ट्रेनमधली आर्थिक फसवणूक थांबणार! प्रवाशांसाठी Good News; डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून...

Indian Railway Updates: खाद्यपदार्थ खरेदी करताना रेल्वे प्रवाशांच्या होणाऱ्या लुबाडणुकीला आता लगाम बसणार आहे. रेल्वेच्या मेल, एक्स्प्रेसमध्ये खाद्यपदार्थाची अधिकृत विक्री करणारे ओळखण्यासाठी इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनने (आयआरसीटीसी) त्यांच्यासाठी युनिफॉर्म निश्चित केला असून दरपत्रकाचे क्यूआर कोड आणि हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला असल्याने हा बदल घडणार आहे. प्रवाशांकडून मूळ किमतीपेक्षा जास्त पैसे घेण्याच्या तक्रारी वाढल्याने हा निर्णय घेतल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
'वंदे भारत' व 'राजधानी' यांसारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना 'नेव्ही ब्लू' या रंगाच्या जॅकेटवर हेल्पलाइन क्रमांकासह युनिफॉर्म देण्यात येणार आहेत. इतर गाड्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना हलक्या निळ्या रंगाचे टी-शर्ट देण्यात येतील. त्यांना क्यूआर कोड असलेली ओळखपत्रेही अनिवार्य करण्यात आली आहेत. क्यूआर कोड स्कॅन केल्यावर मेन्यू त अधिकृत दरांची माहिती मिळेल, तसेच तक्रारींसाठी खास हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध असेल. नवीन प्रणाली डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून म्हणजेच ख्रिसमस व नववर्षाच्या सुट्टयांपासून सुरू होणार आहे.
पश्चिम रेल्वे झोनमध्ये दररोज 100 ते 120 तक्रारी येतात. त्यापैकी 35 ते 40 टक्के तक्रारी जादा पैसे आकारण्याबाबत असतात. उत्तर प्रदेश व बिहारकडे जाणाऱ्या गाड्यांमध्ये अनधिकृत अनाध विक्रेत्यांकडून खाद्यपदार्थ विक्री व जादा आकारणीच्या तक्रारी सर्वाधिक येतात. नव्या प्रणालीमुळे कंत्राटदार आणि जादा आकारणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अचूक ओळख पटवणे सोपे होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रणालीचा वापर सुरुवातीला मुंबईमधून सुटणाऱ्या ट्रेनमध्ये केला जाईल. क्यूआर कोडच्या एका बाजूला मेन्यू व अधिकृत दरपत्रक, तर दुसऱ्या बाजूला डिजिटल पेमेंटची सुविधा असेल. यामुळे रोख व्यवहार कमी होऊन अनावश्यक वाद व जादा आकारणीची शक्यता घटेल, असे अधिकारी म्हणाले. त्यामुळे ट्रेनमध्ये विक्री करताना युनिफॉर्म आणि क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र अधिकृत विक्रेत्यांना सोबत ठेवणे आवश्यक असेल.
भारतीय रेल्वेतील खाद्यपदार्थांच्या अधिक किंमती (ओवरचार्जिंग) संदर्भात तक्रार नोंदवण्यासाठी अनेक अधिकृत मार्ग उपलब्ध आहेत.
139 (रेल्वे चौकशी आणि तक्रार हेल्पलाइन): हा क्रमांक डायल करा आयव्हीरआर मेन्यूमध्ये खाद्यपदार्थांच्या तक्रारीसाठी ऑप्शन निवडा (उदा. कॅटरिंग किंवा फूड संबंधित). ही तक्रार नोंदवण्याची सुविधा 24x7 उपलब्ध आहे आणि ट्रेनमध्ये असतानाही प्रवासी कॉल करू शकता.
1800-111-139 (IRCTC टोल फ्री नंबर): खास कॅटरिंग आणि फूड संबंधित तक्रारीसाठी हा क्रमांक वापरता येतो. ओवरचार्जिंग किंवा कमी प्रमाणात सर्व्हिंग केल्यासारख्या तक्रारी इथे नोंदवता येतात. हे नंबर ट्रेनमध्ये असतानाही मोफत वापरता येतात.
1800-111-321 (फूड क्वालिटी आणि ओवरचार्जिंगसाठी नवीन हेल्पलाइन): हा नंबर पदार्थाची गुणवत्ता किंवा किंमतीच्या तक्रारीसाठी वापरता येतो.