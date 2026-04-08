GK : रेल्वेतील 3E आणि 3A कोचमध्ये फरक काय? समजून घ्या नाहीतर पश्चातापाची वेळ

3E and 3A Coach Difference : भारतीय रेल्वेने आपल्यापैकी प्रत्येकानेच प्रवास केला आहे. देशभरात अनेक लोक ट्रेननेच प्रवास करतात. यातही स्लीपर कोच हा प्रत्येकाचा आवडीचा आहे. काही जण AC कोचने प्रवास करतात. भारतीय रेल्वेत वेगवेगळ्या प्रकारचे कोच असतात. यामध्ये जनरल ते अगदी फर्स्ट एसीपर्यंतचा समावेश असतो.
उन्हाळ्यात, बहुतेक प्रवासी एसी डब्यांमध्ये प्रवास करतात. भारतीय रेल्वेमध्ये विविध प्रकारचे एसी डबे देखील उपलब्ध असतात. बहुतेक लोकांना फक्त एवढेच माहित आहे की रेल्वेमध्ये तीन एसी डबे असतात: फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी आणि थर्ड क्लास एसी. ट्रेनमध्ये 3E नावाचा आणखी एक एसी डबा असतो. थर्ड क्लास एसीला 3A म्हटले जाते. तुम्हाला 3E आणि 3A मधील फरक माहित आहे का?
भारतीय रेल्वेने 3E डबा सुरू केला आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात एसी प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. याला एसी इकॉनॉमी किंवा 3E म्हटले जाते. तुमच्या माहितीसाठी, 3E डबे इतर सुविधांच्या बाबतीत थर्ड एसी किंवा 3A सारखेच आहेत. 3E चे भाडे 3A पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे3A डब्यात 72 जागा असतात, तर 3E डब्यात 11 जागा अधिक म्हणजेच 83 जागा असतात.
3E हे 3A पेक्षा अरुंद आहे. शिवाय, प्रत्येक प्रवासी सीटसाठी एसी डक्ट्स बसवलेले आहेत. 3A प्रमाणेच, प्रत्येक सीटवर बॉटल स्टँड, रीडिंग लाईट आणि चार्जिंग स्टेशन आहे. 3A प्रमाणेच, 3E मध्ये सुद्धा बेडशीट आणि लिनेन उपलब्ध आहेत. लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या आणि कमी गर्दी पसंत करणाऱ्या प्रवाशांसाठी 3A आदर्श आहे. अतिरिक्त बर्थमुळे 3E मध्ये जागा किंचित कमी आहे आणि हे बर्थ तुलनेने अरुंद आहेत.