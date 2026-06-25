/कायम फुल्ल असणाऱ्या ट्रेनमध्ये बिर्याणीत दिसली माशी; IRCTC च्या कारवाईची होतेय चर्चा...

भारतीय रेल्वेनं आतापर्यंत देशाच्या विविध भागांमध्ये प्रवाशांना अपेक्षित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी सुविधा दिल्या जातात. या प्रवासात अनेकदा प्रवाशांच्या अशा काही तक्रारीसुद्धा समोर येतात, हा पाढा सर्वाधिक म्हटला जातो तो म्हणजे रेल्वेमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांबाबत. बऱ्याचदा या पदार्थांचा दर्जा अतिशय खालावलेला असतो, कधी कधी या पदार्थांमध्ये अशा काही गोष्टी आढळतात ज्या या प्रवासाकडे पाठ फिरवण्यास भाग पाडतात. अशीच एक घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. जिथं रेल्वेच्या जेवणात माशी आढळल्यानं खळबळ माजली होती.
अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस (ट्रेन क्रमांक 82902) या ट्रेननं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशानं जेवणासाठी मागवलेल्या व्हेज बिर्याणीमध्ये माशी आढळली होती. आयआरसीटीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सदर घटनेवर दिलेल्या माहितीनुसार या प्रवाशानं जेवणासाठी 'कॉम्बो लंच' हा पर्याय निवडला होता. मात्र, त्यामध्ये माशी आढळल्याची तक्रार मिळताच ट्रेनचे गार्ड आणि ऑनबोर्ड केटरिंग मॅनेजर यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. त्या प्रवाशाला तातडीनं दुसरं जेवणही देण्यात आलं, मात्र त्यांनी ते स्वीकारलं नाही.
प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता आयआरसीटीसीनं 'आराहा हॉस्पिलिटी प्रायवेट लिमिटेड' या कंत्राटदारावर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावत परवाना रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तुमचा परवाना रद्द का केला जाऊ नये? असा सवाल कंत्राटदाराला करण्यात आला.
घडला प्रकार आणि प्रवाशांना झालेला मनस्ताप पाहता फक्त आणि फक्त ताजं, सकस अन्नच प्रवाशांना देत त्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या सामग्रीचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या. अन्नपदार्थ तयार करम्यासाठीसुद्धा त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोष्टींचा दर्जा तपासून घेण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय डाळ- तांदूळ, पीठ, मसाले अशा ठेवणीच्या गोष्टी साठवल्या जातात त्या डब्यांची तपासणी, ते हवाबंद आहेत की नाही याबाबतसुद्धा तपासणी करण्याच्या सूचना यंत्रणेनं दिल्या आहेत. रेल्वेच्या अख्तयारित येणाऱ्या आयआरसीटीसीकडून जिथं हे पदार्थ तयार केले जातात तिथं एआय कॅमेराच्या मदतीनं नजर ठेवली जाणार आहे.
रेल्वे प्रवासादरम्यान दिल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांमध्ये काही आक्षेपार्ह आणि किळसवाणे घटक आढळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मात्र, रेल्वे, आयआरसीटीसीनं दिलेल्या सूचना पाहता या गोष्टी कधी सुधारतील हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.