोको पायलट प्रशिक्षणात हे कोड शिकतात जे रेल्वेच्या सुरक्षित चालण्यासाठी आवश्यक आहेत.

हॉर्नची गरज

ट्रेनचे हॉर्न आवाजाने त्रासदायक वाटले तरी ते जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत. भारतात रेल्वे ट्रॅकवर अनधिकृत क्रॉसिंग आणि जनावरांची समस्या जास्त असल्याने हॉर्न अनिवार्य आहे. रात्री हॉर्न न वाजवल्यास अपघात होऊ शकतात. रेल्वे नियमांनुसार क्रॉसिंगजवळ हॉर्न वाजवणे बंधनकारक आहे. हे हॉर्न 3 किलोमीटरपर्यंत ऐकू येतात. ज्यामुळे दूर असलेल्यांनाही सावधगिरी बाळगता येते.

मुख्य कारण काय?

यामागे मुख्य कारण म्हणजे सुरक्षितता. रात्री दृश्यमानता कमी असते, धुके किंवा अंधारामुळे रेल्वे रुळांवर गायी, बैल किंवा हत्ती किंवा माणसे अनवधानाने येऊ शकतात. लोको पायलट हॉर्न वाजवून त्यांना सावध करतात, जेणेकरून अपघात टळतो. तसेच अनेक ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंग अनगेटेड असतात, म्हणजे गेट नसतात. तिथे वाहने किंवा पादचारी यांना ट्रेन येत असल्याचे कळावे म्हणून हॉर्न वाजवणे अनिवार्य आहे. हा नियम रेल्वे सुरक्षा कायद्याने बंधनकारक आहे. ज्यामुळे अपघात कमी होतात.

हॉर्न आणि त्याचे अर्थ

1) शॉर्ट हॉर्न - या हॉर्नचा अर्थ ट्रेन यार्डात आली आहे आणि आता ट्रेनच्या साफसफाईचा वेळ आहे असं होता.

2) शॉर्ट हॉर्न दोनदा - ट्रेन धावण्यासाठी तयार आहे असा याचा अर्थ होतो.

3) शॉर्ट हॉर्न तीनदा - याचा अर्थ ट्रेनच्या लोकोपायलटचं इंजिनवरील नियंत्रण सुटलं आहे आता ट्रेनला गार्डलाच व्हॅक्यूम ब्रेकने थांबवावी लागेल. 

4) शॉर्ट हॉर्न चार वेळा - याचा अर्थ ट्रेनमध्ये तांत्रिक बघाड निर्माण झाला आहे. आता ट्रेन जागेवरुन हलणार नाही.

5)  शॉर्ट हॉर्न सहा वेळा - लोकोपायलटला जेव्हा धोका जाणवतो तेव्हा तो अशाप्रकारे 6 वेळा शॉर्ट हॉर्न वाजवतो.

6) 2 छोटे आणि 1 मोठा हॉर्न - असा हॉर्न 2 कारणांसाठी वाजवला जातो. एखाद्याने ट्रेनची चैन खेचली किंवा गार्डने व्हॅक्यूम प्रेशर ब्रेक लावला असा होतो.

7) फार दिर्घ हॉर्न - ट्रेनमधून फार दिर्घकाळ हॉर्न ऐकू येत असेल तर ही ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर थांबणार नाही असा अर्थ होतो.

8) 2 वेळा थांबून थांबून वाजवलेला हॉर्न - जेव्हा ट्रेन रेल्वे क्रॉसिंग जवळ जाते तेव्हा असा हॉर्न वाजवते. कोणत्याही व्यक्तीने रेल्वे ट्रॅक जवळ येऊ नये असं सूचित करण्यासाठी याचा वापर होतो.

9) दोन लांब आणि एक छोटा हॉर्न - ट्रेनने ट्रॅक बदलल्यानंतर असा हॉर्न वाजवला जातो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Indian railwayindian railway factsWhy is the train horn honk at 3 amWhy is the train horn honktrain horn type

