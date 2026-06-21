/रेल्वेनं कार पाठवायचीय? काय आहे प्रक्रिया, किती येतो खर्च?

मुंबई | भारतीय रेल्वेकडून देशभरातील प्रवाशांसाठी बहुविद सुविधा पुरवल्या जातात. याच भारतीय रेल्वेनं देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रवास करण्याची मुभा अनेकांना मिळते. तुम्हाला माहितीये का, ही रेल्वे चक्क वाहनंसुद्धा एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवते. अमुक एक व्यक्ती एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जात असल्यास इतका मोठा प्रवास रस्ते मार्गानं करण्यापेक्षा त्या ठिकाणी थेट रेल्वेनं तुमचं वाहन/ कार पोहोचवली तर? असं केल्यानं वेळही वाचतो आणि पैसेसुद्धा.
रेल्वेच्या माध्यमातून कारची ने- आण करण्याच्या या सुविधेला 'कार पार्सल सुविधा' म्हणतात. या सुविधेअंतर्गत तुमची कार एका विशेष पार्सल वॅन किंवा लगेच कोचमध्ये सुरक्षितपणे ठेवलं जातं आणि रेल्वेनंच ती अपेक्षित स्थळी पोहोचवली जाते. शिक्षण, नोकरी किंवा इतर कोणत्या कारणानं जाणाऱ्यांना रेल्वे ही सुविधा पुरवते.
कार पाठवण्यासाठी सर्वप्रथम रेल्वेच्या पार्सल ऑफिसला जावं लागतं. तिथं कारची आरसी, ओळखपत्र आणि इतर काही कागदपत्र जोडली जातात. यानंतर कारची तपासणी केली जाते आणि बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण करून दिली जाते. रेल्वेकडून कार स्वीकारली जाण्यापूर्वी ती सुस्थितीत आहे की नाही, याची तपासणी केली जाते.
कार ट्रेनमध्ये पाठवण्याआधी ती व्यवस्थित Pack केली जाते. सहसा कारचे आरसे, काचा, हेडलाईट आणि बाह्य भाग सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यावर विशेष कव्हर लावलं जातं. अशानं प्रवासात कारचं नुकसान होण्याची शक्यता कमी होते.
कारच्या आकारावर त्यासाठीचा खर्च अवलंबून असतो. अंतर जितकं जास्त, तितकी रक्कमही जास्त. अनेकांसाठी हाच पर्याय मदतीचा ठरतो. कारण, इथं इंधनाचा खर्च वाचतो. कार जेव्हा आपल्या स्थानकावर पोहोचते तेव्हा मालक आवश्यक ती कागदपत्र दाखवून कार मिळवू शकतो. मात्र कार घेण्यापूर्वी ती सुस्थितीत आहे की नाही याची काळजी घ्यावी असं आवाहन नागरिकांना केलं जातं.