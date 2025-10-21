भारतीय रेल्वेने उचलले मोठे पाऊल, आता एसी कोचमध्ये सफेद ब्लँकेट मिळणार नाहीत, कारण...

New Sanganeri Cover: आता एसी कोचने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. एसी कोचमध्ये प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची खराब आणि टोचणाऱ्या ब्लँकेटपासून सुटका होणार आहे. रेल्वेने जयपुर-असरवा (अहमदाबाद) ट्रेनमध्ये एक नवीन योजना सुरू केली आहे. त्या अतंर्गंत या ब्लँकेटवर जयपुरची प्रसिद्ध सांगानेरी प्रिंट असलेले कव्हर लावण्यात येणार आहेत. हे कव्हर दिसायला सुंदर तर आहेच पण त्याचबरोबर साफ-सफाई करायलाही सोप्पे आहेत. यामुळं प्रवाशांना स्वच्छ आणि आरामदायी अनुभव मिळणार आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यांनुसार, यामुळं प्रवाशांच्या तक्रारी कमी होणार आहेत आणि प्रवासाचा दर्जाही सुधारेल.
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे की, प्रवाशांना ब्लँकेट कव्हरची नवी सुविधा मिळणार आहे. जेणेकरुन प्रवाशी स्वच्छतेबाबत अगदी निश्चिंत राहतील. रेल्वेने जयपुरची प्रसिद्ध सांगानेरी प्रिंट असलेले कव्हर आणले आहेत. हे कव्हर दिसायलाही आकर्षक आहेत. तसंच, त्यामुळं ब्लँकेट स्वच्छ आणि सुरक्षितदेखील राहू शकतात. सध्या ही योजना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरु करण्यात येणार आहे. जर ही योजना यशस्वी झाली तर देशातील सर्व ट्रेनमध्ये लागू केली जाणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्लँकेट कव्हर बनवताना दोन गोष्टींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. एक म्हणजे, दीर्घकाळापर्यंत हे टिकावू असतील. तसंच, दुसरं म्हणजे प्रिंट फिकी पडू नये. सांगानेरी प्रिंटची खासियत म्हणजे ते टिकावू आणि चमकदार आहे. अनेकवेळा धुवूनही त्यांची सुंदरता टिकून राहते. हे कव्हर फक्त ब्लँकेटला साफ ठेवते तसंच, प्रवाशांसाठी आरामदायीदेखील असते.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वेने अनेक नवीन पावले उचलली आहेत. प्रवाशांना आता ब्लँकेट कव्हरसह सुधारित सुविधा मिळतील. रेल्वेमंत्र्यांनी देशभरातील 65 रेल्वे स्थानकांवर नवीन सुविधांचे उद्घाटन केले. यामध्ये लहान स्थानकांवर फलक लावणे, पूर्ण लांबीचे प्लॅटफॉर्म आणि इतर आवश्यक सुधारणांचा समावेश आहे. रेल्वेचे ध्येय प्रवाशांना मोठ्या स्थानकांसारख्याच अगदी लहान स्थानकांवरही आरामदायी आणि आधुनिक सुविधा प्रदान करणे आहे.
जर तुमचे आयआरसीटीसी अकाउंट आधीपासूनच तुमच्या आधार कार्डशी लिंक केलेले असेल, तर आता तिकीट बुकिंग करणे आणखी सोपे होईल. बुकिंग केल्यावर तुमच्या आधारशी लिंक केलेल्या मोबाईल नंबरवर एक ओटीपी पाठवला जाईल आणि तो एंटर केल्यानंतरच तिकीट कन्फर्म केले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, बुकिंग सुरू झाल्यानंतर पहिल्या 15 मिनिटांसाठी एजंट एसी आणि नॉन-एसी दोन्ही क्लासमध्ये तिकिटे बुक करू शकणार नाहीत, ज्याचा थेट फायदा सामान्य प्रवाशांना होईल.