Marathi News
भारतीय रेल्वेची मोठी घोषणा, 'या' प्रवाशांसाठी मोफत रेल्वे प्रवास; कसा मिळेल Free Pass?

Indian Railway:  रेल्वेने उमेदवारांसाठी मोफत रेल्वे प्रवासाची घोषणा केलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 26, 2025, 02:21 PM IST
भारतीय रेल्वेची मोठी घोषणा, 'या' प्रवाशांसाठी मोफत रेल्वे प्रवास; कसा मिळेल Free Pass?
फ्री रेल्वे प्रवास

Indian Railway: रेल्वे भरती मंडळाने म्हणजेच आरआरबीकडून घेण्यात येणारी ग्रुप डी पदांसाठीची भरती परीक्षा 27 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू होत आहे. ही परीक्षा 16 जानेवारी 2026 पर्यंत चालणार आहे. ही देशातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या रेल्वे भरतीपैकी एक परीक्षा असून लाखो उमेदवार सहभागी होणार आहेत. सर्व उमेदवारांनी आधीच जारी करण्यात आलेली प्रवेशपत्रे (Admit Card) अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान रेल्वेने उमेदवारांसाठी मोफत रेल्वे प्रवासाची घोषणा केलीय. 

कोणाला मिळणार मोफत रेल्वे प्रवास?

रेल्वे प्रशासनाने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी परीक्षा केंद्रापर्यंत ये-जा करण्यासाठी मोफत स्लीपर क्लास रेल्वे प्रवासाची सुविधा जाहीर केली आहे. ही सुविधा फक्त SC/ST उमेदवारांनाच मिळणार आहे. इतर प्रवर्गातील म्हणजेच जनरल/OBC/EWS उमेदवारांना ही सवलत नसेल याची नोंद घ्या.

मोफत पास कसा मिळेल?

पात्र SC/ST उमेदवारांना CBT (कॉम्प्युटर आधारित टेस्ट), PET (शारीरिक क्षमता चाचणी) किंवा DV (दस्तऐवज तपासणी) या कोणत्याही टप्प्यासाठी ई-कॉल लेटर डाउनलोड करता येईल. त्याचबरोबर “मोफत स्लीपर क्लास रेल्वे पास”ही मिळेल. हा पास अर्जात नमूद केलेल्या बोर्डिंग स्टेशन ते परीक्षा केंद्राच्या जवळच्या रेल्वे स्टेशनपर्यंत वैध असणार आहे. या व्यतिरिक्त प्रवासासाठी उमेदवारांना पासचा उपयोग करता येणार नाही. अन्यथा त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल असा इशारा रेल्वे प्रशासनाने दिलाय.

कोणती कागदपत्रे बाळगणे अनिवार्य?

प्रवासादरम्यान उमेदवाराकडे मूळ जात प्रमाणपत्र (Original Caste Certificate), ई-कॉल लेटर आणि त्यासोबतचा मोफत रेल्वे पास जात प्रमाणपत्र नसल्यास किंवा ते खोटे आढळल्यास उमेदवाराला प्रवास सवलत मिळणार नाही आणि परीक्षेलाही बसता येणार नाही.

दंडात्मक कारवाई

उमेदवारांनी अर्ज भरताना बोर्डिंग स्टेशन काळजीपूर्वक निवडावे. चुकीचे स्टेशन निवडल्यास पास वैध ठरणार नाही, याची काळजी घ्या. मूळ जात प्रमाणपत्राशिवाय प्रवास करताना आढळल्यास उमेदवार अपात्र ठरवला जाईल. खोट्या कागदपत्रांमुळे कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. त्यामुळे सर्व SC/ST उमेदवारांनी आपली सर्व कागदपत्रे तपासून, वेळेवर परीक्षा केंद्र गाठावे लागणार आहे.

FAQ

प्रश्न: RRB ग्रुप डी परीक्षेसाठी मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा कोणाला मिळेल?

उत्तर: ही सुविधा फक्त अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील उमेदवारांनाच मिळेल. जनरल, OBC आणि EWS उमेदवारांना ही सवलत नाही.

प्रश्न: मोफत स्लीपर क्लास रेल्वे पास कसा मिळेल?

उत्तर: SC/ST उमेदवारांना CBT, PET किंवा DV साठी ई-कॉल लेटर (प्रवेशपत्र) डाउनलोड करताना त्याचबरोबर मोफत स्लीपर क्लास रेल्वे पास आपोआप मिळेल. हा पास अर्जात निवडलेल्या बोर्डिंग स्टेशन ते परीक्षा केंद्राच्या जवळच्या स्टेशनपर्यंत वैध असेल.

प्रश्न: मोफत प्रवासासाठी कोणती कागदपत्रे सोबत बाळगणे आवश्यक आहे?

उत्तर: प्रवासादरम्यान मूळ जात प्रमाणपत्र (Original Caste Certificate) आणि ई-कॉल लेटरसह छापलेला मोफत रेल्वे पास सोबत असणे अनिवार्य आहे. मूळ जात प्रमाणपत्र नसल्यास किंवा ते खोटे आढळल्यास सवलत रद्द होईल आणि उमेदवार अपात्र ठरू शकतो.

